EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  2005  22
Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровськ (1313) карантин (1775) Філатов (271) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 У Дніпрі із 3 квітня на карантин закривають парки і забороняють ремонт у квартирах

Для боротьби з поширенням коронавірусу в Дніпрі із 3 квітня посилюють обмежувальні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна-24" заявив мер Дніпра Борис Філатов.

"Із 3 числа ми закриваємо громадські місця, парки. Люди сприймають це погано, але ми ведемо роз'яснювальну роботу. На жаль, потрібно потерпіти. Плюс ми забороняємо в багатоквартирних будинках ремонт. Ненормально, коли люди сидять на карантині, а їм у відповідь стукають молотками і перфораторами. Це не стосується новобудов, але в багатоквартирних будинках доведеться потерпіти", - повідомив Філатов.

Також мер Дніпра повідомив, що за 31 березня в місті були оштрафовані п'ять осіб на 17 тисяч гривень за порушення карантинних заходів.

Крім цього місцева влада просить храми надати список постійних парафіян, яким планується розвозити продуктові великодні набори, які централізовано освятять батюшки.

Дивіться також: Якщо влада в Києві нас не чує, то саме ми маємо об'єднатися в боротьбі з епідемією, - Філатов звернувся до мерів українських міст. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185999
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так это так громко делаешь, что соседи на тебя жалуются в полицию? Да ты просто герой порнхаба
 показати весь коментар
 
 
Посмотрел, кого же озаботило данное ограничение! В Днепре с 3 апреля на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах - Цензор.НЕТ 9739
 показати весь коментар
 
 
на заставке Поклонская в маске, не цензор, а Плей-Цензор.
 показати весь коментар
 
Власть балдеет от возможности поиздеваться над людьми!
 показати весь коментар
 
 
Это всегда так было. Права и свободы добываются в бою, а цепи рабам достаются абсолютно бесплатно.
 показати весь коментар
 
 
Хотел забанить, передумал. Пусть на тебя посмотрит народ, провокатор.
 показати весь коментар
 
и тебе из-под ареста не вылазить, о ценитель аромата хозяйской портянки.
 показати весь коментар
 
 
это как же прикажете понимать с ремонтом? теперь шо, в днепре "эпицентр" закрывать придётся?
 показати весь коментар
 
 
1.А може слід продавати дозволи на ремонт квартир під час карантину, слабо?
2.Хоч я десь і поважаю Філатова, але певно він кожен вечір активно пиячить на кухні, а вранці хтось перфоратором стіну його будинку дрючить, от з будуна і прийшла в голову ідея такої заборони..
 показати весь коментар
 
"Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец."

Парки то зачем закрывать? Тогда уже и аптеки и супермаркеты опломбируйте, а лестничные клетки и лифты забейте досками - там легче вирус подцепить.
 показати весь коментар
 
 
У батьків сусід за стінкою з початку карантину з ранку до пізнього вечора влупив кілоВАТНИЙ "Шансон".
А молодята з верхнього поверху виконують наказ ЗЕшмарклі з демографічних питань.
Я у відповідь почав робити батькам ремонт.
Так кого притягнуть до відповідальності? Мене та моїх батьків... тих молодят.... чи ВАТНОГО "шансощика"?
 показати весь коментар
 
 
У меня сосед что-то сверлит целый день, видимо решил на карантине подремонтировать квартиру. А я не знаю куда деться, такое ощущение, что мне зубы сверлят каждый день. Жаль, что я не в Днепре живу.
 показати весь коментар
 
 
Є пропозиція продовжити ремонт у відповідь...
Бо ремонт це та річ яка ніколи не закінчується... а тільки припиняється на деякий час... У Дніпрі із 3 квітня на карантин закривають парки і забороняють ремонт у квартирах - Цензор.НЕТ 463
 показати весь коментар
 
Соседская собака постоянно гавкает, а соседский ребенок постоянно прыгает и орет.
Может и их наказывать за шум во время карантина?
 показати весь коментар
 
 
***
- ну как, понравились вашему сынишке новогодние подарки?
- да ну его, разбил он все подарки... и машинку, и танк, и елку, и все игрушки на елке...
- и мною подаренный молоточек???
- от тут нет, как раз ваш **** молоточек и цел...
 показати весь коментар
 
 
Как можно, *** , запретить ремонт в квартирах??? И так заняться нечем!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору