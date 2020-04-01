 Я хочу, щоб люди знали: є історії хвороби з позитивним завершенням, - суддя столичного Госпсуду Джарти розповіла, як перехворіла на коронавірус

Свою розповідь Вікторія Джарти опублікувала в "Судово-юридичній газеті", інформує Цензор.НЕТ.
"Спочатку це здавалося звичайною застудою: мої симптоми сильно відрізнялися від тих симптомів COVID-19, про які я читала, а обстеження у лікаря, аналіз крові і рентген взагалі не віщували ніякої біди", - написала суддя.
Заради власного спокою вона здала ПЛР-тест в приватній клініці, а подруга вмовила зробити КТ легень.
"Якби не її підтримка і допомога, я б і не знала, що вже тиждень ходжу із запаленням легень без будь-яких симптомів", - зазначила Джарти.
Суддя попередила колег про свою хворобу і лягла в Олександрівську лікарню. Джарти не сказала, скільки часу провела на лікарняному ліжку. Але зазначила, що здорова і виписана.
"Так - страшно, так - заразно і, так, боязно. Але на тлі зростаючої в геометричній прогресії статистики заражених людей дуже хотілося б бачити таку ж статистику людей, які успішно подолали всі складнощі цього підступного захворювання! Я хочу, щоб люди знали: є історії хвороби з позитивним закінченням, яким був і мій випадок!" - написала вона.
"Хорошие" у нас судьи, и прокуроры интересные)
В Курашеле, на последние сбережения отдыхала, бедняга, там и подцепила корону.
Э
Про це Ішіл Речбер написала в сторіс в Instagram.
Рюшту Речбер через коронавірус перебуває у важкому стані, а останні три доби, за словами його дружини, були важкими.
"Останні 72 години були важкими. Сподіваюся, далі буде краще. Нескінченна подяку всім, хто з нами. Це боротьба організму з новим вірусом, який мутував і невідомий нашому тілу. Не переконуйте себе, що у вас просто симптоми застуди. Якщо вам пощастило, у вас є час, який не можна втрачати", - написала Ішіл Речбер.
За її словами, дуже важливо якомога швидше встановити діагноз.
"Вірус не знаходиться в горлі і носі багато днів і швидко переміщається туди, де йому більше подобається, - в легені. Там він швидко поширюється, і починається пневмонія. Після цього перші три доби критично важливі. Температура зростає, з'являються дивні симптоми, яких ніколи раніше не було. Слабкість, втрата апетиту. Шкіра і губи стають сірими. Дихання частішає і стає важким, нескінченний кашель, людина не може говорити, пульс перестає бути стабільним", - написала жінка.
46-річний Рюшту Речбер займає перше місце за кількістю зіграних матчів у складі національної команди Туреччини (120). Зі збірною він ставав бронзовим призером чемпіонатів світу (2002) і дійшов до півфіналу Євро-2008. На клубному рівні він виступав за "Бешикташ", "Фенербахче", "Антальяспор" та іспанську "Барселону". 31 березня стало відомо, що бронзовий медаліст чемпіонату світу-2002 у складі збірної Туреччини Рюшту Речбер перебуває у критичному стані через коронавірусну хворобу.
https://espreso.tv/news/2020/04/01/druzhyna_khvorogo_na_covid_19_pryzera_chs_z_futbolu_rozpovila_yak_vin_boretsya_za_zhyttya
ПЦР-тест в частной клинике - 16000 грн
КТ легких 1500 грн.
Для "них" это копейки, для обычного рабочего класса это хорошие деньги, которые не потратят на частные клиники, нужно семью кормить. И рабочий класс в Александровскую больницу не положат, направят в какую то районную, местную, с обосс@ными матрасами и неработающими ИВЛ.
Мне кажется одного этого факта достаточно, что бы как минимум проверить наличие конфликтов интереса всех участников этой "сходки".
Короновирус тут скорее случайность и не главная причина возможно необходимой изоляции для судей которые считают такое поведение нормальным.
Тысячам пациентов, переборовших коронавируc, грозит поражение легких, сердца и других органов, причем на выздоровление уйдет до 15 лет, предупреждают специалисты по интенсивной терапии.
Ущерб, нанесенный вирусом напрямую, а также интенсивные медицинские процедуры, необходимые для спасения больных в критическом состоянии, приведут к образованию рубцов на легких, повреждению нервов и психологической травме, предупреждает Факультет интенсивной терапии, отвечающий за подготовку врачей-реаниматологов в Великобритании.
Анализ заболеваемости коронавирусом в Китае и других странах показывает, что у 17% пациентов, поступивших в интенсивную терапию, развивается синдром острой дыхательной недостаточности - летальное заболевание с уровнем смертности порядка 40%.
«Воздействие коронавируса на интенсивную терапию в корне изменит методы работы сестринского и врачебного персонала во время пандемии и ее интенсивность», - сказал доктор Дэниэл Брайден (Daniel Briden), заместитель декана Факультета интенсивной терапии.
Синдром острой дыхательной недостаточности вызывает мощную воспалительную реакцию в легких, которая приводит к утечке жидкости из кровеносных сосудов в пространства, где полагается быть воздуху. Дыхание без медицинской помощи становится невозможным.