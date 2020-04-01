EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  6117  87
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (4018) карантин (1775) робота (159) Денис Шмигаль (180) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 "Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів", - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на щоденній селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу повідомив, що в Україні було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, а деякі продукти навіть подешевшали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Кабінет Міністрів розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону або втратив роботу у зв'язку з запровадженими в країні обмежувальними заходами.

"Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів. Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збільшення оплати праці медиків почнеться з квітня, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185988
 
 
 Топ коментарі
 
Настало время оху.. историй
 показати весь коментар
 
Маски шить по удаленке?! Оно об этом?
 показати весь коментар
 
нашмыгаем, будем похоронные команды формировать, с такой реформированной медициной
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
нашмыгаем, будем похоронные команды формировать, с такой реформированной медициной
 показати весь коментар
 
 
Маски шить по удаленке?! Оно об этом?
 показати весь коментар
 
 
Тут бы сохранить которые ЕСТЬ! Что они курят, употребляют?! какая то параллельная Украина у мерзости.
 показати весь коментар
 
 
Там Украина победившей эпоху бедности!
 показати весь коментар
 
 
запускайте випуск медичних всяких штук та складних приладів - в українських клініках прилади совєтського періоду! Ганьбище.
 показати весь коментар
 
 
Ага, сейчас так и бросятся дороги ремонтировать, туристы и заробитчане. Они, на заработанные деньги, пересидят дома карантин, а потом, когда все успокоится, опять уедут, за границу.
 показати весь коментар
 
 
копачі могил, працівники крематоріїв, торгівля похоронними товарами...... що ще?
 показати весь коментар
 
 
Аптеки, шматьё, продукты. Средства гигиены. Ликтричество/газ/бенз/соляра. Коммуналка
 показати весь коментар
 
Какие,какие...ну там всякие! Мало ли? Всех и не упомнишь!
 показати весь коментар
 
 
Курит, нюхает или колется? Иначе в такую параллельную реальность не попасть.
 показати весь коментар
 
 
Учиться у Шведов надо! Умнейшая нация!
 показати весь коментар
 
 
Откуда инфа? Ленка зильонская сообщила оттуда ? )))
 показати весь коментар
 
Ну що цей підЗЕлюпник бреше?
За останній місяць ціни на продукти півищили у середньому на 30%, а знизили лише на 3%.
А "робочі" місця у гіперболічній прогресії будуть збільшуватись лише на цвинтарі дякуючи ЗЕшмаркляній владі та 73% її обравшим.
 показати весь коментар
 
 
Действительно врет. Наверное в магазине не бывает... Странно, даже учиться не пришлось, как только костюмчик примерял. Скоро будет новою стену копать...Денег, ну очень надо "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1909
 показати весь коментар
 
 
Воно серйозно? Це вже на кого розраховано? На завсім даунів?
 показати весь коментар
 
 
А как вокруг оживились всякие купчишки, возомнившие бояре! Приплыв заробитчан позволяет им думать, что щаз к ним попрут пахать за миску супа. Такими темпами скоро им хаты палить будут. Это Украина , детка.
 показати весь коментар
 
 
Уже и анекдоты появляется соответсвующие начали:
« -алло, это Олег?
-да ...
-за еду работаете?
- да как Вы смеете!!!
-ок, понятно - перезвоним через неделю...»
 показати весь коментар
 
 
моя днюха кстати, но это не ко мне , а к папе с мамой
 показати весь коментар
 
 
отлично! чувство юмора должно было Вам от мамы-папы шикарное передаться
 показати весь коментар
 
 
спасибо, таки есть. но сгодами все больше и больше пессимизма..... будем бороться.
 показати весь коментар
 
 
это не с годами.. это с опытом... юмор утончается )))) но не истончается (не заканчивается)
здоровья!
 показати весь коментар
 
 
Спасибо. И Вам всего наилучшего и Вашей семье!
 показати весь коментар
 
 
95 квартал вирішив пошуткувати в день дурня.
 показати весь коментар
 
 
в основном из италии вернулось много жіночок. идёт посевная и уже завтра будет брошен для них старый кличь "жіночки - на трактор!" и припев:
идём, идём, весёлые подруги
шмыгаль, как мать, зовёт и любит нас!
везде нужны заботливые руки
и наш хозяйский, тёплый женский глаз
а попереду,- наша йулічка на тракторі
ой дим димок мов дівочі літа ..... ))
пойдёт жара!
 показати весь коментар
 
 
везде нужны заботливые руки...убило наповал "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6855
 показати весь коментар
 
И об этом... постійний представник республіки при президенті РФ Георгій Мордов підтримав ініціативу про перейменування півострова в Республіку Крим - Тавриду Мордовську.Про це він заявив на міжнародному симпозіумі "Мордовська Еллада:
 показати весь коментар
 
Не набрасывайтесь на этого топ менеджера Гудка Леонидовича Ахметова. Он имел ввиду создание дополнительных рабочих мест на кладбищах. Робочих мест могильщиков и прочих в сфере ритуальных услуг.
 показати весь коментар
 
 
Смех смехом а он в Донецке самое большое кладбище прикупил.
 показати весь коментар
 
 
Огласите список "подешевевших" продуктов, плизззз.
 показати весь коментар
 
 
Их просто нету...может прошлогодний снег?
 показати весь коментар
 
 
И 40 процентов роста экономики до конца года!
 показати весь коментар
 
"Мы планируем". А по моему должно звучать таким образом. "Мы для создания рабочих мест мы делаем (уже делаем, а не планируем). А потом перечисляются конкретные действия, указываются сроки и заработные платы.
А мы планируем, пускай засунет себе в ... Я это "планирую" слышу уже 29 лет в Украине.
 показати весь коментар
 
Ага, щас, после польских зарплат попробуй заставь человека работать за мивину.
 показати весь коментар
 
Тут уже один долбодятел рассказывал о 40% роста экономики в ближайшие годы, похоже этот туда же тянет, уже на выход просится... Пусть хотя бы постарается не просрать то, что есть на данный момент...
 показати весь коментар
 
 
Ну где таких министров берут:!:! Как оно зае....Люди поверила с одну сказку с Зе будет верить в сотню других..
 показати весь коментар
 
Твари зеление хотят весь малый и средний бизнес разорить и заставить работать чернорабочими, вместо того, что бы те стригли, выпекали булочки и давали уроки музыки
 показати весь коментар
 
Зеленые совсем пустились в расколбас- всем-все обещают. Вот прям что хочешь,то тебе и будет. Думают опять тупой нарид обещаниями нае*ать.
 показати весь коментар
 
Звісно,що його патрон хоче,щоб люди працювали на заводах за безцінь.Будете українці,до кінця життя кріпаками.
 показати весь коментар
 
Сам с..ка бери веник и мети тротуары.Как раз твой уровень.
 показати весь коментар
 
Могили копать ? І цьго довбня Гончарук покусав.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору