 Чоловіка в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за похід у магазин без маски

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Судової влади України".
1 квітня 2020 року чоловіка, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Сум притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на нього штраф у розмірі 17 000 грн.
Відповідно до протоколу, ввечері 30 березня 2020 року чоловік зайшов до магазину без засобів захисту, тобто був у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски), чим порушив п. 2 а рішення виконавчого комітету СМР №172 від 27.03.2020, відповідно до якого на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади заборонено перебувати в публічних місцях, громадському транспорті, без засобів індивідуального захисту, та скоїв правопорушення передбачене статті 44-3 КУпАП.
Вина чоловіка підтверджується зібраними матеріалами справи, які досліджені в суді. При призначенні адміністративного стягнення судом враховано характер скоєного правопорушення та особу правопорушника.
Також чоловікові доведеться сплатити і судовий збір у розмірі 420 грн 40 коп. на користь держави.
Постанова суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів.
"Годі шастати", - Кличко просить Кабмін посилити карантин
В де маски взяти не підкажете?
PS. Грошей купляти маски по 50грн на розетці нема.
Питання "Где?" потрібно писати під постами держ. службовців, а не людей які ігнорують власну і чужу безпеку.
у власти крыша совсем ку-ку....
Суд оштрафовал на 17 тыс. гривен продавщицу магазина в Кривом Роге, что отпускала товар без защитной маскиhttps://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/u-krivomu-rozi-za-porushennya-karantinu-oshtrafuvali-prodavchinyu-bez-zakhisnoi-maski-202003311141258
Але ж є принципові мудаки, до таких можно щось довести лише такими драконівськими засобами.
https://tricolor.com.ua/maska-meditsinskaya-trehsloynaya-proshitaya/
По 9 колега учора бачив, запитаю, може пам'ятає де.
Можливо й самопальні - не знаю, я там не брав маски.
Ніде в Европі ви не знайдете зараз дешеві маски, бо пандемія!
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а шо? суд у нас ліце-мєрний
Пепебор, мужику надо было просто бесплатно маску выдать, а может он просто не могиее купить в связи с отсутствием в аптеке!
Оштрафованный - явно принципиальный мудак.
Китайские поставщики продают обычные медицинские маски от $0.3 за штуку. Неделю назад и вовсе $0,68 хотели - знаю, тк контора жены заказывала, по $0,68 они, конечно, не стали брать. Увеличение спроса при ограниченном предложении увеличивает цену...предложение увеличивается - сейчас многие на производство масок перешли - так что цена будет падать - не до уровня полугодовой давности, но еще немного упадет.
Это я сплю, это все мне снится ))) Ехарный бабай, скоро штрафы начнут выписывать по решению дяди васи из двора дома номер 6
https://censor.net.ua/news/3185558/net_podtverjdeniyi_chto_massovoe_noshenie_masok_potentsialno_polezno_no_dokazano_chto_lyudi_ih_nosyat
1-ое апреля, господа!
Они кайфуют построить народ . а заодно и поржать , с дятлов и рабов .
Был бы у него короткоствол, не было места протоколу...было бы превышение мер...а так нагнетание ситуации или истерия. Правильно сказал Михаил Торо: строить народ, а заодно и поржать, с дятлов и рабов