 На Полтавщині з'явився злісний порушник самоізоляції: після повернення з Польщі хлопець вже отримав три адмінпротоколи, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов на брифінгу закликав людей, що повернулися з-за кордону, дотримуватися режиму самоізоляції і не наражати на небезпеку рідних та близьких.

Нині в області на самоізоляції перебуває 2049 людей, 737 осіб уже успішно пройшли 14-денну ізоляцію.

"За період карантину поліція склала 58 адмінпротоколів проти полтавців, серед яких є й порушники самоізоляції, – розповів Олег Синєгубов. – Ось, наприклад, 21-річний житель Чутівського району повернувся з Польщі і вже має три адмінпротоколи за те, що не сидить вдома. Він сам може не хворіти, але може переносити вірус".

Станом на 1 квітня на Полтавщині є 13 підозр на коронавірус, які нині перевіряють у лабораторіях Києва і Полтави. Серед них і 1,2-річна дитина, у якої швидкісний тест показав позитивний результат на CОVID-19.

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Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота закликав полтавців не виходити на вулицю, не влаштовувати на вихідних шашлики в дендропарку.

"Одна людина, яка сходить на пікнік, може заразити всіх людей у компанії, а вони в свою чергу – своїх батьків, – розповів Олександр Шамота. – Тому не змушуйте нас вживати жорсткі заходи: закривати парки чи штрафувати. Штраф, який можна заплатити за порушення карантину, – 17 тисяч гривень".