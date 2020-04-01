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 Агент ФСБ РФ намагався проникнути в бойову бригаду ЗСУ, - СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила агента спецслужб Росії і викрила їхній задум щодо агентурного проникнення в одну з бойових бригад Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Громадянин Російської Федерації у 2018 році потрапив у компрометуючу ситуацію та, перебуваючи під вартою із застосуванням фізичного впливу та психологічного тиску, був завербований співробітниками ФСБ.

Невдовзі, отримавши завдання влаштуватися на військову службу до української армії, агент ФСБ був переправлений кураторами на територію України. В обхід пункту пропуску він перетнув державний кордон і легалізувався як біженець.

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Упродовж року росіянин вивчав обстановку навколо військових частин, які залучені до виконання бойових завдань у складі Об’єднаних сил. Для цього він відвідував різні регіони України, у тому числі територію Донецької та Луганської областей. У місцях постійної і тимчасової дислокації військових підрозділів агент встановив контакти з окремими їх представниками. Завдяки цьому він зібрав необхідні документи, частина з яких були підроблені та посилався на нібито переслідування російськими правоохоронними органами. У 2019 році подав їх для прийняття на військову службу до однієї з бойових бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, користуючись нормами Указу Президента "Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства".

На території нашої держави для координації дій зі співробітниками російської спецслужби агент використовував захищені канали зв’язку. Контррозвідники спецслужби попередили проведення розвідувальної діяльності спецслужб РФ у лавах Збройних Сил України, стосовно іноземця вжито запобіжні заходи. Служба безпеки України нагадує, що за вчинення іноземцем або особою без громадянства злочину за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

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За вчинення особою злочину за ч. 1 ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) Кримінального кодексу України, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до п’яти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186048
 
   
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Кстати оказывается у них есть и ещё один братец имеющий видимо и российское и украинское гражданство и проживающий в Ленинграде. Короче семейка ещё из тех. Довольно мутная история и с так называемым "бизнесом" суть которого трудно понять и откуда появился этот "друг детства и партнёр по бизнесу" рядом с Зельцем. Второй братец вообще непонятно какими "научными исследованиями" и в какой области науки занимается. Третий так вообще полный сумрак. Странно они как то уж очень вовремя нарисовались вокруг этого клоуна. Мутные они какие то. Нет веры им почему то,особенно тому что трётся около зельца и вывозил того зачем то в Оман,но уж точно не на верблюде покатать его и его бабу с тёщей. Ведь вразумительного ответа что там делали они с Зеленским так и нет.
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У нас агенты Кремля сидят в Верховной Раде и в Кабмине. И что Агент ФСБ РФ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1621?
Агент ФСБ РФ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6546
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Був колись такий "колишній" ФСБшнік Богданов,памятаєте? Цікаво,де він зараз...?
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Це хєрня. А ось як вони влаштували свого агента ФСБ на посаду Президента України, оце круто!
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Моя подяка і шана найнижчим чинам сбу.
(Маю надію за життя спробувати написати "сбУ" великими літерами.)
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..на руках у "паффстанцофф"-засранцофф со их руцке таварисчи имеются подробные и поименные списки наших ВСУушников, от солдата и до генерала..вопрос, кто сливает?..работа контрразведки уже 6-й год как не выполнена...
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Ежели не будет толку-расстрелять. Война есть война!
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5 лет вычищали рашистский гной. а тут появились "уставшие от войны ". Блд!!! Агент ФСБ РФ намагався проникнути в бойову бригаду ЗСУ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3377
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