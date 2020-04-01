 "Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів", - Шмигаль

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Крім того, Кабінет Міністрів розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону або втратив роботу у зв'язку з запровадженими в країні обмежувальними заходами.
"Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів. Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", - зазначив Шмигаль.
Не трава, грибы.
За останній місяць ціни на продукти півищили у середньому на 30%, а знизили лише на 3%.
А "робочі" місця у гіперболічній прогресії будуть збільшуватись лише на цвинтарі дякуючи ЗЕшмаркляній владі та 73% її обравшим.
« -алло, это Олег?
-да ...
-за еду работаете?
- да как Вы смеете!!!
-ок, понятно - перезвоним через неделю...»
...
здоровья!
идём, идём, весёлые подруги
шмыгаль, как мать, зовёт и любит нас!
везде нужны заботливые руки
и наш хозяйский, тёплый женский глаз
а попереду,- наша йулічка на тракторі
ой дим димок мов дівочі літа ..... ))
пойдёт жара!
А мы планируем, пускай засунет себе в ... Я это "планирую" слышу уже 29 лет в Украине.