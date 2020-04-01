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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
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 Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим верствам населення під час карантину, - Зеленський

Влада складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати фінансову допомогу найбіднішим українцям під час карантину.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зараз в Україні зафіксовано 669 випадків захворювання, 120 з яких підтверджено за минулу добу.

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"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд мусить знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", – звернувся Глава держави до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим верствам населення під час карантину, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186016
 
 
 Топ коментарі
 
Пинчукам, Ахметовым, Коломойским, Новинским, Боголюбовым и прочим?
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А какие критерии бедности будут рассматриваться? Как всегда самый бедный беня, ахметка, пенчук?
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Зебилы, сейчас обеднели все, кроме вас и ваших родственников
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Пинчукам, Ахметовым, Коломойским, Новинским, Боголюбовым и прочим?
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ну что вы этим в первую чередь мол доедаем Бубрчка последнеия миллиард из первой сотни таких же....
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Еще и комитет по спасению нищих организуют Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4669 а брат брата достойных кандидатов в ресторане подберет
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Да, что там какойто комитет. МАСШТАБ для "вЯличайшей личности" нашей современности маловат. ШТАБ непременног штаб. Даже ГЕНИАЛЬНО-ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ!
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Да, списать им, в очередной раз, миллиардные неуплаченные налоги.
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Зебилы, сейчас обеднели все, кроме вас и ваших родственников
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Якась ненормальність.
і до кого це звернення? Цензор - це що видання для якихось міфічних зебилив?
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Так по-простецки: "Я уверен, что...". Зачем глупые расчёты и обоснования? Быдломасса хаваИт. Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов) Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5493
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Але лише після того, як вони доведуть свою бідність пакетом документів... Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9375
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Як би ж то. Вимагатимуть з мокрими печатками...
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думаю, всё закончится как с собачкой уханьской стриптизёрши... зеля не может не обосраться.
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насчёт здоровья собачки не в курсе. но зе очень громко анонсировал операцию по вывозу собачки. потом тихо сдулся.
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А какие критерии бедности будут рассматриваться? Как всегда самый бедный беня, ахметка, пенчук?
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Если звери гуляют на воле - они сами себе еду добывают. Если их садят в зоопарк (карантин) - их нужно кормить. И у зверей не требуют еще кучу справок.
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))))))) успел заскринить премьер-министера дениса шныряли !)))
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Брату Єрмака допоможіть... такий зубожил...тільки на лісапед і заробив за все життя..
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У мене одного таке враження що на фото 4 особи, яких майже не відрізниш одне від одного? Чи це через маски така ілюзія?
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Тому, що це один народ слуг одного народу!
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это очень символично - продать все маски в разгар эпидемии за границу, а самим ходить в масках.
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примерно так, как
- обеспечили кинэць эпохы бидности,
- обеспечили рост промышленности на 40%
- обеспечили з/п в 4000 долларов,
- обеспечили все масками,
- обеспечили врачей защитными костюмами, а больницы - аппаратами ИВЛ

вот примерно так и обеспечат нуждающихся.
кушайте, зебилы, приятного вам! Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4050
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На фото 4 талпайопа без защиты глаз.
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Не скажіть.В чотирьох-респіратори найвищого класу захисту,а найзачмиренішому дали хірургічну маску з китайської гуманітарки.
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краще всього треба помогти бідним молодим сім'ям з дітьми!
всі ніші якось протримаються.
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По большому счету он давно должен подать в отставку. И на время кризиса в статусе и.о пост должен занять компетентный человек. Место Зеленского в Квартале.
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кому біда ,а кому матір рідна....ось треба було купити дитині спазмолітик ріабал,вже подорожчав в аптеці у 2 рази.
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Уже и фамилии самых бедных украинцев, которые получат помощь из бюджета, известны. ахметов, пинчук, коломойский...
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Вальцман тоже в доле. При Кучме, Ющенко, януковиче. Он всегда был у корыта, и тут, при зе..лядях недолго продержался.
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Дибилам с особо запущенной стадией вальцмана в голове уже, как видно, кроме лоботомии ничего не поможет...
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Слава Вальцману и его испанской даче. Отродье бл_дское.
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Поясни чому на планеті Земля прізвище Вальцман в одному екземплярі?
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Зеленський поступово стає порохоботом, а зебіли як були ними так і залишились. Еволюція безжальна. Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим верствам населення під час карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6859
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Бідні! Ви тримайтеся, грошей нема (с).
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Та да ,замучаются нищие пересчитывать то что получат ...
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зедебил уже всем помог с проданными защитными масками и отсутствием антисептиков...пидабол зеленый
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Ой бедный я бедный! Ой сильно бедный!
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И хто попадёт в эту категорию бедных? Все пенсионеры, все работяги и все(или большинство) малых пидприемцив? - так это - 70-80% украинцев! Как будете делить помощь?
Поделить одну буханку хлеба на всех - сумел лишь Иисус Христос. Посмотрим, как это получится повторить у власти.
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Довели бедных олигархов до зубожиння😁
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Власть будет выплачивать помощь самым бедным депутатам и их семьям во время карантина, - Зеленский
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Когда уже этот бл...ий сериал закончится...

Забота у нас простая, забота наша такая:
Жила бы страна родная, и нету других забот...
....до тревожной дали уж рукой подать. Нет. Мы уже в ней.

Превратили страну в Тюрьму строгого режима и делают умный вид.
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