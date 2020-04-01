 Я хочу, щоб люди знали: є історії хвороби з позитивним завершенням, - суддя столичного Госпсуду Джарти розповіла, як перехворіла на коронавірус

Свою розповідь Вікторія Джарти опублікувала в "Судово-юридичній газеті", інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку це здавалося звичайною застудою: мої симптоми сильно відрізнялися від тих симптомів COVID-19, про які я читала, а обстеження у лікаря, аналіз крові і рентген взагалі не віщували ніякої біди", - написала суддя.

Заради власного спокою вона здала ПЛР-тест в приватній клініці, а подруга вмовила зробити КТ легень.

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"Якби не її підтримка і допомога, я б і не знала, що вже тиждень ходжу із запаленням легень без будь-яких симптомів", - зазначила Джарти.

Суддя попередила колег про свою хворобу і лягла в Олександрівську лікарню. Джарти не сказала, скільки часу провела на лікарняному ліжку. Але зазначила, що здорова і виписана.

"Так - страшно, так - заразно і, так, боязно. Але на тлі зростаючої в геометричній прогресії статистики заражених людей дуже хотілося б бачити таку ж статистику людей, які успішно подолали всі складнощі цього підступного захворювання! Я хочу, щоб люди знали: є історії хвороби з позитивним закінченням, яким був і мій випадок!" - написала вона.

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