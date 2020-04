 Ілон Маск готовий безкоштовно розіслати по світу апарати штучної вентиляції легень

Про це Маск повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За словами Маска, у його компаній є апарати штучної вентиляції легень, схвалені американським Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration, FDA), які вони готові розіслати по світу. Бізнесмен не уточнив кількість апаратів.

"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки "Тесла". Пристрої і доставка - безкоштовні. Єдина вимога - щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", - написав Маск.

Раніше повідомлялося, що автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co і Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

