 Зростання цін на соціально значущі товари зупинено: деякі продукти навіть подешевшали, - Шмигаль

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Очільник уряду (Денис Шмигаль. - Ред.) повідомив, що було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали", - повідомили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольний комітет порушив справу за фактом істотного подорожчання медичних масок у Києві