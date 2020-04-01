 Найманці РФ з протитанкових гранатометів і БМП обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Після 4-ї години ранку з станкових протитанкових гранатометів окупанти відкрили вогонь по позиціях наших захисників Мар'їнки.
З 07.10 ворог порушив режим тиші в районі Павлополя. Тут противник застосував АГС, великокаліберні кулемети і вів вогонь з озброєння БМП.
Наші воїни зі складу Об'єднаних сил дали ворогові гідну відсіч з незаборонених зразків озброєння.
За наявною інформацією, бойових втрат серед захисників України в результаті прицільного вогню противника немає. Втрати противника уточнюються.