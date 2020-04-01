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 "Всеукраїнська школа онлайн": Міносвіти опублікувало розклад уроків для учнів 5-11 класів

У понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" - уроки з 11 предметів, які відбуватимуться за чітким розкладом і транслюватимуться українськими телеканалами та YouTube-каналом Міністерства освіти і науки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Як зазначили у відомстві, проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки "Освіторія", а також 40 небайдужих педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни.

"Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань", – зазначив Зеленський.

Транслюватимуться уроки з української мови, української літератури,  історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Заняття для усіх класів можна буде переглянути на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки. За кожним класом також закріплено телеканал чи медіаресурс, який у будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості переглянути їх в інтернеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансування потреб Міносвіти в проєкті держбюджету скорочено лише на 4%, - Шмигаль

Так, за класами закріплено такі телеканали:

  • 5 клас – Плюс-Плюс та 112 Україна
  • 6 клас – ZOOM та News One
  • 7 клас – ZIK 
  • 8 клас – Індиго та УНІАН
  • 9 клас – Рада та UA:Культура
  • 10 клас – UA:Перший
  • 11 клас – М1

Уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, до кінця карантину. Кожного дня вони починатимуться о 10:00.

Розклад занять на наступні тижні можна завантажити для: 5 класу, 6 класу, 7 класу, 8 класу, 9 класу, 10 класу, 11 класу, а також загальний розклад онлайн-школи.

Всеукраїнська школа онлайн: Міносвіти опублікувало розклад уроків для учнів 5-11 класів 01

На YouTube-каналі МОН в описі під кожним відео вчителі також залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал. Завдання даватимуться за найпоширенішими в країні підручниками. Посилання на електронні версії цих підручників також можна буде знайти в описі під відео.

Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва.  У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають на запитання, вирішують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Організатори закликають батьків завантажити розклад уроків та заохочувати дітей навчатись. Залишаємось вдома! Вчимось вдома!

У відомстві також нагадали, що у зв’язку з загальнонаціональним карантином Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185996
 
 
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Це що на цензорі в цей час поменшає неуків-зеботів?
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їх у двері - а вони у вікно

Загроза, яку важко перебільшити, має безневинну, на перший погляд, назву. На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
Отже, літературу вчити не треба, вона зводиться, як сказано в документі, до ілюстративного матеріалу для вивчення мови. До речі, методологічно зовсім безглузда пропозиція, бо класики не завжди шанували нормативну граматику. Краще вже вчити за кулінарною книжкою якоюсь. Там менше незрозумілого.
Одразу ж застерігаюся, що я зараз дуже мало уваги звертаю на проблему естетичного виховання. Це треба обговорювати окремо, але маю тверде переконання: без уміння аналізувати художній текст і отримувати насолоду від класичної поезії естетичний смак сформувати неможливо. Принаймні на такому рівні, аби людина вміла відрізнити низькопробний телесеріал від роману, покладеного нібито в основу сценарію. - Віра Агеєва http://litakcent.com/2020/03/30/shkolyariv-perestanut-navchati-chitati/
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Хорошо они денег напилят, абсолютно все причастные: и "звезды", и "тренеры", и "учителя"... все, все, все ....жесть-жестяная...реформа же удалась...вирус на коротком поводке...еще напоследок деньги отменим (они заразные), давай крипту или электонные....шел второй год правления ВАЗа
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А для чого витися? Працювати потім на олігархів?
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Нужно эти все уроки собрать на одном Ютуб канале или на отдельном сайте.
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