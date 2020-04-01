 Разумков підписав і направив на підпис закон про продовження виплати держдопомоги малозабезпеченим на період карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ВР.
Спікер Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Як повідомлялося, законопроєкт №3275, прийнятий на позачерговому пленарному засіданні Ради у понеділок, гарантує на період карантину продовження виплат державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інших видів державної допомоги, пенсії за інвалідністю.
Єрмак це їхній зв'язок з фуйлом, так що він лишиться.
Покажіть мені цього доброго дядью.
да никто в принципе и не шутит уже....
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·2 ч
Я, конечно, дико извиняюсь. Но у вас клоун, играющий ху*м на рояле - Президент страны, а весь его ***ный цирк правительство. Каких вам, бл*ть, ещё шуток не хватает(с)
С днём дурака.
А с другой стороны... есть и МНОГОобеспеченные. Да еще как много...