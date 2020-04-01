 Розглядається можливість обмеження на в'їзд-виїзд із Борисполя, - Київська ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив виконувач обов'язків керівника ОДА Василь Володін.

"Радий повідомити, що встановлення за нашим рішенням контрольно-пропускних пунктів на в'їзд/виїзд у смт Козин і село Лісники, де встановлено найбільшу кількість заражених коронавірусом, дало свої перші плоди: за останні три доби у нас немає жодного нового випадку в цих населених пунктах", - зазначив він.

Володін додав, що вважає такі заходи ефективними і необхідними і не відкидає, що в разі появи нового вогнища зараження коронавірусом, цей метод буде застосований і в інших населених пунктах області.

"На цей момент ми попередньо розглядаємо місто Бориспіль, бо, як я вже сказав, у нас там є 6 підтверджених випадків і пов'язаних з ними контактних осіб", - повідомив він.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 1 квітня 2020 р. офіційно підтверджено 57 випадків захворювання на коронавірус.

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