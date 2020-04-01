 "Годі шастати", - Кличко просить Кабмін посилити карантин. ВIДЕО

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Мер міста також просить вжити жорстких обмежень щодо відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботи деяких підприємств.

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"Хочу також звернутись до уряду. Ухваліть, будь ласка, кроки, які допоможуть на місцях контролювати дотримування заходів обмежень. Ухвалити жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств. Прошу (жителів. - Ред.), годі шастати без необхідності і будьте здорові!" - заявив Кличко.

Він закликав киян, які ще не вірять у загрозу, "спуститися на землю" і припинити гуляти містом, ігноруючи обмеження, які запровадили, щоб їх же і врятувати.