 Нардеп Тарута подав до суду на НАЗК

Як повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на пресслужбу суду, позивачем вказано Сергія Таруту, відповідачем - НАЗК.

Серед позовних вимог - визнати незаконним і скасувати пункт 1 рішення НАЗК про результати перевірки декларації за 2016 рік, поданої народним депутатом Сергієм Тарутою. Крім того, позивач оскаржує рішення НАЗК, яким було затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов'язаного з корупцією, і направлено результати перевірки декларації Сергія Тарути за 2016 рік у НАБУ.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК заявить у НАБУ і Нацполіцію про недостовірні відомості в деклараціях Тарути, Шкірі, Атрошенка та Баласинович

Як повідомлялося раніше на сайті НАЗК, Сергій Тарута, подаючи декларацію за 2016 рік, недостовірно вказав відомості про земельну ділянку, що належить йому на праві власності, і отриманий ним дохід. Крім того, ще одну земельну ділянку, що належить йому на праві власності, не задекларував взагалі. Так, загальна сума недостовірних відомостей, за даними НАЗК, в декларації народного депутата за 2016 рік становить понад 5,3 млн грн.