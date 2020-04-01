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 Політика України, Суспільство
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 В Україні можуть розгорнути мобільні госпіталі

На щоденній селекторній нараді у президента України Володимира Зеленського обговорювали можливість розгортання в Україні мобільних госпіталів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Під час наради також обговорили можливість розгортання мобільних госпіталів. Чотири такі установи вже працюють у зоні проведення Операції об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Всі в масках": у Зеленського розглядають посилення карантинних заходів із 6 квітня

Як повідомлялося раніше, МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186005
 
 
 Топ коментарі
 
Их разворачивать надо было, когда идиоты с Банковой и Грушевского в украину десятки тысячь людей без карантина завезло и запустили из самых очагов заразы
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Ямы копать нужно начинать уже сегодня.
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Палатка это ещё не госпиталь и не врачи. Больницы пустые. Наполнять чем-кем?
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Их разворачивать надо было, когда идиоты с Банковой и Грушевского в украину десятки тысячь людей без карантина завезло и запустили из самых очагов заразы
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А куда украинцев-заробитчан-нелегалов девать. Другим странам до них дела нет.
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Всі з цим вірусом пообкакувались.А ще грозилися воювати з московитами наповну.
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У мене для вас є дві новини, і обидві гарні.
Перша, ви обрали президентом дуже розумну, професійну і патріотичну людину, мене тобто!
А друга, хоч медицини у нас і не має, не має масок, респіраторів, апаратів ШВЛ, зате, в продажі багато міцних, великих чорних пакеті... Тому вистачить на усіх!
і так, я не лох, мені 40 років!
В Украине могут развернуть мобильные госпитали - Цензор.НЕТ 1701
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ну-у..винити Зеленського у відсутності в нас медицини і всяких медичних штук , як ШВЛ по крайній мірі - НЕСПРАВЕДЛИВО.

медицини в нас немає та всяких приладів тому, що українські чинуши їздили лікуватися за кордон, тому в наших поліклініках прилади часів здохшого СССР-у або і зовсім немає.
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OA 3b6910dc ниже написал про австралийскую медицину. Медицина везде одинакова!
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в Австралії стоять в клініках прилади часів СССР-у?
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Ви ж знаєте кого я винувачу у всьому? до чого тут Зеленський? мене цікавить виключно наш "розумний" нород..ец.
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ну-у...коли я чув рік назад в 2019 випадково розмови народу за Зеленського - це мене вкрай дивувало. Судячи зі всього - з результатів виборів, ці розмови були не лише в моєму районі, це було скрізь. В 2018-19 стало ясно, що Порошенка люди дуже не ******* - але Чогось саме Зе люди протиставили Порошенку, хоча були інші кандидати в Президенти. Оце так феномен!
Чи може у фільмі "слуга" там якісь є коди? я не дивився але бачу треба переглянути...

але ви написали за Зеленського - наче він відповідальний за стан нашої медицини, то заради справедливості - не він
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він відповідальний за боротьбу із епідемією - недолугу боротьбу. За вивіз масок і т.п.
Хоча ви знаєте, мене цікавить виключно його зрадницькі дії спрямовані на побудову тут Малоросії.
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знаю.
з вивозом масок вся система винувата.
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Не думаю. Як на мене, то із вивозом масок винуваті два Криворіжських пенсіонера, яких наш гарант називає папой и мамой. Виховувати потрібно було хлопчика Вову нормально. Це тільки моральний урод і дебіл може перебуваючи на такому посту, дозволити друзям нажитись в такий важкий для країни час.
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він їм не дозволяє - просто вони користуються ситуацією.
Власне це було за всіх президентів.
Я не знаю як Ви? але я нічого нового зараз не побачив: продаж того, що погано лежить і до чого маєш доступ, рішалово, сісти на потоки, торгівля посадами (якщо підтвердиться) та явна некомпетентність міністрів та вищих посадових осіб, а саме головне - відсутність перспектив розвитку та стратегії розвитку ВЗАГАЛІ - так це ми спостерігаємо довгий час - десятки років. .
Ну що зараз такого вже нового?
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Людина, що має абсолютну владу, включно із контролем над законодавчою і судовою не може заборонити експорт масок? А нічого, що їх із держ.резерву зняли і без його відома, це просто не можливо? Що ж він тоді може? Кричати вийде вон звідси злочинець, на якусь "сільську псевдо еліту"? Це і я можу, без посади і повноважень.
До речі, а де воно? Де воно ховається?
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Как странно.
В Украине госпитали развертывают, а у нас, в Австралии, похоже будет закрыть раковый инстутут Питера Маккалума (где лечат раковых больных), потому то один работник протестирован положительно на коронавирус.
Итак, что имеем:
- совершено уголовное преступление: выкинуты донорские почки и остановлены плановые пересадки почек из-за возможного(!) заражения короновирусом
- прекращены плановые операции в государственных госпиталях
- сейчас прекратят операции и частные госпиталя, они оперируют пследнюю неделю
- по всей видимости, будет закрыт раковый институт, и раковые больные не будут получать плановой помощи.
И все это благодаря смерти 21 глубоких страцев "от короновируса".
Еще какие нужны доказательства, что все это не имеет никакого отношения к "коронавирусу", а идет плосто планомерное разушение государства?

P.S. Я нахожи чрезвычайно пикантным, что все эти левацкие сявки не смогут выехать из страны, ведь границы закрыты. и лечиться им придется таки в австралийских госпиталях, где им припомнят происходящее и через год, и через 5 лет, и через 10 лет.
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Я вибачаюсь, це не ви часом топили за австралійську медицину? чи то був хтось інший?
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Я писал, не раз, об этих госпиталях и палаточных городках, еще 3 недели назад. Но толку-то?
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