 Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, часник і цибулю

Про це повідомляє пресслужба Ради Міністрів Республіки Білорусь, передає Цензор.НЕТ.

"Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31 березня 2020 р № 185 встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі-сіянки, цибулі в головках і часнику незалежно від країни їх походження, зокрема під час розміщення у митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту", - сказано в повідомленні.

Основні положення постанови вступають в силу після його офіційного опублікування і діють упродовж трьох місяців.

Читайте також: Білоруські фанати відмовилися ходити на футбольні матчі: не віримо статистиці про COVID-19