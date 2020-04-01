 "Всі в масках": у Зеленського розглядають посилення карантинних заходів із 6 квітня

Про це йшлося в середу на щоденній селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На нараді було розглянуто можливість впровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим "всі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей, які перебувають на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус" , - наголошується в повідомленні.
Для запобігання такій ситуації влада провела переговори з усіма телевізійними групами про трансляцію великодніх богослужінь. "Поки тільки три телеканали не дали відповіді про такі покази, але переговори з ними тривають", - зазначили в пресслужбі президента.
продолжать?
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я розумію маски у транспорті, помешканях, у скупчені людей (черги на транспорт, у банк, на ринках), у під'їзді, лифті...
але якого я повиненн у масці паритись, коли йду по вулиці один???
І ще питання - якого числа можна буде придбати у будь якій аптеці маску та санітайзер не за бісовою ціною???
все у порожнину...
мабуть папаня читати не навчив того йурЫста...
И тихенько так интересуется, а почему же я не нацепил на себя такую же тряпку.
А нет и не будет в аптеках FFP3 / n95, это все ушло за бугор.
А на авито по 300-400 грн брать действительно подходящий к ситуации респиратор, который надо менять каждые 2 часа... Просто дите нах
Героям Слава!!! Слава Украине!!!