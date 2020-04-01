 "Всі в масках": у Зеленського розглядають посилення карантинних заходів із 6 квітня

Про це йшлося в середу на щоденній селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На нараді було розглянуто можливість впровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим "всі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей, які перебувають на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус" , - наголошується в повідомленні.

Для запобігання такій ситуації влада провела переговори з усіма телевізійними групами про трансляцію великодніх богослужінь. "Поки тільки три телеканали не дали відповіді про такі покази, але переговори з ними тривають", - зазначили в пресслужбі президента.

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