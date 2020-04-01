 В інфікованої COVID-19 мешканки Ірпеня народилася здорова дитина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.
"Сьогодні прийшов результат ПЛР-діагностики новонародженого від жінки з міста Ірпінь Київської області, хворої COVID-19. На щастя, ПЛР-аналіз негативний. Дитина почувається добре, залишається під наглядом наших лікарів. Через кілька днів зробимо повторний аналіз", - заявив він.
Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що вагітну жінку з Ірпеня госпіталізували з підозрою на коронавірус.
25 березня жінка народила хлопчика. Дитину помістили на карантин.
А эта, наверное, жива - будет изолирована до выздоровлении.
А что у нас так мало заболевших - это потому что в стране здоровый дух и отлично развитая медицина.
Вовсе не потому, что тестов нет, а на те что есть в сутки можно получить лишь 1200 результатов (в Германии 500.000 в неделю).
Главное не мандражируем, всем на заметку.
"фи" - могла написать только женщина
Каким нахер боком этот вор к рождению здорового ребёнка у больной роженицы?