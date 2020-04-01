 В Україні можуть розгорнути мобільні госпіталі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Під час наради також обговорили можливість розгортання мобільних госпіталів. Чотири такі установи вже працюють у зоні проведення Операції об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.