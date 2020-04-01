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 НАТО завтра схвалить новий пакет допомоги Україні та Грузії, - Столтенберг

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО мають намір схвалити новий пакет допомоги для України та Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в середу на віртуальній пресконференції, анонсуючи порядок денний для майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбудеться у форматі відео-конференції 2 квітня, повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Я очікую, що міністри схвалять новий пакет підтримки для Грузії та України, ми обговоримо наше партнерство, зокрема навчання в Чорноморському регіоні, який представляє стратегічну важливість для НАТО", - повідомив він.

За словами Столтенберга, пакет, який буде схвалено завтра, буде додатковим до вже існуючих.

Нагадаємо, раніше Україна попросила у НАТО міжнародної допомоги в боротьбі з коронавірусом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185960
 
   
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отнесись с пониманием, в конче-заспе разгар строек)) нужна подпитка.
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сегодня ********** с жириком изойдут на гавно в обоюдном экстазе.
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Так неделю или две назад на паРаша ТВ исходились, что НАТО никому не помогает и искали для этого по всей Европе тех, кто так решил, и брали у них интервью...
Всегда можно найти гнид в любом государстве...
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НУ любит народ поддачки, а за них надо платить.Как то не вяжется с независимостью. вот вам цена революций. Слова, слова и больше ни х........ .
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Революция это - требование изменений, а предают революцию те, кто ждёт подачек...
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73% это уже вся страна?
Может за Порошенко голосовали те, кто не ожидал подачек, а знает, что реформы это - трудный путь и они видели, что движутся по этому пути в отличие от 73%?
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