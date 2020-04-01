 Кабмін посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19, - глава МОЗ Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, відповідне рішення ухвалено з ініціативи Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова на засіданні Кабінету Міністрів України 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня.
"Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років. Також пропонуємо обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту. Разом з цим ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами", - заявив Степанов.
За його словами, нова команда міністерства тісно співпрацює з усіма відомствами та органами влади, щоб протягом дня доопрацювати постанову і врахувати позиції всіх сторін.
"Ми працюємо фактично у цілодобовому режимі, щоб у результаті вийти на якісний документ, який справді допоможе боротися з коронавірусом в Україні", - резюмував Степанов.
69-летняя жительница Мукачево (Закарпатье), у которой первой в области был подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в инфекционной больнице Ужгорода.Деталями с OBOZREVATEL поделились в Закарпатской областной администрации."Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни не было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники в церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие", - рассказали нам.
PS Медичний диплом він купив, але Лікарем не став...