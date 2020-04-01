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 Пік епідемії COVID-19 в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - Антон Геращенко

Головне, а по суті єдине завдання карантину - це зупинити розвиток епідемії в геометричній прогресії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Інфікованих COVID-19 в Україні набагато більше. Є ті, хто заразилися коронавірусом, симптоми якого дуже схожі з грипом, але не повідомляють про це медикам, і при цьому сидять вдома, не наражаючи на небезпеку інших. Інша частина інфікованих переносять COVID-19 легко і непомітно, майже як звичайну застуду. Але при цьому такі інфіковані особи можуть заражати інших. І заразили б дуже багатьох, якби на повну працював громадський транспорт, торгові центри та кафе з кінотеатрами", - підкреслив він.

За словами Геращенка, карантин було запроваджено 11 березня, коли кількість встановлених хворих була менше десяти.

"Це було болісне для мільйонів наших співгромадян рішення. Але це було правильне рішення! Але не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду. Порівняйте динаміку виявлення інфікованих в Україні та в Іспанії. 28 лютого в Іспанії було виявлено лише 33 інфікованих. А лише через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу! В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів - 669 інфікованих. Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня", - повідомив він.

Геращенко наголосив, що головне, а по суті єдине завдання карантину - це зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії.

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Пік епідемії COVID-19 в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - Антон Геращенко 01
Пік епідемії COVID-19 в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - Антон Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185997
 
   
 Топ коментарі
 
Антоніна стала експертом епідеміологом?
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Антошка, Антошка - шуруй садить картошку. прєдсказатєль - сказочнік.
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До того часу пандемію можна БУЛО б ... звести до нуля....

"держава в смартфоні" як і вся владна верхівка - закрилися, а якщо фігуральніше - то НАКРИЛИСЯ МІДНИМ ТАЗОМ!!!
-Хотів мейлом вислати свої пропозиції в МОЗ, КабМІН, РОНБОУ.... - пропозицію по алгоритму подоланню пандемії, який я оприлюднив вчора на своїй ФБ- сторінці...
Хотів надслати, щоб вони зорганізували її уточнення, доповнення (корекцію, самі підготовили запропоновані умови) і ЗАСТОСУВАЛИ в Україні
-ВСІ ці сволочі позакривали свої мейли.... І надіслати їм любе повідомлення стало НЕ МОЖЛИВИМ!
Так що це ще один доказ того, що цій владі - ні вірити, ні допомогти чи зарадити ВЖЕ НЕ МОЖЛИВО... а тому й - НЕМАЄ СЕНСУ...
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Сьогодні вже видно, що "крокування пандемії" може бути багатомісячним...
Слід змінити алгоритм дій!
Математично можна не лише прогнозувати, але й логічними діями повністю ліквідувати пандемію ,.. на протязі 25 днів... (в любій країні)
Даю приблизний алгоритм-"рецепт"...
Розпочати його застосування після того, як не буде поступлень жодних людей із-за кордону..,і абсолютно ВСІ люди будуть забезпечені і матимуть при собі по п'ять АБСОЛЮТНО надійних тест-систем на коронавірус.
-Перші п'ять днів(термін інкубації\ вірусу) абсолютно всі люди мають залишитися дома (перевірені на коронавірусмедики - на роботі . забезпечити кілька змін спальними місцями, як і працівників електростанцій та більшість енергетиків). Хоронити померлих - навіть без родичів. Перевіритись тест-системами. В кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню, їх сім'ї - на самозоляцію...
-Наступні п'ять днів (для гарантії) також - ВСІ здорові і ті що виявилися тест- позитивними і... мають залишитися дома і в лікарнях. В кого виявили коронавірус - самоізоляція сімей , а важких - в лікарню, транспортувальники -з окремим транспортом, як і похоронні команди - в ізолюючому спецодязі, (медики - також на роботі), але всі мають мати при собі вже по чотири тест-системи на коронавірус)
- Треті п'ять днів - ВСі здорові мають лишатися дома, а хто одужав в лікарнях -вернутися в домівки на транспорті здорових людей. Знову - в кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню. В кінці п'ятиденки знову перевірити поголовно всіх на трест- системах. після цього в кожного лишиться їх по три. А після третьої неділі вже можуть працювати всі підприємства (хоча й не на повну потужність) ... і здорові на протязі 15 днів люди - працювати на них. Важливо, щоб транспорт, який використовували для хворих, був виключеним з перевезень здорових...
-Четверті п'ять днів - застосувати аналогічно,.. до "залишків"...
-П'ятий тиждень Контрольний- аналогічно, але вже лиш для медперсоналу і зайнятих на транспортуванні хворих...
Втрати людей - мінімізуються. Втрати ВВП - не перевищать 8%...
Прохання до математиків, науковців - перевірте, уточніть, поправте... ПРОПОНУЙТЕ!
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Кому-кому, а Темке верю)) Этот парень спец по любым вопросам))
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Що характерно - інформація такого роду подається чомусь то Аваковим, то його посіпаками... Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 991
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то у автора, которого цитирует Гыг, глисты в голове откладывают яйца прямо в лёгких.
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немедленно прекратите глумиться над больными людьми!!! )
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Может, вирус кастрировать? Он хоть без яиц тогда будет.
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Антоніна стала експертом епідеміологом?
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из всей этой кодлы, по-моему, один Геращенко, более, или менее вменяемый.......
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Не сміши пихву вона і так смішна) Знайшов "вменяємого" сраколиза аваківського. сама корумпована установа це МВС. Замість реХформи маємо на чолі МВС таке непорозуміння як антоніна...)))
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та не знаю.... слушал его на тубике..... чел в адеквате.....
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Коли щось коментує аваківський говнемет Антоха починається нудота. Взагалі чого брехливий подонок щось коментує?
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Ну если геращенко так сказал, то так оно и будет, он же спец в этой области...
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Ещё один известный вирусолог...А что скажут Зоря и Шкиряк ********?
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А авака в рукаве тмеется ещё один ценный специалист - деева. Помните такую его помощницу, которую он своим замком одно время сделал на генеральской должности. А фотки с ней , где она забрызгав спермой - просто чудо. ))) интересно ее мнение ещё узнать )))
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Если 75% людей будут сидеть дома, тогда эпидемия пройдет мягко.
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Ага.... смерти погибших от вируса пройдут незаметно ...
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вообще-то, из наблюдаемого, пик эпидемии будет совпадать с началом массового применения тестов.
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Всех поздравляю с днем избирателей Зеленского.
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Это он низ спины авака представляет в этот самый момент )))
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Ну вот все сидят ничего не делают одни менты в прибылях. Карантин это классно! Потом пик сдвинется дальше и еще дальше! Остановите аваковских ублюдков! Ведь это конец Украины! Руские возьмут нас голыми руками! После месяца карантина люди будут рады любому кто пообещает освободить их из концлагерей!
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Oго. В МВД вирусолог собственный завёлся.

В каком подземном переходе он купил себе мед.диплом, интересно.
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Пам'ятаєш що робили із зрадниками у Золотій Орді? Геращенко саме з таких!
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Если на Пасху и Проводы куча идиотов разъедется по всей стране, начнут целовать кресты и иконы, бухать на кладбищах и совершать обычную в эти дни прочую ху*ню, то пик 15 апреля покажется цветочками по сравнению с тем, что начнётся после 1 мая. ДумайТЕ (кому ещё есть чем). Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1113
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предлагаете вечный карантин? на какие шиши? это только первый вопрос...
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ну я ж серьёзно спрашивал. а Вы андрофагию прИдлагаИтИ...
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Попробую серьёзнее. Если у Вас есть деньги на Пасху и Проводы раскатывать по стране, то лучше их потратить на такие шиши, на которых можно остаться дома. И деньги сэкономите, и здоровее будете (даже без учёта денег, потраченных на лечение или, не дай Бог, на поминки). Пік епідемії COVID-19 в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 6091
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речь не обо мне. не о Пасхе и не о проводах. речь о стратегии. кстати, "зяблики" - это избиратели зеленского.
предположим мы остановим рост через 2 месяца супер-садистскими (убьём больше, чем спасём) методами. что дальше? как только возвращаемся к нормальной жизни, так рост снова пойдёт по экспоненте. законы природы не УК. только тупорылые мусара могут надеяться как-то решить вопрос.
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"Лайк" за "избиратели Зели". Я очень надеюсь, что с наступлением жары активность вируса поуменьшится. На украинскую медицину, и тем более на зебилов у меня надежды нет никакой. Обратите внимание на % смертности от этого вируса в Германии и поймёте, о чём я пишу. Если кому-то приходится в период карантина работать (я тоже работаю сейчас), то это не значит, что надо разъезжать без дела, цеплять вирус и заражать других, в т.ч. своих родственников и друзей.
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Не мешало бы сюда ещё кол-во умерших добавить, чтобы хоть что-то поняли, кому есть чем. Пік епідемії COVID-19 в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8319
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Антон Юрьевич Геращенко родился 10 февраля 1979 года в Харькове. Рос без отца, воспитанием занимались мать и бабушка с дедушкой
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Я лучше буду бедным и здоровым, чем богатым и больным, с неизвестным результатом.
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рАсия вывозит в америку под видом гумонитарной помощи золотовалютный запас Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 633
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ну почему про пик эпидемии рассказывает кто угодно, но только не врач инфекционист или вирусолог??? не практикующий врач, с опытом работы... а говорящая голова с сытым желудком...
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а потому что нет такого .
ты что не видишь что с бубочкой ни кто не хочет работать ?
одни рекорды по перестановке и снятию министров в ОП е ................
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они есть... но их никто не слушает и к СМИ их не пускают (чего-то)...(чего???)
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Якраз 25 квітня планують припинити карантин! Зегеніально!
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Тю, а ты кто такая, Антонина? Проффесор, пля.
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там были ещё два брата- вирусологи гималайские...хотелось бы их пачути
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надо бы подкупить патроны....



Назар Приходько

@nazareye

·27 мин

За даними Державної казначейської служби, на єдиному казначейському рахунку перебуває 210,69 мільйона гривень.

1 березня на цьому рахунку було 17,181 мільярда гривень.

"Талановиті" менеджери і реформатори стрімко ведуть країну в прірву...
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"Главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить развитие эпидемии в геометрической прогрессии."

Вообще-то эпидемии по экспоненте развиваются. А этот рост мощнее, чем геометрическая прогрессия.
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Въ немъ все гадко, я видѣть его не могу, даже запахъ духовъ, которыми онъ прыскается, этотъ ... мнѣ не противенъ, а теперь я его не терплю, ненавижу его всѣми силами, какія только есть въ душѣ моей. (С)
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Ще один внучок Ванди. Ох як ви всі зараз знаєте. А чому нічого не зробили? Чому все, що стосується захисту продали за кордон?
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Действие 1
Пациент в африканской стране: «Доктор, у меня отваливаются уши».

Врач: «Да это какая-то фигня! А что вы делали?» - «Гусей пас!»
Доктор: «Так у вас гусиная фигня!»
Пациент умирает, доктор записывает в журнале: «Пациент умер от гусиной фигни».
Действие 2
Пресс-служба минздрава африканской страны: «За прошедшую неделю у нас
умерло две с половиной тысячи человек от голода, пять тысяч четыреста от отравления
протухшими бананами и один человек от гусиной фигни».
Действие 3
Российский журналист даёт статью: «Гусиная фигня вошла в список трёх главных причин смертности в Африке».
Новостное агентство: «В Африке участились случаи заболевания неизлечимой гусиной фигнёй».
Телеканал: «Неизвестное ранее заболевание гусиной фигнёй выкашивает население Африки. ВОЗ призывает не паниковать».
Авиакомпания: «Мы прекращаем все полёты в Африку до прекращения эпидемии гусиной фигни».
Представители фармацевтической компании «БаблоФарм»: «Нашими специалистами в кратчайшие сроки было разработано лекарство от гусиной фигни «Гусеферон», доказавшее свою эффективность. Стоимость лекарства будет составлять 100 долларов за упаковку из 4 таблеток, оптовым покупателям скидка 10%».
Президент США: «Выделить 250 млрд долларов на покупку 250 миллионов доз «Гусеферона»!».
Режиссёр Голливуда: «Новый американский блокбастер «Фигня в Африке» уже на экранах кинотеатров!»
Действие 4
Тем временем в России приняли новую конституцию. Но люди этого даже не заметили. Они заняты истреблением гусей...
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Вот вам статья за 2009г. Ничего не напоминает? Только в мировом масштабе https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/11/2/4511357/
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28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса!
______________________________

В Испании? 25 496 жертв??? Что за херь выпишите? Объясняйте нормально людям
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