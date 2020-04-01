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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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Все про:карантин (1775) село (29) Івано-Франківська область (291) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 Село на Івано-Франківщині, у якому спалах COVID-19, не можуть ізолювати через державну трасу

В Івано-Франківській області село Вовчківці, що в Снятинському районі, не можуть закрити на карантин через спалах коронавірусу, бо воно виходить на державну трасу Н-10, межує із багатьма селами і має 8 в'їздів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів голова Вовчківської сільської ради Іван Рурик.

"У нас село має таке розташування, що його практично закрити неможливо. Частина села виходить на державну трасу Н-10. У нас вісім виїздів і ми межуємо через річку з іншими селами. Тобто, село фізично закрити неможливо…. Втім, з якою метою? Якщо з метою, щоб люди знаходились вдома, то це вже не актуально. Це треба було робити до летального випадку. А до цього ми навіть не знали, що офіційно в людей підтвердили коронавірус", - зазначив він.

За його словами, обмежувальні заходи у Вовчківцях ввели як і усюди - 16 березня. Тоді ще селяни їх серйозно не сприймали. Ситуація змінилась 20 березня, коли госпіталізували перших жителів села. Вже після летального випадку, коли дорогою до лікарні помер чоловік з Вовчківців з підозрою на COVID-19, карантин у селі вирішили посилити.

"Так, у нас складна ситуація... Магазини закриті. Інформаційна кампанія ведеться: всі паркани обклеєні. Людей в селі практично немає, всі на самоізоляції. Спрацювала свідомість людей. Село кроплю щодня гідрохлоридом натрію. Допомагає місцевий фермер", - констатував голова сільради.

Він зізнається, що сам щодня возить продукти людям, які на самоізоляції і які не мають рідних, щоб їм допомогти. Таких у селі є 4 сім’ї. Решта селян справляються самі, але з дому намагаються не виходити

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186008
 
 
 Топ коментарі
 
Контрабас там идет ,вот и закрыть не могут
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Редакторы, исправьте "гидрохлоридом натрия" на "гипохлоритом натрия".
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А з селом справитись, то як? Люди сидять по хатах, не висовуються. Ще що потрібно? Чи може дійсно взяти і трасу перекрити? А для чого? Чи лиш би перднути?
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Блін, придурку, ти ще б де не насмородів?
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Людей в селе практически нет, все на самоизоляции Источник: https://censor.net.ua/n3186008
А самоизоляция не в селе проходит?
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От проблема, восемь бетонных блоков и пулемёт.
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Гуманно буде вздовж дороги виставити портрети ОПЗЖ. Будуть діяти як КОРОНОВИРУСОВІДВІД.
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Да вы просто нелюдь, какая то! Зачем так жестоко с людьми?
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с селом справиться не можете а замахнулись на пандемию ?
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А з селом справитись, то як? Люди сидять по хатах, не висовуються. Ще що потрібно? Чи може дійсно взяти і трасу перекрити? А для чого? Чи лиш би перднути?
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А для чого?... хотят закрыть 8 вьездов но не могут..... А для чого? на карантин , карантин это не только сидеть дома , а отсутствие возможности попасть или покинуть зону карантина ---- любому
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Карантин чи надзвичайний стан? Карантин - це #************, самоізолюйся і цього більш, ніж достатньо. Проблема в тому, що наш народ тупо не хоче нічого слухати, поки його добре не довбане. От торік, попереджали, думай, і що, думали? А по-приколу. Тепер жопа. Так і тут. Допоки добре на настрашило, доти все пох.
А перекриття траси тут нічим не допоможе і не змінить. Все, пізно Йвасю до школи...
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Йвасю до школи... ...Каранти́н (фр. quarantaine, итал. quarantena - сорок дней[1]) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д[2]. В некоторых случаях карантин подразумевает полную изоляцию эпидемического очага с вооружённой охраной по периметру[3].
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самоизоляция это одна из мер карантина ,но ни как не весь комплекс мероприятий, да я с вами согласен много времени потрачено в пустую , много преступной глупости в действиях властей и они продолжаются
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Але ситуація вирівнюється - влада швидко вживає заходів.
Але і населення має також вживати заходів - та дотримуватися карантину.
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плюсы есть ,но к сожалению пока слабо , слабая защита медиков( я его слепила из того что было ) практически ноль в аптеках масок и дез для населения , население ( часть ) не школа ,не семья мозги не вправило что нельзя ,теперь пожинаем плоды , наказывать ,еще раз наказывать 24 часа по другому не поймут , ну не понимают люди отличие свободы от умственной глупости
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Це село на трасі Чернівці-Франківськ-Львів, там великий рух вантажів, траса йде посередині села.
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знаєте...при бажанні - змогли би! оточили би колючою проволокою за добу.
Тільки вили би всі телевізори- що ж це робиться?
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могли , иногда надо принимать жесткие решения что бы избежать жестких последствий , сейчас не время выяснять почему за 30 лет нового государства , его житель знает что такое шпатель ,но не знает ( многие тут герои свободы ) что такое бактерия или вирус , не знают и Никиту Сергеевича ,1 мировую знают с трудом и не знают что послужило поводом в Сараево ,ну так учили ..... пусть фильм отряд 731 посмотрят по хохочут ......
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коли дивишся про звірства японців , то розумієш чому американці зкинули на них атомні бомби. І виникає питання: чому скинули лише дві бомби?
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ви не знаєте чого дві? чи не погоджуєтеся з моєю емоціональною оцінкою?
Я, коли перший раз читав, (тоді ще не було фільму) про японські звірства під час WW-2 з експериментами над дітьми + Ботанский марш смерті, то в мене виникало розуміння дій американців в 1945 щодо атомних бомб.
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почему две не знаю , тогда атом только начинался ,может были уверены только в двух , может боялись за результат если будет больше они же бомбили через пару недель после первого испытания
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я прийшов до висновку, оскільки після першої атом.бомби була пауза, то чекали Капітуляцію протягом 3 днів, капітуляції не було скинули другу і сталася капітуляція Японії.
Якби не було капітуляції - був би, мабуть, Токіо...
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что такое "гидрохлорид натрия"?
есть хлорид натрия - обычная кухонная соль - ей что брызгай, что нет...
есть гипохлорит натрия - это действительно сильный окислитель, получше хлорной извести и той же химической природы.

что товарищ имел в виду?
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да его уже лет 45, как сняли с производства и запретили категорически.
де они его возьмут?
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Старые запасы. Еще и пулемет максим с Гражданской.
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Что негде взять 8 полицейских , на 8 вьездов , что ли.
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Редакторы, исправьте "гидрохлоридом натрия" на "гипохлоритом натрия".
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є ж грамотні люди - розрізняють такі складні назви.
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Утопите Рубрика в реке а вдоль траси повесить нарушителей карантинна и все будет оккей.
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И будут по государственной трассе развозить по всему государству!
А то, некоторые регионы еще слабо охвачены вирусом.
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