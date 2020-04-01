 Зеленський готовий направити до Італії бригаду медиків

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з представниками уряду, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Низка країн вже надали італійській стороні таку підтримку.
"Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо, анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми маємо забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії", – наголосив Зеленський.
Крім того, Аваков також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.
Да сколько ж уже можно этого перманентного зЭ-днища?!
низя отказать, да?
у нас медиков переизбыток, да?
А в Италии знают, какая у нас жопа...?
Может Зеля-идиот расскажет им что Украина и так помогла, отправив им все маски с держ.резерва ...?
В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Источник: https://censor.net.ua/n3185985
Но "делегирование" не поможет: Европа границы закрыла.
придурок...
Обращение врачей больницы водников 5,149 views•Mar 31, 2020
вон у кацапни на сайте поиска работы обьявление о наборе медиков - добровольцев для добровольного заражения короновирусом...
а чо-пик настанет-а они вот они,переболевшие...ну,кто выживет конечно
Но вот беда: Европа закрыла границы, так что 'бубочка' уже с февраля без отпуска.
Потому и посылает "бубочка" врачей (бо врачи то в Украине лишние сейчас) - проведать, как там дела обстаоят у его, "бубочкиной" виллы, а также и виллы Авакова, не размели ли итальянские ширнармассы ананасы, высаженные в кадках?
Memento mori. Моментально - в море
Страшно, что итальянцы (которые больше не поют на балконах) начнут мародерствовать и ограбят и "бубочкину" виллу и аваковскую?
Пусть хоть заработают украинские врачи! Польстятся и сбегут навсегда.
А о мародёрстве... такая чушь! Здесь магазины ломятся от товара. 12.04 - Pasqua, 13 - Pasquetta. Все проходы в супермаркетах загружены.
Всем временно неработающим на карантине государство выплачивает Cassa di Integrazione - 80% от заработка. Сиди себе дома и деньги получай. Cassa di Integrazione не облагается налогом. На бензине сэкономят (добираться на работу). Кушают дома. Во время карантина комуналку не платим. На бары - рестораны - путешествия не расходуем. Одежды и так полно.
Мы начинаем привыкать к карантину, и нам даже нравится. Учитывая FB, Whats App, TV итд от мира не оторваны.
Правительство сволочами и плесенью не обзываем. И не помрём от злобы.
Бог милостив и полон сострадания. Здесь красивейшая весна. Живые радуются жизни и соблюдают карантин.
Транспорт не ходит, а великомудрый КМ разрешает больным коронавирусом гулять по магазинам и аптекам. Это уже новый глава МОЗ распорядился?
Что вообще творится ?