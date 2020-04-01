 В Україні можуть розгорнути мобільні госпіталі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
"Під час наради також обговорили можливість розгортання мобільних госпіталів. Чотири такі установи вже працюють у зоні проведення Операції об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
Перша, ви обрали президентом дуже розумну, професійну і патріотичну людину, мене тобто!
А друга, хоч медицини у нас і не має, не має масок, респіраторів, апаратів ШВЛ, зате, в продажі багато міцних, великих чорних пакеті... Тому вистачить на усіх!
і так, я не лох, мені 40 років!
медицини в нас немає та всяких приладів тому, що українські чинуши їздили лікуватися за кордон, тому в наших поліклініках прилади часів здохшого СССР-у або і зовсім немає.
Чи може у фільмі "слуга" там якісь є коди? я не дивився але бачу треба переглянути...
але ви написали за Зеленського - наче він відповідальний за стан нашої медицини, то заради справедливості - не він
Хоча ви знаєте, мене цікавить виключно його зрадницькі дії спрямовані на побудову тут Малоросії.
з вивозом масок вся система винувата.
Власне це було за всіх президентів.
Я не знаю як Ви? але я нічого нового зараз не побачив: продаж того, що погано лежить і до чого маєш доступ, рішалово, сісти на потоки, торгівля посадами (якщо підтвердиться) та явна некомпетентність міністрів та вищих посадових осіб, а саме головне - відсутність перспектив розвитку та стратегії розвитку ВЗАГАЛІ - так це ми спостерігаємо довгий час - десятки років. .
Ну що зараз такого вже нового?
До речі, а де воно? Де воно ховається?
В Украине госпитали развертывают, а у нас, в Австралии, похоже будет закрыть раковый инстутут Питера Маккалума (где лечат раковых больных), потому то один работник протестирован положительно на коронавирус.
Итак, что имеем:
- совершено уголовное преступление: выкинуты донорские почки и остановлены плановые пересадки почек из-за возможного(!) заражения короновирусом
- прекращены плановые операции в государственных госпиталях
- сейчас прекратят операции и частные госпиталя, они оперируют пследнюю неделю
- по всей видимости, будет закрыт раковый институт, и раковые больные не будут получать плановой помощи.
И все это благодаря смерти 21 глубоких страцев "от короновируса".
Еще какие нужны доказательства, что все это не имеет никакого отношения к "коронавирусу", а идет плосто планомерное разушение государства?
P.S. Я нахожи чрезвычайно пикантным, что все эти левацкие сявки не смогут выехать из страны, ведь границы закрыты. и лечиться им придется таки в австралийских госпиталях, где им припомнят происходящее и через год, и через 5 лет, и через 10 лет.