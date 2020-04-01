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 З обсервації в київському готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, - заступник голови МВС Геращенко

У Києві з обсервації в готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, які повернулися з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, це люди, яких спецрейсом повернули з Катару кілька днів тому. Геращенко пояснив, що вони змогли покинути обсервацію "через законодавчі неточності".

"Ми не можемо утримувати людей силою", - зазначив Геращенко.

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При цьому заступник глави МВС підкреслив, що громадяни самі мусять розуміти свою відповідальність і будуть виплачувати штраф.

"Силових дій ми не застосовували щодо цих осіб. Кожен, хто вийшов з-під обсервації самовільно, буде оплачувати штраф 17 тис. грн. Це покарання за порушення правил обсервації. Просто деякі громадяни дуже багаті порівняно з більшістю населення України, можуть собі дозволити платити штрафи. За кожен вихід з-під обсервації, а за тим, хто втік один раз, буде постійний контроль, будуть платити 17 тис. грн за кожен вихід", - зазначив Геращенко.

Також у МВС закликали українців не наражати на ризик зараження оточення і піклуватися про здоров'я.

"Треба, щоб наші громадяни розуміли важливість власної відповідальності за те, якщо вони заражені вірусом, заразять ще когось, то в такому випадку ми будемо піддавати їх кримінальному покаранню за ст. 325 КК. На сьогоднішній момент наша позиція чітка – МВС не погоджує жоден приліт жодного чартера в Україну. Ми пропонуємо всім нашим громадянам і вимагаємо від вас, щоб ви дотримувалися умови обсервації", - підсумував Геращенко.

Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доправили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає недоцільною подальшу евакуацію українців з-за кордону, які не встигли повернутися на батьківщину до закриття кордонів 27 березня. Зараз евакуації в різних країнах світу очікують близько 11 тисяч українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186010
 
 
 Топ коментарі
 
Майдан стоял не за дебилов из Катара.
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импотентные зеленые недоумки
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Какая тебе разница, козломордый? Готовься к 9 мая.
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П.С вчора розмовляв зі знайомою з Польщі,каже,що будуть більш жорсткі вимоги до карантину+збільшення штрафів
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А как студентов бить в автобусах - сила есть? А тут толпу быдла не удержали.
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о, это неистребимое стремление к свободе скоро выйдет украине боком
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Україна пишеться з великої літери, на відміну від "лахтобот, расєя, маськва".
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"В этой связи министр внутренних дел Арсен Аваков считает нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ 27 марта. Сейчас эвакуации в разных странах мира ожидают около 11 тысяч украинцев." - да можна было и короче "Мы обосрались"
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насрать, чего там наш Муссорини считает.
Если люди захотят, они спокойно прилетят или приедут (за бабки из с удовольствием привезут), их спокойно пропустят (за бабки или побоятся получить по ипалу), и они спокойно будут ходить, где хотят.
Практика это уже 1000 раз показала.
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де список з адресами проживання? Сусіди ж мають знати про приїзд небезпеки та захистити себе та близьких! Скільки протоколів виписали? Чи то для бидла , дядька якогось на 17 000 за відсутність маски штрафанули!
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17 000грн?
Суды еще никто не отменял, а штрафы они отменяют "на ура".
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Ой, а как же гвардейцы Авакова?
Ой, а как же так????
Что то как то слабая получается у авакова диктатура...
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Цена "наших" ментокрылых. И это не матерые преступники.
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Что подтверждает, украинцы - свободолюбивый народ.
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Янки в клетку не запреш. Ковбоям не страшны сопли.
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"...предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас..." - Шизик...
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Беглецов найти незамедлительно,и абсервировать по самое нихочу.
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мда.... і це Українці??? по опведінці більше на кацабів схожі...
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А где это "активисты" подевались? Вымерли уже от вируса, или в коме все? Или здесь не платят и им нечего тут делать? Ни одной крысы не видно.
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Сейчас перед Пасхой начнётся нагнетание обстановки Аваковым и ко,шо нужен "комендантский час"!
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что за штраф за то что делать можно, в суже выплачивать потом компенсации будете. приймите закон, у вас же турбобольшинство
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Тот кто съе*нул должен понимать что он несёт угрозу мне тебе ему и всем нам смертельную тварь корону .
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Хватит возить сюда, кого попало! Выехал, на свой страх и риск - сиди, пока карантин не закончится! Тем более, уезжали, зная уже об опасности! Пусть все хохлы остаются там, где есть :в Рашке, на Бали, в Польше, в Индии! Почему люди, живущие и работающие в Украине должны сидеть на карантине, а этим законы не писаны?
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А нельзя ли их чартерным рейсом назад на Бали? Или в Италию на опыты.
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а в чем проблема? список сбежавших есть, не стесняйтесь штрафуйте, изолируйте. а что касается "законодательных неточностей", то ситуация не совсем стандартная. и из-за чьего-то распи.дяйства могут пострадать другие. А перед 2-недельной изоляцией дайте им звездюлей от души.
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"Ловят? Как поймают,Якина на кол посадить- это первое дело,а уж опосля..." (с)
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Мажоры прилетевшие из Дохи. У них просто "несокрушимое стремление к свободе".
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Украину спасет не Порошенко,не Зеленский,не Тимошенко и уж тем более не Бойко и Шуфрич.Украину спасет Аугусто Пиночет,с характером Франциско Франко,или наоборот.Нам СРОЧНО нужно уничтожить совково - пролетарскую - чернь !!!!.Либо быть всемирным исследовательским центром тупого идиотизма и жлобства.Даром.Это подарок всему миру от Украины.
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Если уничтожить совково - пролетарскую - чернь, останутся только олигархи. Это будет идеальная страна.
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Андрей Королько a621a273 Какая "совково- пролетарская чернь", придурь? Что ты, несешь, больной?
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Одни бухрики остались. Это по нашему.Власть клоунов нелегитимна. Этот карпнтин очередная постановка пользы от нее ноль.
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Почему бы не дать им слово - пусть выскажутся по поводу антивирусных мер.
Почему обсервация на Майдане - чтобы было удобно сбегать ?
Опять разместили приехавших в густонаселённом месте - Санжары ничему не научили ?
Скорее всего, богатеньких туристов уиленно щемили, чтобы получить с них деньги.
Пусть расскажут, почему они сбежали.
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Не можете удерживать силой, зачем забирали? Хряк тупой.
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жить хотят вот и бегут, завтра МВФ потребует 50 жертв коронавируса, а они суки сбежали...
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1700 гривен умножить на 50 "бегунцов" - хорошая цифра получается! Антошке и карты в руки.
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так какого ты х-я сидишь и вещаешь, беги собирай их и в лагерь на хлеб и воду.
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Рюкзаков і Геращенко ні вкрасти нормально, ні посторожити. Як це від таких бравих міліціянтів, як Рюкзаков і Геращенко, які носять чорні пістолети і знають прийоми рукопашного бою, втекла якась шантрапа і аж 50 зразу. На перездачу у сержантську школу поліції.
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Карантинные новости в Израиле:
При проверке полицией нахождения на карантине одного из жителей города Тайбэ, для которого соблюдение этого режима обязательно (в течение двух недель после возвращения из-за границы), выяснилось,что его дома нет. Во время визита полиции отец этого человека позвонил ему, после чего тот вернулся домой в компании друзей и родственников, которые не держались друг от друга на требуемом расстоянии. Полицейские зафиксировали эти два факта и вручили нарушителю две квитанции штрафа по 5 тысяч шекелей каждая - за отсутствие по адресу места карантина и за передвижение по улице с нарушением установленных правительством правил на период эпидемии. Итого 10 тыс.шекелей или примерно 2,8 тыс.долларов за одну прогулку.
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