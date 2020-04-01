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 "Укрзалізниця" возитиме на роботу не тільки медиків, а й поліцейських

АТ "Укрзалізниця" запустила послугу безкоштовного підвезення співробітників Національної поліції до місць роботи своїми службовими поїздами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Підставою для проїзду правоохоронців є службове посвідчення, обов'язковою умовою - наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Наразі погоджено та курсує цілий перелік службових поїздів для підвозу залізничників до своїх робочих місць. Такі маршрути організовані на всіх залізницях, крім Львівської та Південної, де підвіз працівників здійснюється автотранспортом.

"Вслід за медиками Укрзалізниця долучає до своєї соціальної програми з безкоштовного підвозу службовим поїздами до місць роботи працівників Національної поліції. Ми розуміємо значення правоохоронних органів у ці нелегкі часи та не могли залишитися осторонь від їхньої проблеми з трансферами до робочих місць", — зазначив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Желько Марчек.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 31 березня запустила соціальну програму з безкоштовного перевезення медиків службовими поїздами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186059
 
 
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А полицейских зачем?
Они ничем общественнополезным не занимаются.
Лучше ассенизаторов возите!
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Треба, треба поліцейских.
Бо наріт™ куприковим мозком розуміє, куди він сам себе може завести, якщо дати йому волю.
Деякі з них, ті, що мають суперпам'ять на 8 кБ, ще не забули свій прікол 21.04.2019.
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Частичное и с опозданием принятие лоскутных решений только подтверждает отсутствие у власти системно мыслящих людей. Да и откуда?
Это ж не высмеивать Украину и не играть чл*ном на рояле...
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