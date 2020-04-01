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 Ще два випадки захворювання на COVID-19 зафіксували на Кіровоградщині, - ОДА

На Кіровоградщині зареєстрували ще два випадки зараження коронавірусною інфекцією. Всього в області зафіксовано вже шість осіб, хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив сьогодні, 1 квітня, на брифінгу голова ОДА Андрій Балон.

"Хворі госпіталізовані й перебувають у стані середньої важкості під наглядом медиків. Щодо кожного випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування та встановлюється коло контактних осіб", – повідомив Андрій Балонь.

Як зазначив голова ОДА, наразі ще чотири підозри захворювання на COVID-19 відпрацьовуються в обласному лабораторному центрі методом ПЛР-тестування. Це люди, які перебували в контакті з хворими на коронавірус.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186017
 
 
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