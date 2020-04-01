EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  12745  55
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4968) карантин (1775) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 "Всі в масках": у Зеленського розглядають посилення карантинних заходів із 6 квітня

В Україні з 6 по 24 квітня може бути введений режим "всі в масках" і обмежена кількість людей на вулицях, оскільки саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус.

Про це йшлося в середу на щоденній селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На нараді було розглянуто можливість впровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим "всі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей, які перебувають на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус" , - наголошується в повідомленні.

Для запобігання такій ситуації влада провела переговори з усіма телевізійними групами про трансляцію великодніх богослужінь. "Поки тільки три телеканали не дали відповіді про такі покази, але переговори з ними тривають", - зазначили в пресслужбі президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Годі шастати", - Кличко просить Кабмін посилити карантин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185980
 
 
 Топ коментарі
 
Какими масками ? Где брать ? На улице - ебать верните Супрун олени!
 показати весь коментар
 
Дайош кожному маску! В смартфоні. "Все в масках": у Зеленского рассматривают ужесточение карантинных мер с 6 апреля - Цензор.НЕТ 7128
 показати весь коментар
 
Зебілам все доктор смерть !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
интересно. а как это - ограничение людей на улицах?
 показати весь коментар
 
 
типа, вышел десятым на улицу - штраф? и как будет вестись подсчёт?
 показати весь коментар
 
 
типа ходить только по одному...сейчас начнутся сбиваться гоп-компании
 показати весь коментар
 
 
вот так вот? вышел в магазин или аптеку, стал в очередь, так тебе ещё и штраф впаяют?
 показати весь коментар
 
 
нет, стоишь болтаешь с соседками(бабками,алкашами или кого ты там любишь) про погоду на узком тротуаре и люди обходят тебя меньше 1,5 метра значит нарушаешь и это правильно.
 показати весь коментар
 
Де маски Бубочка Скрудч? Вже всі вернули з Чехії і Португалії за ціною 1 грн.? Суки! "Все в масках": у Зеленского рассматривают ужесточение карантинных мер с 6 апреля - Цензор.НЕТ 8087
 показати весь коментар
 
 
Какими масками ? Где брать ? На улице - ***** верните Супрун олени!
 показати весь коментар
 
 
В эпицентрах полно масок , в форе начали ставить автоматы по продаже масок и перчаток.
 показати весь коментар
 
 
Цену огласите пожалуйста? И почему в аптеках как не было так и нет, а там есть?
 показати весь коментар
 
 
в пятницу работал, но ни масок медицинских, ни перчаток не видела - только одноразовые п/э на входе и дезинфицирующее средство. И температуру меряли )
 показати весь коментар
 
только что вернулся из Форы...
продолжать?
 показати весь коментар
 
 
Супрун не поможет, всё продано два месяца назад, у зелебобиков только один выход надеть на голову трусы.
 показати весь коментар
 
 
У тебя было достаточно времени чтобы купить масок, сшить самому маску, заказать чтобы сшили, и даже сейчас это все можно сделать. Но ты ни на что не годен.
 показати весь коментар
 
маску нельзя носить дольше чем 2 часа. по рекомендациям ВООЗ здоровым людям носить ее вообще не нужно. Цена маски от 25 грн за самопальное, ничего не защищающее говно, тут же рвущееся. Людей поотправляли в неоплачиваемые отпуска. За какой xер покупать маски по 25 грн на каждые 2 часа?? не надо перекладывать на людей проблемы тупой воровитой зеленой власти, забарыжившей все маски за границу за 2 копейки.
 показати весь коментар
 
 
из наволочки пошить за 2 минуты не судьба? Вырезать квадратик и пришить поворозочки? Будто это супер нано прибор *****. там вся суть, чтобы сопли твои на 2 метра не летели. Супрун вам маски каждому выдаст. Олени.
 показати весь коментар
 
Він не знає де знаходиться найближча аптека, а ти про маски.
 показати весь коментар
 
 
он только сыр по 56 грн. за кг покупает.
 показати весь коментар
 
 
В местной аптеке висит безсменная табличка "Масок нет" кушайТЕ не обляпайтесь
 показати весь коментар
 
 
Все в масках! Я сказал все: офис президента, кабмин, верховная зрада.
 показати весь коментар
 
 
А шо, ВОЗ не читали? Мол ходите без масок и заражайте? Ну типа хитрый план приобретения массового иммунитета за счёт бедных и тупых. Алилуйя! Хоть разок ваша неграмотность сыграет нормальным гражданам на руку.
 показати весь коментар
 
 
На 10 выздоровевших 17 умерших. Это ж нормальная статистика, как раз в духе нынешней власти? Эффективные чуваки, нечего сказать. Надеюсь всем 73% сегодня смешно за свой выбор. Зато поржем, говорили они голосуя за Зеленского.
https://t.me/romandonik
 показати весь коментар
 
 
Иди нах*** ху*ло зеленое. Позвозило тысячи зараженных в страну со всех уголков мира, а теперь ходите в масках, сидите дома. Дебил.
 показати весь коментар
 
 
нормальная жизнь в стране наступит только тогда когда депутаты правительство и президент оденуть маски последними только тогда когда будут обеспечены все граждане, а пока будут упыри которые перед карантином продают все маски заграницу а оставляют чуток себе то хоть карантин вводи хоть хером на рояли играй хоть ссысь на лавчке толку не будет
 показати весь коментар
 
 
С 6-го апреля за выход на улицу без цака пожизненный эцих с гвоздями. Приказ господина Вэ Зе!"Все в масках": у Зеленского рассматривают ужесточение карантинных мер с 6 апреля - Цензор.НЕТ 8169
 показати весь коментар
 
 
Да! Просто не нашёл картинки с таким текстом. А постить здесь нужно быстро, если хочешь, чтоб тебя читали.
 показати весь коментар
 
Дурість!!!
я розумію маски у транспорті, помешканях, у скупчені людей (черги на транспорт, у банк, на ринках), у під'їзді, лифті...
але якого я повиненн у масці паритись, коли йду по вулиці один???
І ще питання - якого числа можна буде придбати у будь якій аптеці маску та санітайзер не за бісовою ціною???
 показати весь коментар
 
 
Уже ніколи - у нас свята Йуля безсерібниця ціну тоді на гречку задерла так вона вже більша ніколи не опускалася до попереднього рівня ...
 показати весь коментар
 
 
я йому купу пропозицій на фісбукє надав, щоби не виглядав зеленим папугою...
все у порожнину...
мабуть папаня читати не навчив того йурЫста...
 показати весь коментар
 
 
О, не сомневаюсь - попрутся идиоты в церкви (оскорблять мои атеистические чувства) в период пандемии, ведь барыжных попов нельзя заставить на карантин уйти
 показати весь коментар
 
 
Маски нужны хирургам в операционной и больным тубиком. И это все. Стремление надеть намордники на всех это чтото..... Зеленский - ты больной ублюдок.
 показати весь коментар
 
 
Я уже запутался в зебилах всех мастей: то маска защищает, то не защищает, то защищает других, если ты сам больной (когда с температурой 39 гасаешь по улице "Всі в масках": у Зеленського розглядають посилення карантинних заходів із 6 квітня - Цензор.НЕТ 94 ). Взял я ради интереса новую китайскую маску и на свет посмотрел. Там дырки- комар пролетит, а не то, что вирус, а лохам их по 25 грн впаривают и заставляют теперь в них же ходить и собирать в них при дыхании свои же микробы для коллекции и лучшего их размножения.
 показати весь коментар
 
 
Во долПоебы , Нах те маски . с них нет толку , а больше даже вреда . Никто их не носит 1 час , а носят сутками, а еще и стирают .
 показати весь коментар
 
 
сьогодні бачив в одного чоловіка маску таку засмальцьовану що пі..дець,певно ще з початку карантина носить її...
 показати весь коментар
 
бачу таке кожного дня . багато знайомих , як1 м ають одну маску ,т1льки для в1дв1дування заклад1в .
 показати весь коментар
 
Перед тем как требовать у людей наличие масок сначала обеспечьте этими масками население. Идиоты, масок нет в продаже, но каким-то магическим методом человек эту маску должен достать.
 показати весь коментар
 
 
И стоят бедные продавцы в лавченках обернутые своими марлями, с которых проку, как с половой тряпки.
И тихенько так интересуется, а почему же я не нацепил на себя такую же тряпку.
А нет и не будет в аптеках FFP3 / n95, это все ушло за бугор.
А на авито по 300-400 грн брать действительно подходящий к ситуации респиратор, который надо менять каждые 2 часа... Просто дите нах
 показати весь коментар
 
 
Клоун - це діагноз, з цим народжуються....Логіка "жєлезна", спочатку вивезли з країни 590 тонн масок, а тепер режим "всі в масках", а де їх с*ка взяти ті маски???
 показати весь коментар
 
 
Обеспечьте этими масками, а потом требуйте!!!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
 показати весь коментар
 
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь!"... (с)
 показати весь коментар
 
Вот вам статья за 2009г. Ничего не напоминает? Только в мировом масштабе https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/11/2/4511357/
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору