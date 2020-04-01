 Кличко: Більш ніж половина киян, у яких підтвердили коронавірус за минулу добу, за межі України не виїжджали

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Більш ніж половина киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні. Це означає, що вірус поширюється і охоплює місто", - зазначив він.

Станом на ранок 1 квітня в Києві 132 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.

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