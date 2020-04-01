 Кабмін готовий перейти на роботу в режимі онлайн, - Немчінов

Про це міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив в інтерв'ю UA-Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові перейти в роботі на повний онлайн. Ми знаємо, що лідери світу переходять на самоізоляцію. Ви знаєте про факти того, що виявлений коронавірус у світових лідерів. Наприклад, це британський політик Борис Джонсон, спадковий принц Чарльз, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вони всі перебувають у самоізоляції. Ми готові до такого режиму", - сказав Немчінов.

Крім того, він зазначив, що в уряду є засоби, які дозволять ухвалювати рішення за допомогою телекомунікацій.

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Також Немчінов вважає, що зараз немає необхідності у запровадженні надзвичайного стану. "Тобто режим надзвичайної ситуації дозволяє комісії ТЕБ та НС і, відповідно, головному санітарному лікарю ... на це впливати. Без обмеження прав і свобод громадян", - додав Немчінов.

Він зазначив, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайного стану (НС) - це той основний механізм, через який Кабмін впливає на ліквідацію надзвичайної ситуації, яка оголошена в Україні до 24 квітня через поширення коронавірусу.

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