 Ілон Маск готовий безкоштовно розіслати по світу апарати штучної вентиляції легень

Про це Маск повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
За словами Маска, у його компаній є апарати штучної вентиляції легень, схвалені американським Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration, FDA), які вони готові розіслати по світу. Бізнесмен не уточнив кількість апаратів.
"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки "Тесла". Пристрої і доставка - безкоштовні. Єдина вимога - щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", - написав Маск.
Раніше повідомлялося, що автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co і Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.
А от ...
Маланська солідарність означає солідарність ЛИШЕНЬ з маланцями - навіть на шкоду ВСЬОМУ світові, а не лише в Україні !!!... СВОЛОТИ!
Як тільки портал "Воля народу" розмістив статтю, про мій алгоритм подолання пандемії (http://volianarodu.org.ua/…/Vidomyy-naukovets-zaproponuvav-…), укр.нет взяв її до анонсу... Але як тільки дочитали до того місця , де я критикую владу маланців за те, що вони позакривали свої мейли, шоб ніхто не зміг ні внести їм свої пропозицій, ні покритикувати... МАЛАНСЬКИЙ укр.нет моментально - не лише ВИДАЛИВ поточне повідомлення, але й видалив його з історії повідомлень зі стрічки повідомлень... (а це вже -ФАЛЬСИФІКАЦІЯ історії повідомлень)
А от повідомлення: "14:57
Юрий Ткач из "Квартал 95" удивил "звериным" гримом на лице (фото) (Politeka)" висить вже майже дві години в "поточних повідомленнях"
-МАЛАНЦІ з укр.нету - ВИ небачена СВОЛОТА !!!
Поширте інформацію про це - про "праведні діяння" "богообраних" Бо негатив про українців вони ********** поширювати - навіть вигадки...
Тут надо, чтоб Ермак не узнал - ибо он наварит реально.
Ну, и бубачка в накладе не останется.
решение по этому поводу ?
"Зробимо це разом"!
І при цьому розкрадав міліардами з оборони країни.
а тепер відщипнув на камеру з гривні і дві маски.
Не розвішуй сюди свої смердючі чорні портянки. Не поможе.