EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  440  6
Все про:Кабмін (4018) Європейський суд з пр... (244) Малюська Денис (53)

 Уряд створив комісію для виконання рішень ЄСПЛ

Кабінет Міністрів на засіданні 1 квітня ухвалив постанову про створення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України прийняв постанову про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. Такий крок дозволить забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади задля своєчасного виконання рішень ЄСПЛ", - говориться в повідомленні.

Як зазначив Міністр юстиції Денис Малюська,  Україна займає третє місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді у Європейському суді.

Читайте також: За п'ять років Україна виплатила понад 1 млрд грн у програних в ЄСПЛ справах, - Малюська. ДОКУМЕНТ

За його словами, кількість заяв у таких справах проти України сягає 8 700., що становить 14,5 % від загальної кількості зареєстрованих Європейським судом справ щодо 47 держав-членів Ради Європи.

"Станом на 20 березня 2020 року Європейським судом ухвалено 1 434 рішень, якими констатовано порушення Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї. Ми маємо забезпечити виконання цих рішень ЄСПЛ", - сказав Малюська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186045
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Получается в Украине больше, чем в других странах Европы нарушаются права человека. Это результат майдана?
 показати весь коментар
 
Это результат действий таких кремлевских мразей, как ты. Теперь лугандонская сепарско-рнашиская биомасса будет подавать на Украину в суд, за то что жопочленцы ордил им разхренячили дома и разокрали их бизнес. Так что, тварь мокшанская, и тебя, падаль, тоже вычислим. Всех найдем. Пиши побольше против Украины и узнаешь.
 показати весь коментар
 
В ********** без всякого Майдана в 2015 принят закон, разрешающий не признавать решения ЕСПЧ.
 показати весь коментар
 
Штепе выплатили компенсацию за её мучения по решению европейского суда по правам человека, с созданием комиссии дела пойдут веселей. Я бы и председателя предложил -Сивоха, как раз оказался сейчас не при делах
 показати весь коментар
 
Готуються до правових наслідків від правової ж вакхчналі' стосовно справи Шеремета? Отже, визнають, що справа липова і закінчиться компенсація и Антоненко, Дугар і Кузьменко.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору