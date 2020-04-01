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 Економіка, Суспільство
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Все про:ВР (7411) соцдопомога (66) Разумков Дмитро (443)

 Разумков підписав і направив на підпис закон про продовження виплати держдопомоги малозабезпеченим на період карантину

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і направив на підпис президенту України Володимиру Зеленському закон, що продовжує виплати державної допомоги малозабезпеченим категоріям населення на період карантину в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ВР.

Спікер Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Як повідомлялося, законопроєкт №3275, прийнятий на позачерговому пленарному засіданні Ради у понеділок, гарантує на період карантину продовження виплат державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інших видів державної допомоги, пенсії за інвалідністю.

Читайте також: Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим верствам населення під час карантину, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186055
 
 
 Топ коментарі
 
....о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина.....то есть - всем!
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Лучше бы Венедиктова по просьбе Баканова подписала ордер на арест братанов - Ермаков. пока "кредиторы" им попки паяльниками не разорвали до смети.
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А семья зеленских малообеспеченная или нит? Разумков подписал и направил на подпись закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина - Цензор.НЕТ 9069
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А семья зеленских малообеспеченная или нит? Разумков подписал и направил на подпись закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина - Цензор.НЕТ 9069
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....о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина.....то есть - всем!
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Лучше бы Венедиктова по просьбе Баканова подписала ордер на арест братанов - Ермаков. пока "кредиторы" им попки паяльниками не разорвали до смети.
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вони намагаються заткнути рота Герусу.
Єрмак це їхній зв'язок з фуйлом, так що він лишиться.
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Хто платить депутанам СН по 5000 долярів ?
Покажіть мені цього доброго дядью.
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да никто в принципе и не шутит уже....

Разумков подписал и направил на подпись закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина - Цензор.НЕТ 3811 Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·2 ч

Я, конечно, дико извиняюсь. Но у вас клоун, играющий ху*м на рояле - Президент страны, а весь его ***ный цирк правительство. Каких вам, бл*ть, ещё шуток не хватает(с)
С днём дурака.
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Украина. 2020 год. В стране есть до сих пор малообеспеченные!!
А с другой стороны... есть и МНОГОобеспеченные. Да еще как много...
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