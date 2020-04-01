 Нардеп Тарута подав до суду на НАЗК

Як повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на пресслужбу суду, позивачем вказано Сергія Таруту, відповідачем - НАЗК.
Серед позовних вимог - визнати незаконним і скасувати пункт 1 рішення НАЗК про результати перевірки декларації за 2016 рік, поданої народним депутатом Сергієм Тарутою. Крім того, позивач оскаржує рішення НАЗК, яким було затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов'язаного з корупцією, і направлено результати перевірки декларації Сергія Тарути за 2016 рік у НАБУ.
Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомлялося раніше на сайті НАЗК, Сергій Тарута, подаючи декларацію за 2016 рік, недостовірно вказав відомості про земельну ділянку, що належить йому на праві власності, і отриманий ним дохід. Крім того, ще одну земельну ділянку, що належить йому на праві власності, не задекларував взагалі. Так, загальна сума недостовірних відомостей, за даними НАЗК, в декларації народного депутата за 2016 рік становить понад 5,3 млн грн.