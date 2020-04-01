EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  3447  6
Матеріали за темою:
Все про:Бориспіль (333) карантин (1775) Київська область (1166) ОДА (857) COVID-19 (2586) коронавірус (1306) Володін Василь (4)

 Розглядається можливість обмеження на в'їзд-виїзд із Борисполя, - Київська ОДА

У Київській обласній державній адміністрації розглядають можливість створення контрольно-пропускних пунктів на території Борисполя з метою обмеження поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив виконувач обов'язків керівника ОДА Василь Володін.

"Радий повідомити, що встановлення за нашим рішенням контрольно-пропускних пунктів на в'їзд/виїзд у смт Козин і село Лісники, де встановлено найбільшу кількість заражених коронавірусом, дало свої перші плоди: за останні три доби у нас немає жодного нового випадку в цих населених пунктах", - зазначив він.

Володін додав, що вважає такі заходи ефективними і необхідними і не відкидає, що в разі появи нового вогнища зараження коронавірусом, цей метод буде застосований і в інших населених пунктах області.

"На цей момент ми попередньо розглядаємо місто Бориспіль, бо, як я вже сказав, у нас там є 6 підтверджених випадків і пов'язаних з ними контактних осіб", - повідомив він.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 1 квітня 2020 р. офіційно підтверджено 57 випадків захворювання на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін опублікував постанову про закриття всіх аеропортів, крім "Борисполя"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186015
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
по старой украинской традиции там еще можно проскачить
 показати весь коментар
 
Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків для боротьби з епідемію коронавірусу в країні.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає пресслужба ОП.
Він додав, що низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.
«Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії», - зазначи президент Володимир Зеленський.
Голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.
 показати весь коментар
 
Коли Марківа італійці засудили так, як хотів *****. І що, допомогло їм те *****? А зараз вони до свіввітчизників Маріва по допомогу прибігли?
 показати весь коментар
 
Тричі вже проїздив через ці ментовські КП. Не зупиняли - мабуть, у них є прилади, що здатні вимірювати температуру дистанційно під час їзди.
 показати весь коментар
 
Останавливают меня и так грозно "что багажнике!???" - а я им "вирус!"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору