 "Годі шастати", - Кличко просить Кабмін посилити карантин. ВIДЕО

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Мер міста також просить вжити жорстких обмежень щодо відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботи деяких підприємств.
"Хочу також звернутись до уряду. Ухваліть, будь ласка, кроки, які допоможуть на місцях контролювати дотримування заходів обмежень. Ухвалити жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств. Прошу (жителів. - Ред.), годі шастати без необхідності і будьте здорові!" - заявив Кличко.
Він закликав киян, які ще не вірять у загрозу, "спуститися на землю" і припинити гуляти містом, ігноруючи обмеження, які запровадили, щоб їх же і врятувати.
Християнство, как Вы пишете, появилось, когда Киев был уже большим городом)))
Куда девались "бородатые"??? Могу Вам ответить.... Туда-же, куда подевались ваши "казаки", чечены (прошу не путать с Ичкерийцами), "правые-левые" и остальные БАНДИТЫ ( в реале они не имели ничего общего с нормальными людьми). Когда прошел период "начального грабежа" и настал момент "ВОЕВАТЬ" эти патриеты резко исчезли............
Отвечая на Ваш первый вопрос могу сказать, что ОГРОМНЫЙ ОБМАН и ИЗВРАЩЕНИЕ это ваша "МАСКВА" и прилегающие окресности. Государства РОССИЯ ( в нынешнем понимании) нет, небыло и не будет....... Просто, в определенный момент, пользуясь низменными чувствами людей, другая группа "людей" собрала их под своим, фейковым, флагом и навязала им свою волю, пользуясь для этого, убийствами, подкупом, алкоголем, лживыми обещаниями и т.п. Не говорю уже о том, что большая часть центральной рассеи заселена хохлами и бульбашами (оказавшимися там по-разным причинам). Если хохлы и бульбаши ВДРУГ прозреют и уедут на историческую родину, то в рассеи некому будет работать........
т.к. в мацкве сидят представители богоизбранного народа и считают денюшки, текущие с регионов. Сибирь и Дальний восток вы уже не контролируете. Остальные, кто адекватный, разбегуться... И останитесь Вы, на огромной территории, с алкашами и прочими приматами-стремящимися в алкаши.... Увы, но это горькая (сермяжная по-вашему) Правда.
не кучкуются, на расстоянии все так, но на улице людей все больше и больше.
2 недели назад был мрак - ни машин ни людей...
https://www.theage.com.au/national/victoria/coronavirus-victoria-updates-live-covid-19-cases-surpass-800-000-worldwide-two-border-force-officials-test-positive-20200401-p54ftw.html#p507mi
Высококультурная часть населния, ошалев от ужаса, что аж 21 старик помер от коронавируса, стала бить фармацевтов в аптеках.
Дураки, не фармацевтов нужно бить, а журнашлюг левацкой прессы, и не бить, а убивать.
Также должны быть уничтожены медицинские чиновники, обещавшие 150 тысяч смертей от коронавируса.
Очень усердно раздувается не паника, а именно бунты, население на бунты провоцируется.
Революция очередная не получается патамушта без них.
На нее только и надежда, что прикончат Авакова.
Впрочем, это зависит от порядочности анатома.
Вопрос: почему я не стала патологоанатомом?
Ответ: а я поняла в 14 лет (когда профессию выбирала), что свидельство о смерти подделать никогда не смогу по запросу главврача.
За который проплачено, конечно.
"Вместо умер от старости" (отказ почек, отказ нескольких органов, эмболия, и так далее) пишут "от коронавируса".
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Мне тоже.
Как оказалось, 30% взрослых британцев в рабочие дни проводят шесть и более часов, не вставая с места. А на выходных, когда они перебираются на уютные домашние диваны и кресла, этот показатель возрастает до 37%.
Постоянное сидение сказывается на работе мозга, эндокринной системы и обмене веществ в целом. Нарушения в работе организма приводят к преждевременной смерти.
https://www.theage.com.au/national/victoria/coronavirus-victoria-updates-live-covid-19-cases-surpass-800-000-worldwide-two-border-force-officials-test-positive-20200401-p54ftw.html#p507mi
Да, где же наша полиция, которая так следит за порядком?
Ведь есть же специальные подразделения (сама видела), которые именно за общественным порядком должны следить.
Не помню, правда, не их ли конкретно отп*здили ногами (!) в шоппинг центре западных районов Мельбурна прошлой весной.
P.S. Аваков, бери на заметку: полицейских ногами п*здят, без НОАК никак, вводи и выводи.
Только так! До наших дебилов по другому не доходит. А первого предлагаю от3.14здить Зеленского. Именно этот дегенарат позвозил зараженных с всех уголков мира.
А кличке хочется почувствовать себя царьком- раздача перепусток, просители с чемоданами баксов и так далее....и плюс классно так пройтись Киевом , подышать а быдло пусть возле параши леденцы сосет....
Что взять с человека, которого 30 лет били по голове?
сидеть под телевизором?
Очередное бла-бла-бла... Кто защитит пока еще здоровых детей, матерей, отцов и т.д.?