 Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим верствам населення під час карантину, - Зеленський

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Зараз в Україні зафіксовано 669 випадків захворювання, 120 з яких підтверджено за минулу добу.
"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд мусить знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", – звернувся Глава держави до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Симптоматично.
і до кого це звернення? Цензор - це що видання для якихось міфічних зебилив?
- обеспечили кинэць эпохы бидности,
- обеспечили рост промышленности на 40%
- обеспечили з/п в 4000 долларов,
- обеспечили все масками,
- обеспечили врачей защитными костюмами, а больницы - аппаратами ИВЛ
вот примерно так и обеспечат нуждающихся.
кушайте, зебилы, приятного вам!
всі ніші якось протримаються.
Поделить одну буханку хлеба на всех - сумел лишь Иисус Христос. Посмотрим, как это получится повторить у власти.
Забота у нас простая, забота наша такая:
Жила бы страна родная, и нету других забот...
....до тревожной дали уж рукой подать. Нет. Мы уже в ней.
Превратили страну в Тюрьму строгого режима и делают умный вид.