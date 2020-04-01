 "Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів", - Шмигаль

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Кабінет Міністрів розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону або втратив роботу у зв'язку з запровадженими в країні обмежувальними заходами.

"Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів. Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", - зазначив Шмигаль.

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