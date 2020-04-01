 Сьогодні в країні нелегально обробляється 8 млн га землі, - Гетманцев

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гетманцев повідомив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Ви знаєте, скільки землі сьогодні використовується нелегально? Поза податками, поза очі держави, але обробляється. Вісім мільйонів гектарів. Це площа, з якої не сплачуються податки, яка працює в чорну, яка працює через готівку, продукція реалізується за готівку, тобто це тіньовий ринок", - повідомив депутат.

За розрахунками hromadske, 8 млн гектарів - це близько 13,25% загальної площі України.

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Гетманцев вважає, що ухвалений Верховною Радою закон про ринок сільськогосподарської землі повинен ліквідувати тіньовий ринок земель. Як наслідок, надходження податків, зокрема податку на землю, повинні вирости.

Водночас депутат заперечує, що за закон про ринок землі Рада проголосувала виключно через необхідність отримання траншу від МВФ. За словами Гетманцева, створення ринку землі було в передвиборчій програмі як Зеленського, так і партії "Слуга народу", а прийняли його саме через необхідність введення ринкових відносин у сільському господарстві.