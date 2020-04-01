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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
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 Кличко: Більш ніж половина киян, у яких підтвердили коронавірус за минулу добу, за межі України не виїжджали

Більш ніж половина жителів Києва, у яких коронавірус підтвердили за минулу добу, інфіковані в країні.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Більш ніж половина киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні. Це означає, що вірус поширюється і охоплює місто", - зазначив він.

Станом на ранок 1 квітня в Києві 132 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.

Також читайте: Ситуація із забезпеченням медичних закладів непроста, - Кличко перевірив інфекційне відділення Київської міської лікарні №9

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185956
 
 
 Топ коментарі
 
Значит кто-то, кто должен быть на самоизоляции, лазит по городу без маски.
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Бугагага .... 60 сбежали из отеля Козацкий... Зомбиопокалипсис начало....
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зачем без карантина впускали тысячи заробитчан?теперь люди умирают из за каких то уродов
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Значит кто-то, кто должен быть на самоизоляции, лазит по городу без маски.
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это значит остальная половина пофигистов продолжают заражать
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К сожалению так, пока все пофигистьі не переболеют или не отправятся в рай для пофигистов, спада у нас не будет.
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например как некоторые рупоры чоколада не будем показывать на них пальцем.........Кличко: Более половины киевлян, у которых подтвердили коронавирус за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали - Цензор.НЕТ 5239 Ali Hasan

Вчора була стаття, що ринки відкрили і я ходив перевіряти. Ринки виявилися закритими, а працюють маркети, Космо, аптеки, хлібні кіоски...
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сотрись, зебилёныш безмозглый. самоизоляция для вернувшихся из-за границы.
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для особо одаренных амебомозгих карантин и штраф за непуй лазить!!!
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Ну, рупоры разные бывают...
Андрей Дидовик

Господи! Какой бред! Зачем эти маски? Что они кому дают? Такое впечатление, что все хватаются за маски как утопающий за соломинку в тщетной надежде избежать встречи с этим вирусом.
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30% безсимптомньіе носители, как сказал Кличко киевлянам - готовтесь к земле)
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Даже в сам приезд - прилетели они в Украину, вышли с аэропорта сели в такси и т.д. Разве в такси потом будет хорошая дезинфекция? Нет. Потом за день еще много граждан в этом такси проездили разнесли инфекцию. Весь этот карантин с самоизоляцией пропустил звено с развозкой прибывших транспортом на учете с дезинфекцией и водителями на карантине потом.
Вообще можно было для порядка даже запретить забирать своими машинами прилетевших а только развозка спецтранспортом с заполнением бумаг, проверкой температуры и прочих симптомов.
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Но в принципе учитывая что количество заболевших в растущей динамике среди стран из которых прибывают, то вероятно еще есть смысл так сделать.
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на шашлычки должно быть сходили новоприбывшие ну вот теперь будут умирать те кто нигде не был и нивчем не виноват
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Бугагага .... 60 сбежали из отеля Козацкий... Зомбиопокалипсис начало....
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Молодцы! Никто не имеет права без суда арестовывать граждан Украины.
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"Точно"...Улупить їм штраф по максимуму 60*34000=2040000грн і закупити лікарське обладняня на ці грощі...а як що взятись і доказати що вони заразили когось ще потім ще у на 3 року за грати от тобі і законі сть арешуту..для таких придурків. Я б звісно щеб зламавби обидві ноги... Падлам які так роблять.
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Ну смотри, твое время... сейчас начнуться погромы, дивись не опоздай а то самое вкусное разберут без тебя.
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Не можна ..це порушення закону....а от гнид які порушують наказувать можна..)))) Ти як порушуєшь?
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зачем без карантина впускали тысячи заробитчан?теперь люди умирают из за каких то уродов
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но тогда, возможно, в куршавель выезжали их меньшие половины, на конец - любовницы?
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вывод? привезли им... с любовью из-за кордону? не? самовылупиться вирус не мог... или мог?
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Это означает лишь то, что % инфицированных в группе "путешественников" минимум раз в 40-50 выше. Если брать приведенные значения (количество инфицированных к общему количеству в группе).
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Але скільки лайна зеблоїди, крізь Київ прокачали!!!! Закрити аеропорти й вокзали.Зебидлоту транспортувати через ЗеРіг
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Спасибо 160 тыс. завезенным гастарбайтерам.
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ну так ещё бы. у нас же все прилетевшие на 100500%-м самокарантине. не то что санжаровцы с тройным кольцом нацгвардии.
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Так. Тепер Київ може накрити туча коронвірусу... Добігались .... Ну що сказати це можна було передбачити.. Громадянська і людська відповідальніс у нас Українців близька до НУЛЯ... не у всіх звісно але дурнів багато. Одні вірять що це заговір світовий другі врять що кацапщина "материк стабільності".. ідіоти. Моліться щоб ми не вискочили хочаб за 10к захворівших. Он кацапщина скоро буде знов "в переді планети всей"- стабільна ЖОПА. а КРИЧАЛИ ЩО ВОНИ "ОБУЗДАЛІ КОРОНОВІРУС" - шизофрінічно дебільна кріна кацапшина. Українці не будьте такими як кацапи...бережіть друг друга і сбережете себе.
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Мир на карантине: ученые фиксируют снижение на треть "сейсмических шумов"
http://kontrakty.ua/article/153544
Во как шумели! Кличко: Более половины киевлян, у которых подтвердили коронавирус за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали - Цензор.НЕТ 5125
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Тримаймося - ми на межі прогресії. Врятуй нас, Боже!
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я знаю двух крупных вирусологов...Виталю и Аквакова, остальные дилетанты
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На Бога надійся а сам не зневажай... Зрозумійте люди закритись за барикадуватись і чи ще я кось відгородитись від таких захворювань НЕ МОЖЛИВО. Перше треба як можна жовше сдержувати розповсюдження хвороби...повністю зупинити захворюваність неможливо. Друге підготуватись за цей час до худшої ситуації (італія, США). Це МОЖЛИВО тільки нам громадянам треба допомагати самім собі і країні..просто дотримуючись правил кеарантину а владі потрібно любими шляхами забезпечити громадян всім необхідним. Ітрете сберегти себе і іншіх ((як в заповіді Божой) до створення і вакцини від хвороби. Це увесь план дій. І влада поки багато робить правильно ...забезпечення поганеньке захистом і оборудованнієм. Та громадяни все досі в розовом цвіті бачать, не то по уму свомупо дурості не то пох..істи... Нічого дойде що НАСТАВ ЧАС ВЕЛИКОГО УРІВНЮВАННЯ ВІДНОСНО ЗЕМЛІ..хоч вумни, чи дурний хоч багатий чи бідний вірусу начхати.
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Да-да, то же самое писали про главврача из Луцка. А оказалось, что за границей таки была, ещё и в Испании. Сегодня шила в мешке не утаишь. Сама сейчас в реанимации, но, говорят, два умерших медика в Луцке - её "работа"...
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5% состоятельных людей, заразили 95% нищибродов.
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