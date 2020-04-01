 У Луцьку четверо медиків заразилися коронавірусом

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"За останню добу на Волині виявлено 4 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Усі особи обстежувались з профілактичною метою під час проведення протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, в області ще 10 осіб чекають підтвердження результатів, зразки яких на дослідженні в регіональному лабораторному центрі. Загалом у Волинській області здійснили 99 ПЛР-аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них 51 - в осіб з підозрою, і 48 - у осіб, які контактували з громадянами з-за кордону.
как еще кричать чтоб обеспечили в первую очередь средствами защиты медиков в инфекционках...а не депутатов в зале зрады!!!
Есть сайт,где неравнодушные киевляне безплатно их возят.
Кто то тратит время и толпиво,рискует здоровьем,чтоб помочь.
А кто то наживаеться на беде...