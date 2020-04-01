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 Громадський транспорт у Києві щодня перевозить 40 тис. пасажирів зі спецпропусками, - Кличко

Під час карантину в Києві наземний громадський транспорт щодня перевозить понад 40 тис. пасажирів зі спецпропусками.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після закриття метрополітену в столиці все навантаження взяв на себе наземний громадський транспорт, який працює сьогодні в обмеженому режимі - тільки за спецперепустками.

"Щодня він перевозить понад 40 тис. пасажирів. Це медики, співробітники поліції і рятувальники, працівники стратегічних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста", - сказав Кличко.

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За його словами, для зручності жителів Троєщини збільшили кількість одиниць рухомого складу і запустили два додаткові тролейбусні маршрути і один автобусний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185969
 
 
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Угу, если выстоишь очередь на конечной остановке.
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Вже дозволили брати більше пасажирів.
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Я і досі не отримав цю спецперепустку, а на роботу іноді викликають.
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Вот интересно, если Кличко с Аваковым Хунту объявят, как Зеленский свои 73% поднимать будет. Общественный транспорт в Киеве ежедневно перевозит 40 тыс. пассажиров со спецпропусками, - Кличко - Цензор.НЕТ 312
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