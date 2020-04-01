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 Кабмін виділить 26,5 млн гривень для виплати разової допомоги сім'ям загиблих в АТО

Кабмін схвалив виплату разової грошової допомоги на загальну суму 26,5 млн гривень членам сімей осіб, які загинули в АТО, і людям, які отримали інвалідність під час участі у зазначеній операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Кабмін підтримав пропозицію виділити Мінветеранів 26,5 млн грн для виплати разової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули в АТО, і людям, які стали особами з інвалідністю під час участі у зазначеній операції", - повідомив він.

Також Шмигаль повідомив, що Кабмін перерахував розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Виконання цієї норми передбачено законодавством.

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"Так, уряд ухвалив рішення встановити коефіцієнт перерахунку з 1 березня 2020 в розмірі 1,11", - зазначив прем'єр.

Кабмін виділить 26,5 млн гривень для виплати разової допомоги сімям загиблих в АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185979
 
 
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