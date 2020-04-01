 У Дніпрі із 3 квітня на карантин закривають парки і забороняють ремонт у квартирах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна-24" заявив мер Дніпра Борис Філатов.
"Із 3 числа ми закриваємо громадські місця, парки. Люди сприймають це погано, але ми ведемо роз'яснювальну роботу. На жаль, потрібно потерпіти. Плюс ми забороняємо в багатоквартирних будинках ремонт. Ненормально, коли люди сидять на карантині, а їм у відповідь стукають молотками і перфораторами. Це не стосується новобудов, але в багатоквартирних будинках доведеться потерпіти", - повідомив Філатов.
Також мер Дніпра повідомив, що за 31 березня в місті були оштрафовані п'ять осіб на 17 тисяч гривень за порушення карантинних заходів.
Крім цього місцева влада просить храми надати список постійних парафіян, яким планується розвозити продуктові великодні набори, які централізовано освятять батюшки.
2.Хоч я десь і поважаю Філатова, але певно він кожен вечір активно пиячить на кухні, а вранці хтось перфоратором стіну його будинку дрючить, от з будуна і прийшла в голову ідея такої заборони..
Парки то зачем закрывать? Тогда уже и аптеки и супермаркеты опломбируйте, а лестничные клетки и лифты забейте досками - там легче вирус подцепить.
А молодята з верхнього поверху виконують наказ ЗЕшмарклі з демографічних питань.
Я у відповідь почав робити батькам ремонт.
Так кого притягнуть до відповідальності? Мене та моїх батьків... тих молодят.... чи ВАТНОГО "шансощика"?
Бо ремонт це та річ яка ніколи не закінчується... а тільки припиняється на деякий час...
Может и их наказывать за шум во время карантина?
- ну как, понравились вашему сынишке новогодние подарки?
- да ну его, разбил он все подарки... и машинку, и танк, и елку, и все игрушки на елке...
- и мною подаренный молоточек???
- от тут нет, как раз ваш **** молоточек и цел...