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 Політика України, Здоров'я
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 Кабмін посилює карантин: Заборона на відвідування громадських місць без масок і прогулянки в парках

Для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби уряд планує запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину – до 24 квітня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"З метою унеможливлення поширення коронавірусної хвороби пропонується запровадити ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів, серед яких: домашня ізоляція, соціальне дистанціювання осіб віком старших 60 років, обмеження відвідування парків та зон відпочинку та інше", – сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зважаючи на щоденне зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні більше, ніж на 10%, та враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і досвід міжнародної практики, Уряд вважає за потрібне запровадити більш жорсткі вимоги щодо карантину.

Зокрема, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 р. на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на:

– перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

– проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Відповідні зміни з одноденним доопрацюванням запропоновано до постанови №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на засіданні Кабінету Міністрів. Постанову буде викладено в новій редакції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186050
 
 
 Топ коментарі
 
Уже обеспечила, Германию и Испанию.
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Можна перевдягнутися в собаку (пошити кожух) і ходити самому в парку, тоді менти не зупинятимуть.
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Вчера прошелся мимо 5-6 аптек, в каждой на двери висит вывеска - "масок нет, без масок не входить" )) И если ко мне подойдет мусор с вопросом почему без маски то еще не закончив речь получ в табло!
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Поздравляю! Это просто праздник какой-то. Предлагаю обязать всех носить термометр в заднице и предявлять его полицаям по первому требованию. Думаю что большинство здешнего быдла меня поддержит.
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"...медикаментозные мероприятия, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование, ограничение посещения парков и зон отдыха...". А я гадав, що медикаментозне, це із застосуванням медикаментів, а воно он як...
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Все эти действия направлены не на борьбу с вирусом а на борьбу с правами человека без подкрепления законодательной базы - выводы делайте сами
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как вы задолбали с этим орви. почему вы так не носились в панике и не пялили намордники 2,3,4 и тд лет тому назад?
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