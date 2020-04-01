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 Політика України
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 ЄС заявив про невизнання указу Путіна, який забороняє іноземцям володіти землею в окупованому Криму

Європейський Союз заявляє, що не визнає указу президента Російської Федерації Володимира Путіна, яким він вніс більшу частину територій окупованого Криму і Севастополя до списку прикордонних територій РФ, в яких іноземцям заборонено володіти землею.

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Кримського півострова Росією, що є явним порушенням міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає цей указ, який є ще однією спробою примусово інтегрувати незаконно анексований півострів до складу Росії. Крим є частиною України", - сказано в заяві прессекретаря у закордонних справах і політиці безпеки ЄС, опублікованому на сайті Європейської служби зовнішніх справ у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ЄС також зазначили, що цей указ є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це - "ще один крок до введення російського громадянства на півострові" і також може призвести до необґрунтованого позбавлення майна.

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"ЄС продовжує очікувати, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. ЄС непохитний у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію окупованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства.

До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186047
 
 
 Топ коментарі
 
Украина может в ответ на указ Путина национализировать частную

собственность (недвижимость)граждан РФ на своей территории.
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...крысы в Украинском Крыму могут владеть только норой на глубине до 2-х метров и то, если Украина позволит!
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Та відключити їх від СФІВТ... хай лапті їдять
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Пока ЕС продолжает покупать российскую нефть и газ, России глубоко насрать на все признания или не признания ЕС указов путина...
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...крысы в Украинском Крыму могут владеть только норой на глубине до 2-х метров и то, если Украина позволит!
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Та відключити їх від СФІВТ... хай лапті їдять
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Украина может в ответ на указ Путина национализировать частную

собственность (недвижимость)граждан РФ на своей территории.
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надо им санкции врезать, руцкие идиоты понимает только если им сделать больно, остольное они принимает как слабость, так же как и гопник, если скажешь что так нельзя, так плохо, он начиньёт идиотские аргументы приводить а если дать по хлеборезке, то становиться спокоиным и всё сразу понимает, даже без слов - также и рассея и её стадо да и пастухи стада.
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Так сделали санкции, вот сидим ждём конца рашки. Скоро будет дефолт, потом распродажа земли и опять сядем и будем ждать. Я прям на грядке в Польше буду ждать.
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ЕС повинен заявити про не визнання Путіна в Криму.
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Так, дивимося чи конфіскують у Вовіка його дачу в Криму.
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А кроме заявлений и ожиданий ЕСом выполнения Россией норм демократии ЕС что-то собирается ПРЕДПРИНЯТЬ за такую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ властей России? Например ужесточить санкции и уже надолго вытолкать Росссию из Совбеза ЕС без всяких условий покупок места в совете ЕС Росссией?
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Все законодательные акты выданные так называемой "российской федерацией" после 2014 года не имеют никакой юридической силы
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