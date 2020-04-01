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 Політика України, Економіка
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 Ремонт доріг припиняти не можна. Це запорука економічного розвитку, - Шмигаль

Уряд продовжуватиме реалізацію проєкту "Велике будівництво". Ремонт доріг не можна припиняти. Це запорука економічного розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Під час засідання Кабмін ухвалив рішення, яким пропонується поліпшити умови залучення інвестицій у розвиток дорожнього господарства. Для Державного агентства автомобільних доріг створюються додаткові можливості залучення понад 19 млрд грн під державні гарантії", - повідомив прем'єр.

За словами Шмигаля, це дозволить побудувати і відремонтувати дороги державного та місцевого значення і низку інфраструктурних об'єктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд скоротить витрати на будівництво доріг, незважаючи на заклик Зеленського, - ЗМІ

Ремонт доріг припиняти не можна. Це запорука економічного розвитку, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185989
 
 
 Топ коментарі
 
большая стройка накрилась зеленим тазом
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Да, такой распил. Как его прекратить .
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большая стройка накрилась зеленим тазом
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нах его начинать? - но бабло по начальственным карманам хлынуло, и никто не разрешит этот поток перекрывать.
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И оплату работ месяцами по ним тоже задерживать нельзя. Иначе, какое ж это «развитие».
А так как бюджет пуст и «в минусе» - где деньги на оплату труда брать будете, «зин»?! Или крепостное право с трудовой повинностью вернуть изволите???
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Залог экономического развития - это убрать бездарную воровскую власть.
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Підтримую на всі 100% Виробництво і будівництво зупиняти не можна... Освіту і культура зараз подалі послати.... Просто виплачувати людям зарплати і ніяких дурних вливань. Зараз не до освіти з культурою.
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Пізно,дружок. Десять ярдів пєнсам полетіли."Вовина тища".
Пенсіонерам потрібніше.А работяги нехай дома посидять,пальчик посмокчуть.Місяць.Або два.
До середини літа точно розсосеться...
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А справеливые зарплаты прокурорам. судьям, чиновникам, убрать нафиг упырей иностранце и наблюдательные советы во всех госкомпаниях. А выйти на переговоры о б отсрочке и реструкторизации долгов с кредиторами?
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Ремонт дорог прекращать нельзя. Это залог наполнения моего кошелька , - Шмыгаль
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Влада Порошенка нічого не робила ко-ко-ко… подивимось, на ваше "зростання" у роки вашого правління/ґвалтування України.


Ремонт дорог прекращать нельзя. Это залог экономического развития, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2223
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"ударим по бездорожью ремонтом ямок и асфальта!"
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А тем временем весовой контроль на дорогах отсутствует. Все перевозчики опять взялись возить с перегрузом.
А вот какой смысл строить если нет весового контроля ???? Деньги освоить нужно успеть??
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ну якщо кредит від державну гарантію,сам Бог велів розкрадати.
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