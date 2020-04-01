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 Кількість інфікованих коронавірусом на Житомирщині збільшилася до 6 осіб, - ОДА

У Житомирській області зареєстровано ще один випадок коронавірусу.

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо нові результати ПЛР-аналізу від обласного лабораторного центру. За підсумками дослідження COVID-19 виявлено в жінки 1971 року народження, яка проживає разом із хворим у Бердичеві", - розповів він.

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На цей момент жінка в задовільному стані і перебуває на самоізоляції під контролем лікарів.

Як повідомляє пресслужба Житомирської ОДА, станом на 14:00 1 квітня в області зареєстровано 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186038
 
 
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