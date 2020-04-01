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 У Луцьку четверо медиків заразилися коронавірусом

У чотирьох медиків однієї з лікарень Луцька підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу на Волині виявлено 4 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Усі особи обстежувались з профілактичною метою під час проведення протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, в області ще 10 осіб чекають підтвердження результатів, зразки яких на дослідженні в регіональному лабораторному центрі. Загалом у Волинській області здійснили 99 ПЛР-аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них 51 - в осіб з підозрою, і 48 - у осіб, які контактували з громадянами з-за кордону.

Також читайте: На Волині в лікаря посмертно підтвердили коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185964
 
 
 Топ коментарі
 
ну вот... 4 активных бойца и выбыли (временно) с этого фронта
как еще кричать чтоб обеспечили в первую очередь средствами защиты медиков в инфекционках...а не депутатов в зале зрады!!!
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Люди, не ходите по врачам, они сейчас все потенциально инфицированы и опасны для контактных.
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этих медиков возят на работу спец машины, а водителей проверили, их семьи и т.д.?
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ну вот... 4 активных бойца и выбыли (временно) с этого фронта
как еще кричать чтоб обеспечили в первую очередь средствами защиты медиков в инфекционках...а не депутатов в зале зрады!!!
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Люди, не ходите по врачам, они сейчас все потенциально инфицированы и опасны для контактных.
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этих медиков возят на работу спец машины, а водителей проверили, их семьи и т.д.?
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Не всех медиков возят Большинство,особенно медсестры,работники аптек-добираються,как могут.Хозяева аптек зарабатывающие в месяц 8-10 тыс$ чистыми,ни копейки ни дают своим работникам,чтобы добраться.Брать такси каждый день им не позволяет зарплата.
Есть сайт,где неравнодушные киевляне безплатно их возят.
Кто то тратит время и толпиво,рискует здоровьем,чтоб помочь.
А кто то наживаеться на беде...
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я и говорю за этих таксистов и их семьи.
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Дело в том, что врачи должны быть в полной экипировке даже если к ним поступил пациент с любой болячкой. Никто же не знает, больной со скажем острым гепатитом, или другой болячкой не болен на коронавирус? Сейчас лучше в больницу не попадать...
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пришел с глазом ушел без глаза, но с короной
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