EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  7218  46
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1775) Ілон Маск (16) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 Ілон Маск готовий безкоштовно розіслати по світу апарати штучної вентиляції легень

Американський бізнесмен, засновник компанії SpaceX і керівник Tesla Ілон Маск заявив, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати штучної вентиляції легень для порятунку хворих на коронавірус.

Про це Маск повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За словами Маска, у його компаній є апарати штучної вентиляції легень, схвалені американським Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration, FDA), які вони готові розіслати по світу. Бізнесмен не уточнив кількість апаратів.

"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки "Тесла". Пристрої і доставка - безкоштовні. Єдина вимога - щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", - написав Маск.

Раніше повідомлялося, що автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co і Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186035
 
   
 Топ коментарі
 
Тільки не кажіть це нашим олігархам.
 показати весь коментар
 
Это ж 100% навар можно замутить! Да Радуцкий? Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственного дыхания - Цензор.НЕТ 3846
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Для Маска США родина, где будет жить его семья. Для наших олигархов Украина, времена кормушка для обогащения, их семьи жить здесь не будут. Чувствуете разницу ?
 показати весь коментар
 
 
Dmitriy FromRiDDer Ну не все так однозначно.Навіть їхні діти після навчання закордоном сюди їдуть,правда не всі.Просто вони хочуть бути тут царями.
 показати весь коментар
 
 
Молодець Маск! Весь світ буде вдячний!

А от ...

Маланська солідарність означає солідарність ЛИШЕНЬ з маланцями - навіть на шкоду ВСЬОМУ світові, а не лише в Україні !!!... СВОЛОТИ!
Як тільки портал "Воля народу" розмістив статтю, про мій алгоритм подолання пандемії (http://volianarodu.org.ua/…/Vidomyy-naukovets-zaproponuvav-…), укр.нет взяв її до анонсу... Але як тільки дочитали до того місця , де я критикую владу маланців за те, що вони позакривали свої мейли, шоб ніхто не зміг ні внести їм свої пропозицій, ні покритикувати... МАЛАНСЬКИЙ укр.нет моментально - не лише ВИДАЛИВ поточне повідомлення, але й видалив його з історії повідомлень зі стрічки повідомлень... (а це вже -ФАЛЬСИФІКАЦІЯ історії повідомлень)
А от повідомлення: "14:57
Юрий Ткач из "Квартал 95" удивил "звериным" гримом на лице (фото) (Politeka)" висить вже майже дві години в "поточних повідомленнях"
-МАЛАНЦІ з укр.нету - ВИ небачена СВОЛОТА !!!
Поширте інформацію про це - про "праведні діяння" "богообраних" Бо негатив про українців вони ********** поширювати - навіть вигадки...
 показати весь коментар
 
 
олигархи тут не при чем.
Тут надо, чтоб Ермак не узнал - ибо он наварит реально.
Ну, и бубачка в накладе не останется.
 показати весь коментар
 
 
А у нас, судя по личному достатку, ставки сделаны на "ОПРИЧНИКОВ" - судей, прокуроров да высших чиновников! Вот кто страну должен вывести на передовую мировой истории. Молись, Маск, что ты не в Украине живешь! А то б по тебе столько уголовных дел завели по 191 УК Украины - и Прокуратура, и ДБР, и Полиция... Только успевай "отстегивать"! А откуда у них, пардон, у их жен/детей/родственников тогда такой успешный "бизнес"?!
 показати весь коментар
 
Алексадр Лях Саме так.В європейських судей,прокурові і інших,немає таких багатств,як у наших.
 показати весь коментар
 
Не достанутся нуворишам, не переживай, он проследит. Это не тот человек, которому похер.
 показати весь коментар
 
 
В Австрии по городу на домах висят антисептики у входа в магазин каждый может бесплатно взять маску (тоже бесплатно, естественно). Суки, не дотянулись мы до них с нашей мировой революцией.
 показати весь коментар
 
 
От дурной. "Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. " (С) Чебурашку надо было смотреть, Илон, а не Чип и Дейл спешат на помощь...
 показати весь коментар
 
 
Не нервничай, чувак понимает, что реклама - двигатель продаж.
 показати весь коментар
 
Это ж 100% навар можно замутить! Да Радуцкий? Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственного дыхания - Цензор.НЕТ 3846
 показати весь коментар
 
 
Радуцьке на купленому умудрився навар 900% отримати, а на безкоштовному він на 1000-1200% вийде.
 показати весь коментар
 
 
Украинские чиновники подумали и отказались так как ничего наварить не получится (
 показати весь коментар
 
 
А зеЛох хоть со своего карма, для украинцев ,купит ну хоть маску? ну хоть одну ?а зеДебилы?
 показати весь коментар
 
 
Ученые, поднажмите, парни. Замочите этот грёбаный вирус! Покажите какие вы крутые.
 показати весь коментар
 
 
дари маска - в кожну хатинку элітних злиднів! ))
 показати весь коментар
 
Сволочь,барыга,вор,обдирает прастый нарид америки! Отобрать,поделить ,расстрелять!
 показати весь коментар
 
да радуцкого у них нет, тот того Маска продал бы вместе с Тэслой и с умным видом по тв пожелал американцам любви и счастья, я когда эту тварь вижу по новостям аж блевать хочется.
 показати весь коментар
 
 
Так наша власть попросила прислать ? Или неделю будут совещаться и принимать
решение по этому поводу ?
 показати весь коментар
 
 
Наш главный экспортер масок вдуплился сразу ,заявку уже накорябал ,сейчас решает с калькулятором в какие больнички они поедут....
 показати весь коментар
 
А де ж наші багатії? У мережі аптек Тигіпка масок немає, Ахметова і інших не чути. Петя робить показуху із 600 комплектами. І т.д.
 показати весь коментар
 
 
Радуцкий, глава комитета ВР по здравоохранению, готов принять от Маска любое количество бесплатных аппаратов ИВЛ и продать их в три дорога как внутри Украины, так и во вне.
"Зробимо це разом"!
 показати весь коментар
 
 
Це справжній Олігарх, Меценат, Патріот, Людина своєї країни!
 показати весь коментар
 
 
Это поступок! А подруга Маска будет сниматься в ролике с главврачами больниц для создания положительного образа своего сексуального партнёра в мире, как это делала марына?
 показати весь коментар
 
 
твій порошенко ліквідував у 2017 систему санітарно-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО контролю, туберкульозні диспансери, ФАПи, районні лікарні.
І при цьому розкрадав міліардами з оборони країни.
а тепер відщипнув на камеру з гривні і дві маски.
Не розвішуй сюди свої смердючі чорні портянки. Не поможе.
 показати весь коментар
 
дайте два обменяю на миллиард кило картошки в парке пять точек так и хочеться нав велике схватить мешок и уехать..скоро так и будет...а стихийки не пашут и шавуха..
 показати весь коментар
 
Ваще то в самих США не хватает этих аппаратов и губернаторы "бедных" штатов жалуются что на аукционах аппараты достаются более успешным регионам. А тут скока хочешь и бесплатно...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору