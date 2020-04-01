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 Політика України
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Все про:допит (551) СБУ (5451) Лерос Гео (53)

 Леросу намагалися вручити повістку на допит як свідку, але він її не взяв, - пресцентр СБУ

Співробітники Служби безпеки України намагалися вручити народному депутату Гео Леросу (фракція "Слуга народу") повістку на допит як свідку в рамках розслідування справи про незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, повідомляє пресцентр СБУ.

"Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі спецслужби, передає Цензор.НЕТ.

В СБУ поінформували, що рамках досудового слідства ГСУ СБУ Лерос була направлена ​​повістка про його виклик на допит як свідка в кримінальному провадженні.

Читайте також: З повісткою приїхала СБУ. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? Це повний п***ць, - "слуга народу" Лерос

"1 квітня 2020 року з метою вручення повістки співробітники СБ України прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвоката", - повідомили в пресцентрі.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186053
 
 
 Топ коментарі
 
Само преступление значит их не волнует, а съемка значит незаконно! И эта власть говорит, что борется с коррупцией? Гнать этих подонков от власти нужно.
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Гуляйте лесом сбу, желательно в районе ордло.
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Гуляйте лесом сбу, желательно в районе ордло.
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т.е. ермак белый и пушистый. у него все гласное..
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Это все можно коротко
с вагонами бревен в собственных глаза БУБУ+ Гребанное бюро рогов и копыта вместе с подстилочной прокуратурой ищут центр вселенной у короны с вирусом.... Леросу пытались вручить повестку на допрос в качестве свидетеля, но он ее не взял, - пресс-центр СБУ - Цензор.НЕТ 5901
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вы ермаков с продажей должностей и сексуальному домогательству в изврашенной форме привлекайте
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Так хто ж цих братів-акробатів "привлечет"! Вони ж влада !
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правильно сделал, все через адвоката.
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Само преступление значит их не волнует, а съемка значит незаконно! И эта власть говорит, что борется с коррупцией? Гнать этих подонков от власти нужно.
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Это сейчас сбу действует по указанию фсб, что без их ведома, кто-то слушает украинских чиновников?
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Назревает очередной грандиозный зашквар зеленой власти. Гарант то ли парит над схваткой, то ли прячется в чулане.
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СБУ должно чертей гонять, с кадилом.
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У ЗЕ є універсальна відговорка на всі випадки " Йдіть у сраку"!
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Пете-повестки,так бы настойчиво вручали.Или уже вопросов нет?
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Вручалі. Через фейсбук.
Но, когда Петро пріхаділ, судья срочно уходіл в дєкрєт.
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Гео Леросу Курехяну Геворгу Багратовичу хотели вручить повестку.... А на повестку можно посмотреть?
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Всё тайное становится явным...Шила в мешке не утаить...
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а ермаку и его братцу когда вручат...или они вне подозрений
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С такой зе-властью в Украине скоро появятся толпы политических узников.
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Ну і сукі...
Йдіть до Єрмака !
Ви не бачите, хто більший злочинець ?
За плівки подякуйте !
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Больше АДА зеленые ублюдки СБУ, ДБР ...больше !
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Как поступит Зеленский с Ермаком - эксперт Апрель 1, 2020Без рубрикиКомментарии

Если Ермак и другие через своих родственников-друзей решают нужные для президента Зеленского вопросы финансирования/управления депутатами, то как же он их будет за это увольнять? Ну, разве что повоспитывает, чтобы действовали аккуратнее и не палились настолько явно…
Лучшей первоапрельской шуткой было бы сообщение, что президент Зеленский разогнал все свое бездарное и сомнительное окружение, собрал специалистов-патриотов (специалист - на первом месте) и приступил к выполнению предвыборных обещаний. Но никто в это не поверит. Потому что этого уже не произойдет.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
И Ермака он сейчас не уволит. Во всяком случае, не за признаки коррупционной деятельности.
Потому что офис президента, собрав в «Слуге» разношерстную дикую публику, давно вынужден перейти к финансовой схеме управления депутатами, как это было и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко. А откуда деньги для депутатских зарплат и премий берутся? Да все из тех же коррупционных схем!
Часть - в общак на «решение вопросов», часть - на карман организаторам схем. И реанимация этого подхода для меня куда страшнее, чем совместное голосование «Слуг» и ЕС.
Если Ермак и другие через своих родственников-друзей решают нужные для президента Зеленского вопросы финансирования/управления депутатами, то как же он их будет за это увольнять? Ну, разве что повоспитывает, чтобы действовали аккуратнее и не палились настолько явно…
А что будет? Судя по характеру записей, писал брата Ермака участник этих встреч, аппаратура был на нем. А теперь записи вбросили в Сеть. Вычислить писавшего человека несложно (в Сети уже есть предположительная фамилия). И если этот человек пошел на такой риск, то у него есть подстраховка - сотрудничество с одной из наших многочисленных спецслужб.
В тему:
- Кто записывал разговоры брата Ермака и кто еще на пленках - «Схемы»
- Лерос рассказал, как он получил «пленки Ермака»
Я бы поставил на НАБУ. Если сейчас Сытника, несмотря на его неэффективность и зашквары, таки оставят на должности, то это станет подтверждением моей версии.
В любом случае, разоблачительные материалы, по которым необходимо проводить срочное расследование, окажутся элементом политического торга нечистоплотных чиновников и будут в итоге похоронены.
И всё. Никакого отношения ни к законности, ни к справедливости, ни к предвыборным обещаниям, ни к надеждам общества.
С Днем дурака нас всех, дурака доверчивого, безответственного и покорного!
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Да, похоже что в итоге лолита и моника сплелись в бурной лесбийской любви. Геио здесь не при делах Леросу пытались вручить повестку на допрос в качестве свидетеля, но он ее не взял, - пресс-центр СБУ - Цензор.НЕТ 7247
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tZE inform

@tZEinform

·5 мин

Вовочка, ты послушай нас. Истерящий Ермак натравливает на Лероса ГБР, прокуратуру и СБУ от твоего имени. Чтобы они ему не вручали, чтобы они не придумывали, за санкцией они придут в Раду ... И там их ждет колоссальный провал. Хочешь нырнуть в это г...о ? Так мы ласты принесем
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В качестве обвиняемого сразу ему повестку,пускай знает,как в такое время шпионить за уважаемыми людьми!
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а ермаку с брательником когда повестки принесут??
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Так ось звідки гроші на мерс -посипальники профінансували1 Хоч би притримав грошики на Мерс- так ніт же - таке тупе-жадібне і понтове
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Гласность и еще раз гласность и побольше трындежа с соцсетях - школа Вовки по нему жеи и трахнет! Победа будет за Леросом. ПРишедший к нам с хайпом в инете от него же и подохнет !
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зато взяли несколько борделей, которые запрессовали сбушники
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