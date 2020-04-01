EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  7129  11
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (4018) карантин (1775) Мінздоров'я (1375) Степанов Максим (112) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 Кабмін посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19, - глава МОЗ Степанов

Нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, відповідне рішення ухвалено з ініціативи Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова на засіданні Кабінету Міністрів України 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня.

"Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років. Також пропонуємо обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту. Разом з цим ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами", - заявив Степанов.

За його словами, нова команда міністерства тісно співпрацює з усіма відомствами та органами влади, щоб протягом дня доопрацювати постанову і врахувати позиції всіх сторін.

"Ми працюємо фактично у цілодобовому режимі, щоб у результаті вийти на якісний документ, який справді допоможе боротися з коронавірусом в Україні", - резюмував Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії", - новий міністр охорони здоров'я Степанов

Кабмін посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19, - глава МОЗ Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186023
 
 
 Топ коментарі
 
Лікувати хворих вони взагалі не збираються? Постійні заяви від усієї цієї шобли про заборони і штрафи, і все.
 показати весь коментар
 
Усилить,углубить и расширить ... Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 5268а вирус поставили в известность ,что с ним будут бороться ?
 показати весь коментар
 
Наразі охороняє здоров'я українців якесь опудало. Кабмін посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 72
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну и что ты сказало, животное? Один вербальный мусор!
 показати весь коментар
 
 
Усилить,углубить и расширить ... Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 5268а вирус поставили в известность ,что с ним будут бороться ?
 показати весь коментар
 
 
Наразі охороняє здоров'я українців якесь опудало. Кабмін посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 72
 показати весь коментар
 
 
Для начала хотя бы снабдили масками всех но откуда их взять если они в других странах дебилы
 показати весь коментар
 
 
Заразила весь церковный хор: что известно о первой больной коронавирусом на Закарпатье56.6т19:30, 31.03.2020Обновлено: 23:24, 31.03.2020Читать материал на украинском
69-летняя жительница Мукачево (Закарпатье), у которой первой в области был подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в инфекционной больнице Ужгорода.Деталями с OBOZREVATEL поделились в Закарпатской областной администрации."Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни не было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники в церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие", - рассказали нам.



 показати весь коментар
 
 
Він і насправді буде підсилювати: "родіна в апасності!". Його головне завдання - погіршити ситуацію і, під цим "соусом" збільшити централізовані закупки МОЗ для "боротьби з коронавірусом", зняти відкати і "здиміти" у відставку. У нього в цьому відношенні колосальний досвід - і при роботі в податковій службі, і на посту губернатора Одещини.
PS Медичний диплом він купив, але Лікарем не став...
 показати весь коментар
 
 
Лікувати хворих вони взагалі не збираються? Постійні заяви від усієї цієї шобли про заборони і штрафи, і все.
 показати весь коментар
 
 
Ця людина знає, що в аптеках відсутній парацетамол, і не тільки він? З чого б це?
 показати весь коментар
 
А сколько народных депутатов в этой возрастной категории? Этих динозавров также будут «дистанцировать»? Может, нужно дистанцировать тех, кто инфицирован?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору