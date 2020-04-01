 З повісткою приїхала СБУ. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? Це повний п***ць, - "слуга народу" Лерос

Про це Лерос написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Приїхала СБУ за адресою мого проживання. Єрмак, коли мені чекати ДБР і прокуратуру? І скажи нехай бахіли беруть. Це не перше квітня, а повний п***ць", - зазначив він у дописі.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
В первом чтении проголосован текст в общих чертах согласованный с МВФ.
Сейчас идет яростная борьба за внесение поправок, которые подготовлены юристами Коломойского. Потому реальная суть документа может быть совсем иной. Если Зеленский настолько наивен, что мечтает обмануть МВФ, то это .... глупость.
Не нужно недооценивать критическую важность этого законопроекта для Коломойского. Вопрос "Приватбанка" - ключевой вопрос существования Коломойского, как влиятельной и значимой фигуры. Это огромный рычаг влияния , благодаря которому Коломойский шантажирует государство и добивается для себя экономических преференций во всех областях. Тезис "Коломойскому не нужен Приват, ему нужна компенсация" не точен и манипулятивен. Вопрос компенсаций - это отдельное судебное производство, которое включает анализ выведенных перед приватизацией с "Приватбанка" активов и возбуждение которого означает уголовные дела против Коломойского и Зеленского, при которых к делу будут приобщены материалы других зарубежных судебных процессов. Естественно на это Коломойский никогда не пойдет.
В этом вопросе два варианта - Коломойски додавит Зеленского на свои поправки, или Зеленский удержит законопроект в рамках согласованных МВФ. Первый вариант - дефолт, второй - кредит МВФ.
за новые лица, правильно?
обидно стало?
ты к пархатым со всей душой, а они в душу тебе надрыстали?
зебильчик, быть такими дураками, как 73% - по нынешним временам дорогое удовольствие.
зебилам не по карману.
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).
Вспугнул Зеленый Лерос рой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!
Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.
Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!
Но нет, их и не видно и не слышно. Забились по щелям и в рот говна набрали в ожидании аванса и указания в кого плеваться этим говном?
Где там наша прокурорша Че молчит???
"Ми боїмося лише одного - щоб ніхто не влип у корупційний скандал. Тільки корупція може вбити довіру до президента".
и что значит если у него такое имя?
Какую апперацию по защите Украины провернули-повестку Лео привезли!
Когда там Лугандоном заниматься
а в общем-какая разница за что боевая медаль!
вместо того что бы гнать дерьмака пинками в зад и к следователю ,членограй делает все наоборот.)))))
интересно, какой процент отстегивают бубочке дерьмаки?))))
Интересно , кто стоит за Леросом ? Похоже , что это волнует и ОП . Ведь вычислить писателей , так и не удалось .
Теперь есть возможность побьівать в их шкуре.
Вплоть до их освобождения.
Молчать, не вставать на защиту, означает бьіть соучастником палачей.
Чую, Зеленскому скоро на выход покажут.
Щодо плівок,на яких нічибто присутній мій брат Денис.
Сьогодні Денис:
Не нічибто,а справді на плівках я, бо маю на це право,як громадянин України.
А депутат не имеет права сказать и заявить что это коррупция, есть закон.
Єдине питання, чому такого права немає у інших громадян, а лише у брата глави ОПУ?
Виглядає так, нічибто це корупція.
Ми живемо в країні шута-диктатора.
не несет ответственность за видио материал
пусть проверяют это видио.
На брата Ермака, существует слишком большая папка с компроматом, который будут монотонно сливать, чтобы зашквар Дениса делал токсичным Андрея Ермака"
Ермак тоже в кино бычит поэтому он свои не удалые сериалы пробует показать и выглядит в них тупым... только мычит не о чем и угрожает , думаю жмуриков не увидим.
в Д Б Р,
О Г П,
С Б У,
С А П і М В С
процесс пошел..зе пора бежать..
ну,как-то так..
всё остальное - от лукавого..