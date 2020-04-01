 Громадський транспорт у Києві щодня перевозить 40 тис. пасажирів зі спецпропусками, - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після закриття метрополітену в столиці все навантаження взяв на себе наземний громадський транспорт, який працює сьогодні в обмеженому режимі - тільки за спецперепустками.

"Щодня він перевозить понад 40 тис. пасажирів. Це медики, співробітники поліції і рятувальники, працівники стратегічних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста", - сказав Кличко.

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За його словами, для зручності жителів Троєщини збільшили кількість одиниць рухомого складу і запустили два додаткові тролейбусні маршрути і один автобусний.