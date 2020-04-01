 В Україні з'явиться медаль за боротьбу з пандемією коронавірусу

Про це повідомив директор ПТО "Орден" Олександр Сопов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ"

"Медаль "Честь і служба" призначена для тих, хто, не шкодуючи своїх сил, а іноді й життя, спрямовує зусилля на боротьбу з пандемією коронавірусу, яка зараз охопила весь світ", - сказав Сопов.

Він розповів, що ця нагорода буде міжнародною, тому напис на ній зроблено латиною.

"Я навіть не можу перерахувати всіх тих, хто об’єднався в боротьбі з коронавірусом в усьому світі. Жодного разу такої згуртованості не було. І було б добре, аби світ скористався цим не дуже приємним приводом, щоб зрозуміти, що земля наша така невелика, коли приходить якась біда", - зазначив Сопов.

За його словами, ще не вирішено, від імені кого буде ця нагорода, але припустив, що до ініціативи може долучитися РНБО та Міністерство охорони здоров’я. Поки що існує лише ескіз нагороди, але вже за тиждень Сопов пообіцяв представити її громадськості.

ВТО "Орден" - виробник державних і відомчих нагород в Україні. Всі розроблені ВТО "Орден" державні нагороди та відомчі відзнаки затверджені Комісією державних нагород та геральдики.

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