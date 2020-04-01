EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  10203  39
Матеріали за темою:
Все про:Слуга народу (768) Єрмак Андрій (205) Потураєв (47) Лерос Гео (53) Єрмак Денис (23)

 "Слуги народу" вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію, - заява

Народні депутати фракції "Слуга народу" висловили стурбованість реакцією правоохоронних органів на інформацію, оприлюднену нардепом Гео Леросом.

Заяву депутатів оприлюднив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація може свідчити про торгівлю державними посадами за участі посадовців Офісу Президента України. Але реакція деяких правоохоронних органів у цих обставинах була вкрай дивною - адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що в першу чергу ті повинні були б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими. Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод", - підкреслюється в заяві.

Слуги народу вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію, - заява 01
Слуги народу вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію, - заява 02

Депутати звернулися до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ України з вимогою найперше розслідувати безпосередньо суть оприлюднених записів.

"А ще закликаємо їх унеможливити дії, що можна було б трактувати, як тиск чи переслідування народного депутата України", - підкреслюється в заяві.

Читайте також: Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Слуги народу вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію, - заява 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186014
 
   
 Топ коментарі
 
Да ладно!
Вы ж трубили год назад про конец эпохи беззакония!
 показати весь коментар
 
крок_за_кроком

мало того,що Єрмак торгував посадами(впевнений,що @ZelenskyyUa отримував долю),так він навіть і не приховує,що теперішня влада веде країну до соціального вибуху - ось в чому сенс сьогоднішньої влади. тепер стає зрозумілою підтримка Зеленського русньою на виборах.

"Слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление - Цензор.НЕТ 9579
 показати весь коментар
 
Вы ничего не понимаете. Это Зеленский так с коррупцией борется "Слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление - Цензор.НЕТ 2241
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да ладно!
Вы ж трубили год назад про конец эпохи беззакония!
 показати весь коментар
 
 
да нет наблюдаем появление меньшевиков при большевиках
 показати весь коментар
 
 
Ото Президент попав на шпагат.
Поміж пробабловським Бєнєй, і пропутінським Єрьомой.

 показати весь коментар
 
 
Точно! Вот же ж прицепились к этому Ермаку. Ну торгует пацан должностями, и что? Кто чем может - тот тем и торгует! Главное - делится с кем надо! Может он еще по ночам и шьет немножко! Депутаны - вон Украиной торгуют и что теперь?
 показати весь коментар
 
 
Згідно й з вами. Навіть знаю одного коміка, який торгує образом чесного президента.
 показати весь коментар
 
 
Мацкваротим гнидам це норма, це бидло не здатне мову власної країни вивчити
 показати весь коментар
 
Вы ничего не понимаете. Это Зеленский так с коррупцией борется
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
нічого дивного... після коаліцій з кнуром ми ще не таке побачимо незабаром... сивий аферист швидко навчить зе-наркомана...
 показати весь коментар
 
крок_за_кроком

мало того,що Єрмак торгував посадами(впевнений,що @ZelenskyyUa отримував долю),так він навіть і не приховує,що теперішня влада веде країну до соціального вибуху - ось в чому сенс сьогоднішньої влади. тепер стає зрозумілою підтримка Зеленського русньою на виборах.

"Слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию, - заявление - Цензор.НЕТ 9579
 показати весь коментар
 
 
а списочек этих депутатов, пожалуйста!? мы занесем их в Красную книгу....
 показати весь коментар
 
 
Маловато їх. Проте цим можна просто строк невеликий, або навіть конфіскацію за період депутатства і люстрацію. А решту просто на палю!
 показати весь коментар
 
 
Бунтовать против бубочки, как можно ?
 показати весь коментар
 
 
Монобольшиство накрылось одним интересным местом, - года не прошло...
 показати весь коментар
 
 
нужно грузын с команды Михо привлечь к расследованию...

Помните?, были такие....

не так давно...
"Слуги народу" вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію, - заява - Цензор.НЕТ 6802
 показати весь коментар
 
 
Команда Михо и иже с ним действуют по принципу: "Чим гірше, тим краще!"
 показати весь коментар
 
 
А им шо - Украину жалко ? Они свою Грузию просрали, а тут - Украина....Экспериментаторы
 показати весь коментар
 
 
Банда Міхо разом з ним відбілюють дії влади. І не чути такого кип"ятка Міхо, захолонув. Що ж трапилось? Жовтневий палац не потрібно брати? Палаточне містечко вже не потрібно? Всі бариги і олігархи подолані!
 показати весь коментар
 
 
А вы думаете расследуют???Ведь будут следователи,которых заставят написать то,что сажет ермак или по его указанию.
 показати весь коментар
 
 
Пчелы против меда,это либо абстракция,либо инстинкт самосохранения.Ведь все хотят жить,может и не в полной ....зеленой массе или в мерседесном багатстве,а просто жить.Просто жить.
 показати весь коментар
 
 
Арестовать ермака и компанию,а зе в отставку...импичмент,развёл заразу в Украине
 показати весь коментар
 
 
Самий вдалий проект Путіна в Україні то не призначення (разом із Порошенком) гауляйтером України Медведчука. Самий вдалий проект - це підняття Зеленського з його кодлою на вершину влади в Україні !
 показати весь коментар
 
 
"Слуги народа" требуют /Коломойский дал команду власти:Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Сам Коломойский, хозяин. А рябошапки-аваковы -бакановы её выполнить не смогли, как ни тужились. Да не будут венедиктовы -аваковы -баконовы выполнять просьбы каких то слуг. Да ещё против друга Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
До до до. Потураев это как раз кто из бениных 😷. Он еще против банка для бени голосовал. Але эксперд😷
 показати весь коментар
 
 
Та там нечего расследовать ,всё ясно как Божий День ,Ермака с брательником на нары и всего делов ! "Слуги народу" вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію, - заява - Цензор.НЕТ 828
 показати весь коментар
 
 
ЗЕВова сказал, что коррупцию мы уже победили. Лерос, не порти статистику.
 показати весь коментар
 
 
Вот ставлю я себя на место иностранного инвестора, и что я вижу в Украине Зеленского? Первое - это "Трубу прорвало", когда из офиса президента прямым текстом дают абсолютно незаконные распоряжения руководителю ГБР, а он берет под козырёк, второе - Портнов, являясь вообще частным лицом, как хочет, так и вертит судами и другими правоохранительными органами, в то же ГБР открывает дверь ногой, и строит то ГБР как хочет. Третье - не успели всплыть факты коррупции главы Офиса президента Ермака, как по команде того же Ермака (в этом нет никаких сомнений) на обличителя кидается свора собак из СБУ, ГБР, САП с целой кучей самых нелепых уголовных дел.
В принципе, остаточно, хотя здесь можно ещё вспомнить всяких непотопляемых кернесов, трухановых и прочих бандюков при власти.
Буду я вкладывать в такую страну деньги? Да я их лучше раздам голодающим где-то в Африке.
А тут ещё и кризис.
Приехали.
 показати весь коментар
 
 
Это заявление вы должны о править в первую очередь своему работодателю и вожаку!
 показати весь коментар
 
Вже хоч 10 "слуг" підписалися і то добре. Вимагайте повного розслідування кожної події, яка записана. По кожній події справу і слідчу групу. Заслуховувати один раз на місяць у Верховній Раді хід розслідування справ. Відсторонити Єрмака від виконання обовязків на час проведення перевірки. Дати охорону Леросу.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору