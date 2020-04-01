 Кабмін посилює карантин: Заборона на відвідування громадських місць без масок і прогулянки в парках

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"З метою унеможливлення поширення коронавірусної хвороби пропонується запровадити ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів, серед яких: домашня ізоляція, соціальне дистанціювання осіб віком старших 60 років, обмеження відвідування парків та зон відпочинку та інше", – сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зважаючи на щоденне зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні більше, ніж на 10%, та враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і досвід міжнародної практики, Уряд вважає за потрібне запровадити більш жорсткі вимоги щодо карантину.

Зокрема, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 р. на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на:

– перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

– проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Відповідні зміни з одноденним доопрацюванням запропоновано до постанови №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на засіданні Кабінету Міністрів. Постанову буде викладено в новій редакції.