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 Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, часник і цибулю

Уряд Білорусі тимчасово заборонив вивозити з країни гречку, часник і цибулю.

Про це повідомляє пресслужба Ради Міністрів Республіки Білорусь, передає Цензор.НЕТ.

"Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31 березня 2020 р № 185 встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі-сіянки, цибулі в головках і часнику незалежно від країни їх походження, зокрема під час розміщення у митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту", - сказано в повідомленні.

Основні положення постанови вступають в силу після його офіційного опублікування і діють упродовж трьох місяців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186049
 
 
 Топ коментарі
 
под этой аббревиатурой скрывается таежнЫй союз хуйла?
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ЗАварите термосок шиповника (шипшины) там витамина Ц больше чем во всяких цытрусах-фигитрусах. рекомендую!!!1
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пока нє напряжока. з крєветками та другими морєфруктами тоже )
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лук уже не актуален, корень имбиря наше все, повыгребали из супермаркетов под чистую
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ЗАварите термосок шиповника (шипшины) там витамина Ц больше чем во всяких цытрусах-фигитрусах. рекомендую!!!1
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Полегше з рекомендаціями, для сердечників не дуже.
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под этой аббревиатурой скрывается таежнЫй союз *****?
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ЕАЕС це коли москва забороняє щось білорусам, а вони виляють хвостиком?
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- куме, 100 грам є?
- так. з вас 3 цибулини, та 3 головки часнику.
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Бєларусь закуповує бараболю в Україні
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До полного набора не хватает керосина, мыла и спичек.
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а сябры всё луком и чесноком лечатся? ну да, у нас тоже много таких умников.
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У меня много чеснока и лука. В этом году посажу еще больше.
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Чеснок вже зійшов, його восени садять.
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