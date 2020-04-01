 З обсервації в київському готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, - заступник голови МВС Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".
За його словами, це люди, яких спецрейсом повернули з Катару кілька днів тому. Геращенко пояснив, що вони змогли покинути обсервацію "через законодавчі неточності".
"Ми не можемо утримувати людей силою", - зазначив Геращенко.
При цьому заступник глави МВС підкреслив, що громадяни самі мусять розуміти свою відповідальність і будуть виплачувати штраф.
"Силових дій ми не застосовували щодо цих осіб. Кожен, хто вийшов з-під обсервації самовільно, буде оплачувати штраф 17 тис. грн. Це покарання за порушення правил обсервації. Просто деякі громадяни дуже багаті порівняно з більшістю населення України, можуть собі дозволити платити штрафи. За кожен вихід з-під обсервації, а за тим, хто втік один раз, буде постійний контроль, будуть платити 17 тис. грн за кожен вихід", - зазначив Геращенко.
Також у МВС закликали українців не наражати на ризик зараження оточення і піклуватися про здоров'я.
"Треба, щоб наші громадяни розуміли важливість власної відповідальності за те, якщо вони заражені вірусом, заразять ще когось, то в такому випадку ми будемо піддавати їх кримінальному покаранню за ст. 325 КК. На сьогоднішній момент наша позиція чітка – МВС не погоджує жоден приліт жодного чартера в Україну. Ми пропонуємо всім нашим громадянам і вимагаємо від вас, щоб ви дотримувалися умови обсервації", - підсумував Геращенко.
Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доправили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації.
У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає недоцільною подальшу евакуацію українців з-за кордону, які не встигли повернутися на батьківщину до закриття кордонів 27 березня. Зараз евакуації в різних країнах світу очікують близько 11 тисяч українців.
Если люди захотят, они спокойно прилетят или приедут (за бабки из с удовольствием привезут), их спокойно пропустят (за бабки или побоятся получить по ипалу), и они спокойно будут ходить, где хотят.
Практика это уже 1000 раз показала.
Суды еще никто не отменял, а штрафы они отменяют "на ура".
Ой, а как же так????
Что то как то слабая получается у авакова диктатура...
Почему обсервация на Майдане - чтобы было удобно сбегать ?
Опять разместили приехавших в густонаселённом месте - Санжары ничему не научили ?
Скорее всего, богатеньких туристов уиленно щемили, чтобы получить с них деньги.
Пусть расскажут, почему они сбежали.
При проверке полицией нахождения на карантине одного из жителей города Тайбэ, для которого соблюдение этого режима обязательно (в течение двух недель после возвращения из-за границы), выяснилось,что его дома нет. Во время визита полиции отец этого человека позвонил ему, после чего тот вернулся домой в компании друзей и родственников, которые не держались друг от друга на требуемом расстоянии. Полицейские зафиксировали эти два факта и вручили нарушителю две квитанции штрафа по 5 тысяч шекелей каждая - за отсутствие по адресу места карантина и за передвижение по улице с нарушением установленных правительством правил на период эпидемии. Итого 10 тыс.шекелей или примерно 2,8 тыс.долларов за одну прогулку.