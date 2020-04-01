 Кличко: Більш ніж половина киян, у яких підтвердили коронавірус за минулу добу, за межі України не виїжджали

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Більш ніж половина киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні. Це означає, що вірус поширюється і охоплює місто", - зазначив він.
Станом на ранок 1 квітня в Києві 132 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.
Вчора була стаття, що ринки відкрили і я ходив перевіряти. Ринки виявилися закритими, а працюють маркети, Космо, аптеки, хлібні кіоски...
Андрей Дидовик
Господи! Какой бред! Зачем эти маски? Что они кому дают? Такое впечатление, что все хватаются за маски как утопающий за соломинку в тщетной надежде избежать встречи с этим вирусом.
Вообще можно было для порядка даже запретить забирать своими машинами прилетевших а только развозка спецтранспортом с заполнением бумаг, проверкой температуры и прочих симптомов.
http://kontrakty.ua/article/153544
Во как шумели!