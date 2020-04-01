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 Сьогодні в країні нелегально обробляється 8 млн га землі, - Гетманцев

За розрахунками голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, близько 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гетманцев повідомив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Ви знаєте, скільки землі сьогодні використовується нелегально? Поза податками, поза очі держави, але обробляється. Вісім мільйонів гектарів. Це площа, з якої не сплачуються податки, яка працює в чорну, яка працює через готівку, продукція реалізується за готівку, тобто це тіньовий ринок", - повідомив депутат.

За розрахунками hromadske, 8 млн гектарів - це близько 13,25% загальної площі України.

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Гетманцев вважає, що ухвалений Верховною Радою закон про ринок сільськогосподарської землі повинен ліквідувати тіньовий ринок земель. Як наслідок, надходження податків, зокрема податку на землю, повинні вирости.

Водночас депутат заперечує, що за закон про ринок землі Рада проголосувала виключно через необхідність отримання траншу від МВФ. За словами Гетманцева, створення ринку землі було в передвиборчій програмі як Зеленського, так і партії "Слуга народу", а прийняли його саме через необхідність введення ринкових відносин у сільському господарстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186033
 
 
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А хлопці з пацанами вже двадцять років мріють чесно-прозоро-демократично хапнуть та з гіністю легалізувать 86,75%, а оті 13,25% залишити "українському присадибному селянству".
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Вот о чем я писал еще с момента острого поднятия этой темы год назад. Не за народ вонЯ со своей жопозицией печется, а о том, что рынок вскроет этот гнойник. Эти 8 миллонов гектаров нигде не учтены и никто никому ничего с них не платит. Ни государству ни людям. А рынок земли вскроет этот гнойник и шелкопёры должны будут или платить налоги за эту землю или действтельно ее покупать за деньги.
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Шо-шо? Обычному дядьке в фуфайке и кирзовых сапогах уже нельзя и землю обработать? Ну эти 8 млн га которые. Сьогодні в країні нелегально обробляється 8 млн га землі, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9724 Ты смотри, а... кобылку запряг и даааавай пахать сохой Сьогодні в країні нелегально обробляється 8 млн га землі, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4355 Ай-я-яй.

Почему эти люди пытаются нам доказать, что они идиоты? Мы давно это знаем.
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дядька в фуфайке получает зарплату, часто нищенскую. А основной доход получают совсем другие люди...
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у мну однокурсник в бытность райадмином успел земель нахапать. но реально поднялся на волонтёрстве.
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Интересно, чтобы было, если бы в Украине вдруг все начали платить налоги? Сьогодні в країні нелегально обробляється 8 млн га землі, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6162
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Как говорится налог налогу рознь. Одно дело заплатить 10 гривен со ста гривен, а другое - 90 гривен со ста гривен. Сначала пусть нормальными сделают их. Начнут сами платить, пусть со своей головой начнут дружить.
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