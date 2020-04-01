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Все про:Лерос Гео (53) Єрмак Денис (23)

 Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса

Денис Єрмак, брат глави ОП Андрія Єрмака, визнав, що записи, на яких він обговорює питання призначення людей на державні посади - справжні. Він каже, що вів ці бесіди як керівник громадської організації, що пропонує владі варіанти реформ.

Про це Денис Єрмак написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Брат глави ОП нагадав, що згідно із законом громадяни України мають право звертатися до органів влади з пропозиціями та рекомендаціями.

"Розуміючи, що в нашій країні дуже багато розумних, конструктивних людей, які хочуть та можуть щось змінити на краще – я придумав ідею створення Бюро, яке б збирало ідеї та пропозиції, відбирало б найкращі та займалося адаптацією та всебічною перевіркою цих проектів, ідей та пропозицій та подавало б згідно до чинного законодавства до органів державної влади", - написав Дениc Єрмак.

Він наводить посилання на на сайт організації під назвою "Українське Бюро Національного Розвитку", більшість сторінок сайту нині в розробці.

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"Я зустрічався і зустрічаюсь із багатьма людьми в рамках тієї роботи, яку я описав вище (проекти, ідеї, зауваження). І маю на це право! Так, Андрій мій рідний брат – голова офісу Президента, але якщо мій брат у владі – я не маю права здійснювати свої права як громадянина? Вважаю, що маю це право", - написав Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

"На плівках я зустрічаюся з різними людьми, які пропонують різні проекти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми, які є у відповідних структурах", - пояснив він.

Брат глави ОП зазначив, що живе з батьками і заробляє близько 12 тисяч гривень, а з цінних речей у нього - подарований другом смартфон, ноутбук і велосипед.

"Хто під мене "підкладав" деякі "торпеди" і з якою метою, та ще й використовуючи спеціальне складне обладнання - не знаю, але зрозуміло, що це спрямована атака на мого брата Андрія Єрмака, який ДУЖЕ заважає певним олігархам і особливо російським спецслужбам (сам резонанс і увагу до плівок Лероса як в РФ (Гео, це ви не їх завдання виконували? Сорі що питаю, я вірю, що ви до такого не дійдете)", - додав він.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185978
 
 
 Топ коментарі
 
експертизу можна не проводити - пакуйте паскуду в СІЗО Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса - Цензор.НЕТ 7639 і другого дЄрмака також
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При Свинарчуках народу жилось в сто раз лучше, чем при этих зеленых жабабах, за которых ты проголосовал на выборах
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Ермак мешает украинским олигархам и российским спецслужбам. Это не звиздеж, а государственная тайна.
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Брат миллионер не может помогти своему бедному брату.
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Так он и помог, как в притче говорится: дал брательнику не рыбку, но удочку для ловли.
А дальше -сам!
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Ого. Це надзвичайно сміливий вчинок - пиляти гіляку, на якій сам сидить Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса - Цензор.НЕТ 2067 .
Одне з двох: або Д. Єрмак вірує у свою безкарність, або ж він - клінічний идийот.
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Зеленскому сейчас надо бы срочно подбирать кандидатуру главы офиса... Вообще, ни в одной европейской стране нету главы администрации с такой огромной реальной властью. Что говорит о слабости самого президента.
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Та ЗЄ вже знайшов" Портнов подав своє резюме
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"Брат главы ОП отметил, что живет с родителями и зарабатывает около 12 тысяч гривен, а из ценных вещей у него - подаренный другом смартфон, ноутбук и велосипед." Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса - Цензор.НЕТ 2891

А я то думаю- кто у Зели велик спёр, что он, бедолага, на кортежах по 20 меринов раскатывает? Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса - Цензор.НЕТ 6642
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Вот пишут тут разные гадости про альтруиста дениса.
А я уже писала и еще раз повторю - бесконечно верю этому святому человеку, тем более что у него в собственности только один велосипед!
Надеюсь, все понимают, что это такая шутка.
Можно даже запустить флеш-моб #бесконечноверимсвятомучеловекуденисярмаку.
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Ох и пи з дун!!!!! Он с братиком всю страну за лохов держит? Гнать на х у й их обоих!!! Неужели такое враньё ещё пролазит? 21 век. За последние годы мы столько пережили и вот вам, какое то чмо всю страну пытается на е ба ть
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К этому тексту приложите вилку , чтоб сгребать лапшу с ушей.
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признался то какие дела против Лероса заводите дела против Ермака или Вова не велит




Донецкий украинец

@XuYdDN1ieANdshd


Зеленский, после того как наступил на грабли, решил на них не наступать, а прыгнуть с разгона...
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Классика жанра : какая мерзость, какая все таки мерзость эта ваша "партия" сексуально озабоченных яременков, хапуг-взяточников ермаков и не только, этих просто жадность как фраера , сгубила, "народных депутатов" -насильников несовершеннолетних, украинских докторов менгеле типа экс -министра емца, недоучек типа новосад и венедиктовых, циничных лжецов верещуков , разумковых и арахамий ! А во главе всей этой вонючей турборежимной клоаки всего этого ворья, этих предателей Украины, этих тварей по паре с уровнем интеллекта кишечной палочки ,этих Трускавец -зомби, гордо восседает сам Янелох !
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НАРОД! А ведь они нас имеют за дебилов. Развязка ситуации покажет дебилы они или мы т.е. народ. Момент истины однако.
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Швиденько здувся, і допити с "пристрастиями" проводити не треба, в сизо і крапка, але цей сценарій не в Україні....на жаль....
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Логика бандита. "А ты мен за руку поймал?" и т.п.
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Тут всего два варианта:
1. Андрей Ярмак должен откреститься от брата, обвинить Дениса в мошенничестве, далее возбуждается дело, суд и лет на 5 Денис в карантин на нары.
2. Андрей Ярмак вместе с братом дружно по семейному идут под коррупционную статью.
Зеленский обязан лично разобраться с этой грязью!
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ЯКА МРАЗИНА!! Зеленський та його сволота дійсно тримає усіх крім них - за дебілів...Чому мовчить Гарант?? - того що так воно і є!
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Миха Чаплыга
1 ч. ·

ФИНИШ!
Оказывается по версии ДБР опубликование пленок с распродажей госдолжностей "Зеленским" является...
Розголошенням Державної Таємниці!
Не шутка. ч.2 ст.328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки...
Привет Клоунам.
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Пошел крутиться уж на сковородке! Мерзейший тип. Без чести, совести и достоинства.
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судить, как того голливудского иудея, за сексуальные домагательства... там проскочило "мэнуэт"... а это уже не сексизм, не унижение по половому признаку, а использование положеия для... за это - судить армяка и его брательника... но клован на это не пойдет, т.к. армяк - хранитель оманских секретов, завернутых в тайну загадки...
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Позор зелёных уродов продолжается. То воду в крым дать,а потом это кострюли с водой носить украинцам будем, то консультативный совет с ордло создать, а потом, та это просто с простыми людьми с улиц донбаса пообщаться. А теперь это он идеи для государства собирает, а не гос.должности тупо продаёт с явного паса брата подонка. Какой же позорный зброд эта, так называемая партия "слуга народа". Тьфу...
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Немає слів, одні матюки. Схоже, що команда Зе і Бені зловила кураж від свого гешефтмахерства, та вважає, що народу можна просто сц-и між очі, а народ буде казати, що то божа роса!
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Вот и выяснилось, что Андрей Ермак брехун и вор и предатель украины!! А как вчера распинался, что он и его дебильный брат честнейшие люди в УКраине!! Что он не ведёт с ОРДЛО никаких сепаратиских переговоров и т. д. А на поверку они оба брата Ермаки: козлы, воры и предатели интересов Укарины!! Один брат ермак -представитель общественной огранизации продающий госдолжности по 5 миллионов долларов.. И другой А. Ермак -помощник президента Украины- фактически руководитель и организатор этой корупционной схемы вымогательства денег у кандидатов на корупционные должности в госструктурах. Мало того, что сам, А. Ерамк коррупционер, так он еще и сепаритисткие переговоры вёл и протоколы подписал с ОРДЛО, про какой то тма координационные совет! Блин!!! Предатель украины!! Куда смотрит СБУ, Генпрокурор НАБУ и САП????. Как говорится каких ещё вам надо фактов, явки и паролей , что бы посадить на нары этих двух злодеев???
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Це ж треба виступити з такю полум"яною промовою саме 1-го квітня
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батько народу Зе сказали, що у вищих органах корупції н-е-м-а-є.
Я вірю! Як же не вірити.
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Текст для цього поц...ягняти мєндаль готувала?Це знущання.
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Сайт что ли написала домработница на коелнях за пол часа
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Виходить, що на плівках чиста правда. Нарід! Як вам новіє мордочкі? Сепари торгують посадами на міністрів.
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