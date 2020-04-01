 Село на Івано-Франківщині, у якому спалах COVID-19, не можуть ізолювати через державну трасу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів голова Вовчківської сільської ради Іван Рурик.
"У нас село має таке розташування, що його практично закрити неможливо. Частина села виходить на державну трасу Н-10. У нас вісім виїздів і ми межуємо через річку з іншими селами. Тобто, село фізично закрити неможливо…. Втім, з якою метою? Якщо з метою, щоб люди знаходились вдома, то це вже не актуально. Це треба було робити до летального випадку. А до цього ми навіть не знали, що офіційно в людей підтвердили коронавірус", - зазначив він.
За його словами, обмежувальні заходи у Вовчківцях ввели як і усюди - 16 березня. Тоді ще селяни їх серйозно не сприймали. Ситуація змінилась 20 березня, коли госпіталізували перших жителів села. Вже після летального випадку, коли дорогою до лікарні помер чоловік з Вовчківців з підозрою на COVID-19, карантин у селі вирішили посилити.
"Так, у нас складна ситуація... Магазини закриті. Інформаційна кампанія ведеться: всі паркани обклеєні. Людей в селі практично немає, всі на самоізоляції. Спрацювала свідомість людей. Село кроплю щодня гідрохлоридом натрію. Допомагає місцевий фермер", - констатував голова сільради.
Він зізнається, що сам щодня возить продукти людям, які на самоізоляції і які не мають рідних, щоб їм допомогти. Таких у селі є 4 сім’ї. Решта селян справляються самі, але з дому намагаються не виходити
А самоизоляция не в селе проходит?
А перекриття траси тут нічим не допоможе і не змінить. Все, пізно Йвасю до школи...
Але і населення має також вживати заходів - та дотримуватися карантину.
Тільки вили би всі телевізори- що ж це робиться?
Я, коли перший раз читав, (тоді ще не було фільму) про японські звірства під час WW-2 з експериментами над дітьми + Ботанский марш смерті, то в мене виникало розуміння дій американців в 1945 щодо атомних бомб.
Якби не було капітуляції - був би, мабуть, Токіо...
есть хлорид натрия - обычная кухонная соль - ей что брызгай, что нет...
есть гипохлорит натрия - это действительно сильный окислитель, получше хлорной извести и той же химической природы.
что товарищ имел в виду?
де они его возьмут?
А то, некоторые регионы еще слабо охвачены вирусом.