 "Слуги народу" вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію, - заява

Заяву депутатів оприлюднив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація може свідчити про торгівлю державними посадами за участі посадовців Офісу Президента України. Але реакція деяких правоохоронних органів у цих обставинах була вкрай дивною - адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що в першу чергу ті повинні були б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими. Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод", - підкреслюється в заяві.





Депутати звернулися до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ України з вимогою найперше розслідувати безпосередньо суть оприлюднених записів.

"А ще закликаємо їх унеможливити дії, що можна було б трактувати, як тиск чи переслідування народного депутата України", - підкреслюється в заяві.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.