 В Україні з'явиться медаль за боротьбу з пандемією коронавірусу

Про це повідомив директор ПТО "Орден" Олександр Сопов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ"
"Медаль "Честь і служба" призначена для тих, хто, не шкодуючи своїх сил, а іноді й життя, спрямовує зусилля на боротьбу з пандемією коронавірусу, яка зараз охопила весь світ", - сказав Сопов.
Він розповів, що ця нагорода буде міжнародною, тому напис на ній зроблено латиною.
"Я навіть не можу перерахувати всіх тих, хто об’єднався в боротьбі з коронавірусом в усьому світі. Жодного разу такої згуртованості не було. І було б добре, аби світ скористався цим не дуже приємним приводом, щоб зрозуміти, що земля наша така невелика, коли приходить якась біда", - зазначив Сопов.
За його словами, ще не вирішено, від імені кого буде ця нагорода, але припустив, що до ініціативи може долучитися РНБО та Міністерство охорони здоров’я. Поки що існує лише ескіз нагороди, але вже за тиждень Сопов пообіцяв представити її громадськості.
ВТО "Орден" - виробник державних і відомчих нагород в Україні. Всі розроблені ВТО "Орден" державні нагороди та відомчі відзнаки затверджені Комісією державних нагород та геральдики.
Поставят памятники и обелиски. Сбор средств уже начался. Были афганцы, чернобыльцы, АТОвцы и вот теперь короновирусовцы! МА-ЛАД-ЦЫ!!!
ибо эпидеми началась после того, как он запустил в страну тысячи зараженных со всех помоек мира.
А то - первых эвакуированных приняли в Санжарах, затем - десятки тысяч прибыли просто подписав согласие на самообсервацию, на которую половина забила болт, теперь - снова на обсервацию в отели загоняют...
это пару раз на камеру показывали такие псевдо-проверки в Борисполе - но в Харькове, Днепре и т.п. были и самолеты, и автобусы - вообще без контроля.
все упустили, все просрали и потеряли контроль полностью.
это НЕ ВЛАСТЬ.
это реально зашедшие с улицы клоуны - не знающие, чего, куда и зачем.
Я в шоке Канал HBO заказал съемку мини-сериала Chernobyl-2 про украинскую политику - от выборов 2019 года до импичмента Трампа.
В роли Зеленского - Эминем, А.Богдан - Крис Хемсворт.
В эпизодических ролях Тимошенко и Порошенко - Джулия Робертс, и Сильвестр Сталлоне соответственно
в Италию обычными газелями
а в США бронироваными 12 тонными 4 ех осными камазами ведеходами ???
А не ЗВР ли рАсия свой в США вывозит под шумок карантина ?
Так удобно - народ загнали по квартирам, армия в городе , дед уже свалил из мАсквы .....
Помните как ищезло вдруг золото КПСС при горбачевской перестройке в начале 90 стых ?
ну оооочень похоже !!!!!
А журнашлюх - под суд.
Буде і паніка, і антисоціальні прояви до неї.
І ЗМІ до цього не будуть мати ніякого відношення.
Готуватись треба морально-психологічно і матеріально-технічно.
А не писати хуню (це по-китайськи) всяку в дусі "всесвітньої жидо-масонівської змови".
...
советский союз...
Вирусом пропах
Это праздник
***** с зелёнкой на устах
День медальки,день медальки
День медааальки