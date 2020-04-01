 Леросу намагалися вручити повістку на допит як свідку, але він її не взяв, - пресцентр СБУ

"Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі спецслужби, передає Цензор.НЕТ.
В СБУ поінформували, що рамках досудового слідства ГСУ СБУ Лерос була направлена повістка про його виклик на допит як свідка в кримінальному провадженні.
"1 квітня 2020 року з метою вручення повістки співробітники СБ України прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвоката", - повідомили в пресцентрі.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
с вагонами бревен в собственных глаза БУБУ+ Гребанное бюро рогов и копыта вместе с подстилочной прокуратурой ищут центр вселенной у короны с вирусом....
Но, когда Петро пріхаділ, судья срочно уходіл в дєкрєт.
Гео ЛеросуКурехяну Геворгу Багратовичу хотели вручить повестку.... А на повестку можно посмотреть?
Йдіть до Єрмака !
Ви не бачите, хто більший злочинець ?
За плівки подякуйте !
Если Ермак и другие через своих родственников-друзей решают нужные для президента Зеленского вопросы финансирования/управления депутатами, то как же он их будет за это увольнять? Ну, разве что повоспитывает, чтобы действовали аккуратнее и не палились настолько явно…
Лучшей первоапрельской шуткой было бы сообщение, что президент Зеленский разогнал все свое бездарное и сомнительное окружение, собрал специалистов-патриотов (специалист - на первом месте) и приступил к выполнению предвыборных обещаний. Но никто в это не поверит. Потому что этого уже не произойдет.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
И Ермака он сейчас не уволит. Во всяком случае, не за признаки коррупционной деятельности.
Потому что офис президента, собрав в «Слуге» разношерстную дикую публику, давно вынужден перейти к финансовой схеме управления депутатами, как это было и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко. А откуда деньги для депутатских зарплат и премий берутся? Да все из тех же коррупционных схем!
Часть - в общак на «решение вопросов», часть - на карман организаторам схем. И реанимация этого подхода для меня куда страшнее, чем совместное голосование «Слуг» и ЕС.
Если Ермак и другие через своих родственников-друзей решают нужные для президента Зеленского вопросы финансирования/управления депутатами, то как же он их будет за это увольнять? Ну, разве что повоспитывает, чтобы действовали аккуратнее и не палились настолько явно…
А что будет? Судя по характеру записей, писал брата Ермака участник этих встреч, аппаратура был на нем. А теперь записи вбросили в Сеть. Вычислить писавшего человека несложно (в Сети уже есть предположительная фамилия). И если этот человек пошел на такой риск, то у него есть подстраховка - сотрудничество с одной из наших многочисленных спецслужб.
В тему:
- Кто записывал разговоры брата Ермака и кто еще на пленках - «Схемы»
- Лерос рассказал, как он получил «пленки Ермака»
Я бы поставил на НАБУ. Если сейчас Сытника, несмотря на его неэффективность и зашквары, таки оставят на должности, то это станет подтверждением моей версии.
В любом случае, разоблачительные материалы, по которым необходимо проводить срочное расследование, окажутся элементом политического торга нечистоплотных чиновников и будут в итоге похоронены.
И всё. Никакого отношения ни к законности, ни к справедливости, ни к предвыборным обещаниям, ни к надеждам общества.
С Днем дурака нас всех, дурака доверчивого, безответственного и покорного!
ио здесь не при делах
tZE inform
@tZEinform
·5 мин
Вовочка, ты послушай нас. Истерящий Ермак натравливает на Лероса ГБР, прокуратуру и СБУ от твоего имени. Чтобы они ему не вручали, чтобы они не придумывали, за санкцией они придут в Раду ... И там их ждет колоссальный провал. Хочешь нырнуть в это г...о ? Так мы ласты принесем