EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1589  22
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1775) опитування (497) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування

Кожен десятий опитаний заявив, що взагалі не дотримується карантину і не обмежив вихід із дому.

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"Більш ніж половина опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили, що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. Найчастіше про повне самообмеження зазначали мешканці Центру, жінки та представники найстаршої вікової групи", - йдеться в повідомленні.

Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування 01

При цьому 18% опитаних продовжують виходити з дому кілька разів на день, 31% - щодня. Взагалі не залишати житло намагаються 7% українців.

Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% українців підтримали б запровадження надзвичайного стану в країні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Серед головних причин виходу на вулицю опитані називають покупку продуктів (73%), необхідність ходити на роботу або купити ліки в аптеці (по 28%).

Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування 03

52% опитаних заявили, що якщо запровадять повну заборону на вихід на вулицю, згодні просидіти за ґратами понад 5 днів. 10% сказали, що не витримають довше одного дня.

Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування 04

Опитування було проведено 25-30 березня методом телефонного інтерв'ю на підставі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Також читайте: Кличко: Понад половина киян, у яких підтвердили коронавірус за минулу добу, за межі України не виїжджали

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185963
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, я виходжу щодня. У мене карантину нема. В неділю й ту по хворим промотався. Добре що погода була хороша, хоч мотом покатався.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Без движения и свежего воздуха ваши лёгкие подвержены большей угрозе...
 показати весь коментар
 
 
У меня напротив дома полсотни строителей на свежем воздухе сплоченной дружной компанией строят высотку в три смены, и им пофиг на коронавирус. Каждый день к ней приезжают несколько десятков грузовиков со стройматериалами, которые тоже не из воздуха берутся. На карантин ушли только бездельники из офисов, но без их "работы" и так в стране ничего не останавливается. А остальные работают, даже несмотря на остановившийся общественный транспорт.
 показати весь коментар
 
 
разговор 2х VIP киевлянок:
" - была в париже, но из-за карантина так и не сходила в лувр.
- я тоже. думаю, что это или от стресса, или от перемены пищи."
 показати весь коментар
 
 
Ну, я виходжу щодня. У мене карантину нема. В неділю й ту по хворим промотався. Добре що погода була хороша, хоч мотом покатався.
 показати весь коментар
 
 
Кажуть,що ви на Сумщині непоганий док,кажуть "ваєнній"?
 показати весь коментар
 
але до цього числа потрапили також лікарі, правоохоронці та судді, які просто вимушені працювати і від їх бажання це не залежить! То може не усі 31% мудаки? Чи ви наполягате?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору