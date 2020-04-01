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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:СБУ (5451) Найєм Масі (84) Лерос Гео (53)

 Співробітники СБУ приїжджали на адресу місця реєстрації нардепа Лероса, щоб вручити повістки. Увечері ми самі їх заберемо, - адвокат Найєм

Адвокат Масі Найєм розповів про ситуацію з приїздом співробітників СБУ на адресу реєстрації проживання народного депутата Гео Лероса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Найєм зазначив: "За місцем реєстрації народного депутата України Гео Лероса дійсно прийшли співробітники Служби безпеки України. Спокійно поговорили з ними. Мета - вручити три повістки на допит на різні дати, починаючи з 3 квітня 2020 року.

Оскільки зараз за тією адресою прибути ні я, ні Гео не зможемо, то домовилися, що ввечері ми прийдемо самі в СБУ щоб отримати повістки.

Мушу зауважити: такої божевільної швидкості роботи СБУ я не бачив. Нагадує голосування ВРУ за кума Порошенка, Луценка: коли дуже треба, то можуть же".

Читайте також: З повісткою приїхала СБУ. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? Це повний п***ць, - "слуга народу" Лерос

Співробітники СБУ приїжджали на адресу місця реєстрації нардепа Лероса, щоб вручити повістки. Увечері ми самі їх заберемо, - адвокат Найєм 01

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186036
 
   
 Топ коментарі
 
СБУ больше нечем заняться как крышевать вора-взяточника и предателя у власти Ермака, или раскрытие почем стоит должность в правительстве Зенелоха это сдача национальных интересов Украины, и раскрытие торговли должностями это предательство. Да здравствует парашостан 2 но в более извращённой маргиональской форме
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пуштунське лайно не змогло обійти Порошенко
Порошенко - необхідний!
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І як тут без Порошенка? 😁 Оксюморон! Цікаво, яка логіка була у Найємв?
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нє, лерос - розбійник і ним займається сбу лейтенанта баканова івана...
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пуштунське лайно не змогло обійти Порошенко
Порошенко - необхідний!
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Как коммуняки, те тоже погонялово носили - троцкий, сталин, членин.
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так він творча людина, має мати псевдонім, як режисер-оператор
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а хто така Норма Джин Мортенсон?
чого вона так соромилася свого імені?
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Цю таємницю мурлін мурло забрала з собою в могилу.
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У него есть достойный сценический псевдоним
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"А как дышал, как дышал" (с)
Какие были сочные анти-коррупционные лозунги! Как всё грозились очистить! А чем закончилось? Цепной собакой Венедиктовой на страже интересов предателя ермака. Сотрудники СБУ приезжали на адрес места регистрации нардепа Лероса, чтобы вручить повестки. Вечером мы сами их заберем, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 1604
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І як тут без Порошенка? 😁 Оксюморон! Цікаво, яка логіка була у Найємв?
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СБУ больше нечем заняться как крышевать вора-взяточника и предателя у власти Ермака, или раскрытие почем стоит должность в правительстве Зенелоха это сдача национальных интересов Украины, и раскрытие торговли должностями это предательство. Да здравствует парашостан 2 но в более извращённой маргиональской форме
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публичные дома же закрыты на карантине - поэтому заняться нечем )
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Жеруть слуги народні (тьху,пля), одне одного,як павуки в банці. Що,власне,не може не радувати...
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Наєл, а при чому тут робота летьох в СБУ до голосування у Верховній Раді?
Ти ще пригадай турборежим голосувань твоїх же зелених придурків.
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Щуры -павлики морозовы огрызаются.Сльозу давлять за щирого украинця.Не перевелись они со времён Кучмы.
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Нікого не буду розігрувати сьогодні.

Той жарт, який природа створила з 73％ моїх співвітчизників - не переплюнути.
(ц)
А от привітати - привітаю.

Співробітники СБУ приїжджали на адресу місця реєстрації нардепа Лероса, щоб вручити повістки. Увечері ми самі їх заберемо, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 8234
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У нас СБУ швидше бореться за тих ,хто здає корупціонерів ,ніж вона ловить сєпарів ,які вільно зараз гуляють по містах України . Зелені ,я вас вітаю ,ви це зробили разом.
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Тепер до ворогів наріду окрім добровольців, волонтерів і активістів приєнались і борці з корупцією. Я не буду казати хто зробив це разом - ви всі їх знаєте.
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А як там обіцянки 10% за корупціонера?!
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А я думав Лерос новий младоолігарх - після таких сум хабарів на 10% реально можна піднятись!...
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перчуки, отрабатывающие заказ за право ходить широкой походкой (ксива пружинит в области нечёсанной мохры) и под прикрытием власти мутить под себя витамин дэээ...
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