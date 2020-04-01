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 Суспільство
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 На Полтавщині з'явився злісний порушник самоізоляції: після повернення з Польщі хлопець вже отримав три адмінпротоколи, - ОДА

У Полтавській області є злісні порушники режиму самоізоляції, складено 58 адмінпротоколів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов на брифінгу закликав людей, що повернулися з-за кордону, дотримуватися режиму самоізоляції і не наражати на небезпеку рідних та близьких.

Нині в області на самоізоляції перебуває 2049 людей, 737 осіб уже успішно пройшли 14-денну ізоляцію.

"За період карантину поліція склала 58 адмінпротоколів проти полтавців, серед яких є й порушники самоізоляції, – розповів Олег Синєгубов. – Ось, наприклад, 21-річний житель Чутівського району повернувся з Польщі і вже має три адмінпротоколи за те, що не сидить вдома. Він сам може не хворіти, але може переносити вірус".

Станом на 1 квітня на Полтавщині є 13 підозр на коронавірус, які нині перевіряють у лабораторіях Києва і Полтави. Серед них і 1,2-річна дитина, у якої швидкісний тест показав позитивний результат на CОVID-19.

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Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота закликав полтавців не виходити на вулицю, не влаштовувати на вихідних шашлики в дендропарку.

"Одна людина, яка сходить на пікнік, може заразити всіх людей у компанії, а вони в свою чергу – своїх батьків, – розповів Олександр Шамота. – Тому не змушуйте нас вживати жорсткі заходи: закривати парки чи штрафувати. Штраф, який можна заплатити за порушення карантину, – 17 тисяч гривень".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186020
 
 
 Топ коментарі
 
так штраф максимальний, заблокуйте картки, а краще відпиз"ть, нехай вілежується з зломаними ногами дома!
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После второго нарушения самоизолировать в СИЗО
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ось скоро закінчиться епоха бідності, то з'їдять і Ваську
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ось скоро закінчиться епоха бідності, то з'їдять і Ваську
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и каждый вспомнит, чем он раньше кормил своего кота
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так штраф максимальний, заблокуйте картки, а краще відпиз"ть, нехай вілежується з зломаними ногами дома!
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запитання таке: а нафіга ви їх складаєте ті протоколи?
коли українці почнуть масово вмирати, ви будете протоколи показувать?
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Що пропонуєш? Розстрілювати на місці порушників режиму самоізоляції?
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Из-за такого гавна десятки заразятся и треть вымрет. Специально для таких ********* - принудительно зарзить и в одиночку сырую неотапливаемую. до момента полного выздоровления. ну... если повезет конечно
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Ну давай тоді вже не зупинятись. Можна ще камінням забивати, як в Ірані. Або на стрілі крана вішати.
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зачем такие крайности? можно принудительно "изолировать" в КПЗ например...на пару месяцев. после того, как таким образом "изолируют" десяток-другой дегенератов, даже до самых одаренных дойдет, что что-то тут не так и лучше дома посидеть.
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А может наконец найти ПЦР-тест для него и освободить уже, если с ним всё в порядке?
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Если человек идиот, и при этом ещё и сволочь, то с ним точно не всё в порядке.
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Ну просто маньяк какой-то ... На Полтавщине появился злостный нарушитель самоизоляции: вернувшийся из Польши парень уже получил три админпротокола, - ОГА - Цензор.НЕТ 7299а то что Рада заседала с непонятным количеством инфицированных это нормалёк ..
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Если не понимает по плохому, надо поступать по хорошему. Берется молоточек и гвоздик и прибивается мошонка к полу.
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После второго нарушения самоизолировать в СИЗО
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открытый ( или закрытый ) перелом ноги резко уменьшает мобильность
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А случайно это не тот, что говорил, что короновирус это проблема пожилых людей?
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Зачем жаловаться журналистам? В каталажку жлоба.
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Риторический вопрос-почему он до сих пор не в СИЗО,?и долго его еще будут уговаривать ведь за эти дела предусмотрен и срок тоже
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