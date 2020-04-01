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 В інфікованої COVID-19 мешканки Ірпеня народилася здорова дитина

Мешканка Ірпеня, у якій зафіксовано COVID-19, народила здорову дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.

"Сьогодні прийшов результат ПЛР-діагностики новонародженого від жінки з міста Ірпінь Київської області, хворої COVID-19. На щастя, ПЛР-аналіз негативний. Дитина почувається добре, залишається під наглядом наших лікарів. Через кілька днів зробимо повторний аналіз", - заявив він.

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Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що вагітну жінку з Ірпеня госпіталізували з підозрою на коронавірус.

25 березня жінка народила хлопчика. Дитину помістили на карантин.

В інфікованої COVID-19 мешканки Ірпеня народилася здорова дитина 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186044
 
   
 Топ коментарі
 
Это на заметку любителям помандражировать на тему как идёт заражённый по городу и направо и налево всех пачками заражает... У инфицированной COVID-19 жительницы Ирпеня родился здоровый ребенок - Цензор.НЕТ 885
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Я уважаю Ваше право мандражировать в тех границах, в которых оно не нарушает моего права наслаждаться весной.
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Ну да, давно известно что от матери к ребенку не передается. А с женщиной что?
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В Ивано-Франковсе роженица умерла. Но ребёнок жив.
А эта, наверное, жива - будет изолирована до выздоровлении.
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Это на заметку любителям помандражировать на тему как идёт заражённый по городу и направо и налево всех пачками заражает...
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Ага, а по тысяче в день в Италии и Испании отдают душу всевышнему прикола ради.
А что у нас так мало заболевших - это потому что в стране здоровый дух и отлично развитая медицина.
Вовсе не потому, что тестов нет, а на те что есть в сутки можно получить лишь 1200 результатов (в Германии 500.000 в неделю).
Главное не мандражируем, всем на заметку.
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Я уважаю Ваше право мандражировать в тех границах, в которых оно не нарушает моего права наслаждаться весной.
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де ви побачили весну - (-5) сьогодні вночі було.
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фи! мы ж вроде как люди говорили... а Вы такой вонючий "полемический приём" применили. В інфікованої COVID-19 мешканки Ірпеня народилася здорова дитина - Цензор.НЕТ 3980
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хм....так вы женщина?
"фи" - могла написать только женщина
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Я мужчина. С высокой как маскулинностью так и феминностью. Естественно оба показателя высоки как для мужчины. Вы переливаете из пустого в порожнее.
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ну...це трохи професійна деформація. Соррі, єслі шо.
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Как вы думаете, почему об этом сообщает не медицинская служба, а ВОРЮГА маркушин, на котором негде клейма ставить?
Каким нахер боком этот вор к рождению здорового ребёнка у больной роженицы?
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и почему цензор систематически пиарит этого негодяя?
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