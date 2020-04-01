 Зростання цін на соціально значущі товари зупинено: деякі продукти навіть подешевшали, - Шмигаль

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Очільник уряду (Денис Шмигаль. - Ред.) повідомив, що було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали", - повідомили в ОП.
главное что шмыгаль доложил бубочке, то есть повесил лапшу на уши янелоху?))))
ну а янелох ему поверил ))))
а интересно, граждане поверили?))))
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