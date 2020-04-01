 Пік епідемії COVID-19 в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - Антон Геращенко

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Інфікованих COVID-19 в Україні набагато більше. Є ті, хто заразилися коронавірусом, симптоми якого дуже схожі з грипом, але не повідомляють про це медикам, і при цьому сидять вдома, не наражаючи на небезпеку інших. Інша частина інфікованих переносять COVID-19 легко і непомітно, майже як звичайну застуду. Але при цьому такі інфіковані особи можуть заражати інших. І заразили б дуже багатьох, якби на повну працював громадський транспорт, торгові центри та кафе з кінотеатрами", - підкреслив він.
За словами Геращенка, карантин було запроваджено 11 березня, коли кількість встановлених хворих була менше десяти.
"Це було болісне для мільйонів наших співгромадян рішення. Але це було правильне рішення! Але не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду. Порівняйте динаміку виявлення інфікованих в Україні та в Іспанії. 28 лютого в Іспанії було виявлено лише 33 інфікованих. А лише через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу! В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів - 669 інфікованих. Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня", - повідомив він.
Геращенко наголосив, що головне, а по суті єдине завдання карантину - це зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії.
"держава в смартфоні" як і вся владна верхівка - закрилися, а якщо фігуральніше - то НАКРИЛИСЯ МІДНИМ ТАЗОМ!!!
-Хотів мейлом вислати свої пропозиції в МОЗ, КабМІН, РОНБОУ.... - пропозицію по алгоритму подоланню пандемії, який я оприлюднив вчора на своїй ФБ- сторінці...
Хотів надслати, щоб вони зорганізували її уточнення, доповнення (корекцію, самі підготовили запропоновані умови) і ЗАСТОСУВАЛИ в Україні
-ВСІ ці сволочі позакривали свої мейли.... І надіслати їм любе повідомлення стало НЕ МОЖЛИВИМ!
Так що це ще один доказ того, що цій владі - ні вірити, ні допомогти чи зарадити ВЖЕ НЕ МОЖЛИВО... а тому й - НЕМАЄ СЕНСУ...
Слід змінити алгоритм дій!
Математично можна не лише прогнозувати, але й логічними діями повністю ліквідувати пандемію ,.. на протязі 25 днів... (в любій країні)
Даю приблизний алгоритм-"рецепт"...
Розпочати його застосування після того, як не буде поступлень жодних людей із-за кордону..,і абсолютно ВСІ люди будуть забезпечені і матимуть при собі по п'ять АБСОЛЮТНО надійних тест-систем на коронавірус.
-Перші п'ять днів(термін інкубації\ вірусу) абсолютно всі люди мають залишитися дома (перевірені на коронавірусмедики - на роботі . забезпечити кілька змін спальними місцями, як і працівників електростанцій та більшість енергетиків). Хоронити померлих - навіть без родичів. Перевіритись тест-системами. В кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню, їх сім'ї - на самозоляцію...
-Наступні п'ять днів (для гарантії) також - ВСІ здорові і ті що виявилися тест- позитивними і... мають залишитися дома і в лікарнях. В кого виявили коронавірус - самоізоляція сімей , а важких - в лікарню, транспортувальники -з окремим транспортом, як і похоронні команди - в ізолюючому спецодязі, (медики - також на роботі), але всі мають мати при собі вже по чотири тест-системи на коронавірус)
- Треті п'ять днів - ВСі здорові мають лишатися дома, а хто одужав в лікарнях -вернутися в домівки на транспорті здорових людей. Знову - в кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню. В кінці п'ятиденки знову перевірити поголовно всіх на трест- системах. після цього в кожного лишиться їх по три. А після третьої неділі вже можуть працювати всі підприємства (хоча й не на повну потужність) ... і здорові на протязі 15 днів люди - працювати на них. Важливо, щоб транспорт, який використовували для хворих, був виключеним з перевезень здорових...
-Четверті п'ять днів - застосувати аналогічно,.. до "залишків"...
-П'ятий тиждень Контрольний- аналогічно, але вже лиш для медперсоналу і зайнятих на транспортуванні хворих...
Втрати людей - мінімізуються. Втрати ВВП - не перевищать 8%...
Прохання до математиків, науковців - перевірте, уточніть, поправте... ПРОПОНУЙТЕ!
...
В каком подземном переходе он купил себе мед.диплом, интересно.
предположим мы остановим рост через 2 месяца супер-садистскими (убьём больше, чем спасём) методами. что дальше? как только возвращаемся к нормальной жизни, так рост снова пойдёт по экспоненте. законы природы не УК. только тупорылые мусара могут надеяться как-то решить вопрос.
ты что не видишь что с бубочкой ни кто не хочет работать ?
одни рекорды по перестановке и снятию министров в ОП е ................
Назар Приходько
@nazareye
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За даними Державної казначейської служби, на єдиному казначейському рахунку перебуває 210,69 мільйона гривень.
1 березня на цьому рахунку було 17,181 мільярда гривень.
"Талановиті" менеджери і реформатори стрімко ведуть країну в прірву...
Вообще-то эпидемии по экспоненте развиваются. А этот рост мощнее, чем геометрическая прогрессия.
Пациент в африканской стране: «Доктор, у меня отваливаются уши».
Врач: «Да это какая-то фигня! А что вы делали?» - «Гусей пас!»
Доктор: «Так у вас гусиная фигня!»
Пациент умирает, доктор записывает в журнале: «Пациент умер от гусиной фигни».
Действие 2
Пресс-служба минздрава африканской страны: «За прошедшую неделю у нас
умерло две с половиной тысячи человек от голода, пять тысяч четыреста от отравления
протухшими бананами и один человек от гусиной фигни».
Действие 3
Российский журналист даёт статью: «Гусиная фигня вошла в список трёх главных причин смертности в Африке».
Новостное агентство: «В Африке участились случаи заболевания неизлечимой гусиной фигнёй».
Телеканал: «Неизвестное ранее заболевание гусиной фигнёй выкашивает население Африки. ВОЗ призывает не паниковать».
Авиакомпания: «Мы прекращаем все полёты в Африку до прекращения эпидемии гусиной фигни».
Представители фармацевтической компании «БаблоФарм»: «Нашими специалистами в кратчайшие сроки было разработано лекарство от гусиной фигни «Гусеферон», доказавшее свою эффективность. Стоимость лекарства будет составлять 100 долларов за упаковку из 4 таблеток, оптовым покупателям скидка 10%».
Президент США: «Выделить 250 млрд долларов на покупку 250 миллионов доз «Гусеферона»!».
Режиссёр Голливуда: «Новый американский блокбастер «Фигня в Африке» уже на экранах кинотеатров!»
Действие 4
Тем временем в России приняли новую конституцию. Но люди этого даже не заметили. Они заняты истреблением гусей...
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В Испании? 25 496 жертв??? Что за херь выпишите? Объясняйте нормально людям