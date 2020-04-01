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 Білоруські фанати відмовилися ходити на футбольні матчі: не віримо статистиці про COVID-19

Фанати клубу "Неман" з Гродно заявили про бойкот національного чемпіонату з футболу через недовіру до офіційної статистики щодо поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруський чемпіонат з футболу не припинено, попри епідемію коронавірусу. Ігри транслюють там, де раніше і не подумали б цього робити. І здебільшого сміються з нас", - йдеться в заяві фанатів футбольного клубу.

У зверненні до інших активних вболівальників вони зазначають: поки суспільству будуть брехати про реальну картину поширення захворювання, гродненські вболівальники не будуть відвідувати як домашні, так і виїзні матчі своєї команди. Фанати "Неману" закликають приєднатися до своєї акції також уболівальників інших клубів. Цей заклик вже підтримали ультрас солігорського "Шахтаря".

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Гродненці також закликали Білоруську федерацію футболу призупинити чемпіонат, як це зробили в усьому світі.

Білорусь залишилася єдиною країною Європи, де національний футбольний чемпіонат і інші масові спортивні заходи були припинені в зв'язку з епідемією.

У Білорусі також офіційно не оголошено карантин через коронавірус. Президент Олександр Лукашенко називає інформацію про коронавірус "психозом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186051
 
   
 Топ коментарі
 
Сразу видно - агенты Газдепа, трактор их вылечит
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да батька сказал вируса нет значит нет, он в Италии на футболе хорошо отдохнули, теперь по 1000 трупов грузовиками каждое утро вывозят, зато фанаты довольные остались.
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Имеют право защищаться как считают нужным, пока это не нарушает моего права наслаждаться весной.
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Имеют право защищаться как считают нужным, пока это не нарушает моего права наслаждаться весной.
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Сразу видно - агенты Газдепа, трактор их вылечит
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Зато на параше "настоящие фаны". "Мы все умрем".. Чем быстрее, тем лучше
Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19 - Цензор.НЕТ 4408
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усатый вам быстро объяснит, как вы не правы.
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да батька сказал вируса нет значит нет, он в Италии на футболе хорошо отдохнули, теперь по 1000 трупов грузовиками каждое утро вывозят, зато фанаты довольные остались.
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И правильно делают. В странах с диктаторскими режимами эпидемий не бывает. "Все хорошо, прекрасная маркиза" Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19 - Цензор.НЕТ 2392 . Вся Европа прекратила играть в футбол до лучших времен и только Беларуст продолжает чемпионат. Трактор Лукашенко помогает?
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Леусенко (з криївки)

Домашний арест: В Татарстане рабсеян выпускают из дома только по SMS-пропускам на 60 минут .
Такой аусвайс будет действовать в радиусе не более 1 км от дома. Если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в срок, его полиция привлечет к ответственности.

Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19 - Цензор.НЕТ 6030
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Ну да, в Беларуси и красной корее коронавируса нет.
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Молодцы - забота о своем здоровье трансформируется в активную гражданскую и политическую позицию. Футбольные ультрас Беларуси и Украины на первых рубежах этого фронта.
И может быть "говид19" вынесет ко всем чертям колхозную монархию в Беларуси, путинизм в Московии - на свалку истории.
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Когда держалось количество заболеваний до сотни держалось неделю,казалось что может и в чём то и есть логика в действиях Лукашенко..Ну а на вчера было 154,32 выздоровело и без летальных исходов.А сегодня 163 и двое летальных.Как т это уже по другому смотрится.
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