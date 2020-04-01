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 49% українців підтримали б запровадження надзвичайного стану в країні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

83% українців підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 25-30 березня 2020 року.

Оцінюючи рівень захворюваності на коронавірус в Україні за 5-бальною шкалою, 28% опитаних оцінили його як дуже високий або високий, 34% - середній, 32% - як низький або мінімальний.

"Щодо можливого введення надзвичайного стану в Україні думки респондентів розділилися: 49% – підтримали б таку ініціативу, 43% – ні", - йдеться в матеріалах "Рейтингу".

При цьому, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні. 71% – не заперечують проти можливого обмеження в’їзду та виїзду в окремі міста та області. 65% – можливого обмеження руху транспортних засобів та їх огляд, 58% – можливого оголошення комендантської години в містах. Водночас стосовно можливого надання державі права примусово вилучати майно в юридичних та фізичних осіб в умовах надзвичайного стану абсолютна більшість (80%) проти таких заходів. Лише 14% – підтримують.

Аудиторія соціологічного опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку дії карантину 60% українців зазнали фінансових збитків, - опитування

49% українців підтримали б запровадження надзвичайного стану в країні, - опитування Рейтингу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185954
 
 
 Топ коментарі
 
мда. рано проводить выборы. уровень дебилизма ещё слишком высок.
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лучше покажите нам "рейтинг" преЗЕдента....))
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Тому опитування проводили в МВС на Богомольця..там де і малюють рівень довіри до поліції..
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Лучше сейчас ввести чрезвычайное положение, чем когда будут миллионы инфицироаанных.
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Це до сраки коли Бубачка звозить сюди заразу з усього світу.
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Если будет чрезвычайное положение - все будут сидеть дома и новых заражений не будет. А серез 2-3 недели заразившиеся перестанут быть носителями.
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Дійсно..зелене лайно обісралося і хоче надзвичайний стан.
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Надзвичайний стан потрібно було вводити два місяця назад, а не влаштовувати цирк в Санжарах заради посади..уявляете що будуть робити аваківськи недоноски коли їм нададуть більше прав? Зараз вже беспредел. Це потрібно тільки сабакову.
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"держава в смартфоні" як і вся владна верхівка - закрилися, а якщо фігуральніше - то НАКРИЛИСЯ МІДНИМ ТАЗОМ!!!
-Хотів мейлом вислати свої пропозиції в МОЗ, КабМІН, РОНБОУ.... - пропозицію по алгоритму подоланню пандемії, який я оприлюднив вчора на своїй ФБ- сторінці...
Хотів надслати, щоб вони зорганізували її уточнення, доповнення (корекцію, самі підготовили запропоновані умови) і ЗАСТОСУВАЛИ в Україні
-ВСІ ці сволочі позакривали свої мейли.... І надіслати їм любе повідомлення стало НЕ МОЖЛИВИМ!
Так що це ще один доказ того, що цій владі - ні вірити, ні допомогти чи зарадити ВЖЕ НЕ МОЖЛИВО... а тому й - НЕМАЄ СЕНСУ...
Вони - глухі, німі,тупі і засліплені... лише наживою!
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Сьогодні вже видно, що "крокування пандемії" може бути багатомісячним...
Слід змінити алгоритм дій!
Математично можна не лише прогнозувати, але й логічними діями повністю ліквідувати пандемію ,.. на протязі 25 днів... (в любій країні)
Даю приблизний алгоритм-"рецепт"...
Розпочати його застосування після того, як не буде поступлень жодних людей із-за кордону..,і абсолютно ВСІ люди будуть забезпечені і матимуть при собі по п'ять АБСОЛЮТНО надійних тест-систем на коронавірус.
-Перші п'ять днів(термін інкубації\ вірусу) абсолютно всі люди мають залишитися дома (перевірені на коронавірусмедики - на роботі . забезпечити кілька змін спальними місцями, як і працівників електростанцій та більшість енергетиків). Хоронити померлих - навіть без родичів. Перевіритись тест-системами. В кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню, їх сім'ї - на самозоляцію...
-Наступні п'ять днів (для гарантії) також - ВСІ здорові і ті що виявилися тест- позитивними і... мають залишитися дома і в лікарнях. В кого виявили коронавірус - самоізоляція сімей , а важких - в лікарню, транспортувальники -з окремим транспортом, як і похоронні команди - в ізолюючому спецодязі, (медики - також на роботі), але всі мають мати при собі вже по чотири тест-системи на коронавірус)
- Треті п'ять днів - ВСі здорові мають лишатися дома, а хто одужав в лікарнях -вернутися в домівки на транспорті здорових людей. Знову - в кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню. В кінці п'ятиденки знову перевірити поголовно всіх на трест- системах. після цього в кожного лишиться їх по три. А після третьої неділі вже можуть працювати всі підприємства (хоча й не на повну потужність) ... і здорові на протязі 15 днів люди - працювати на них. Важливо, щоб транспорт, який використовували для хворих, був виключеним з перевезень здорових...
-Четверті п'ять днів - застосувати аналогічно,.. до "залишків"...
-П'ятий тиждень Контрольний- аналогічно, але вже лиш для медперсоналу і зайнятих на транспортуванні хворих...
Втрати людей - мінімізуються. Втрати ВВП - не перевищать 8%...
Прохання до математиків, науковців - перевірте, уточніть, поправте... ПРОПОНУЙТЕ!
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Люди меняют свои убеждения и только идтоты никогда. Эти 73% голосовали и за петю и за овоща и за юща. И еще проголосуют за кого нибудь. Весь наш недостаток что мы не поняли
что выборы это не демократия выбирают и царя в демократии главное ОТЗЫВ любого посадовця по нормам права или морали,которые есть в любой стране,там дружно складывают полномочия не дожидаясь последствий от людей. Только не у совков как мы. У нас крайний тяжелый случай майдан или клоун. Пока не добьемся отзыва посадовцив по договору нас так и будут они грабить.Нанимать и увольнять громадами всех прокуроров,ментов налоговиков,судей и остовлять податки у себя в дальнейшем их распределяя и полномочия
тоже по договру ммежду громадами. Суспильный договор и Республика громад вто о чем думать полезно.
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Не з нашим лохторатом. Їм показали чувака на лісапеті, він їм сподобався і побігли голосувати за нього безмазгов.
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мда. рано проводить выборы. уровень дебилизма ещё слишком высок.
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тогда на это время нужно запретить принятие законов.
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То у них 400 человек это вся Украина(https://censor.net.ua/news/3184215/40_ukraintsev_vystupayut_za_ujestochenie_karantinnyh_mer_v_ukraine_29_uje_ispytyvayut_finansovye_trudnosti), теперь 2000.... Кого интересует такая "статистика"??
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лучше покажите нам "рейтинг" преЗЕдента....))
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Лучше покажите самого "презедента". А то его уже две недели на публике никто не видел, лайнокомандувача.
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есть только одно место, где его можно найти - в фейсбуке......
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Если он не появится на публике в ближайшую неделю-две, население сделает вывод что либо он бежал, либо его грохнули.
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Пусть покажут его публике. Можно хоть за уши втащить на трибуну Рады.
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и вам хочется смотреть на это жалкое зрелище???
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Так есть в стране Президент, или нет ? Если нет - надо начать расследование: куда он делся, и назначить новые выборы.
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ааа! наконец-то я понял к чему вы клоните! да-да, я за!!!
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Беню можно посадить в железную клетку, и возить по городам и сёлам на потеху публике.
Я б ему банан в клетку кинул.
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Добра ви людина, а я лише вуличних котів годую.
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А я бы еще и табличку повесил "Очень хитрое злобное существо. Просьба этого зверя не кормить".
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Toгда он быстро помрёт, а это плохо. Нужно его долго возить по стране, показывая: из-за кого Украина страдает 30 лет.
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квартал регулярно показывают по г+г... да, немолодой, но голабародька мелькает...)))
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Да заварите же им двери, в конце концов. Ну, хотят люди оказаться в Китае.
Плох был Порох. Теперь стало хорошо, просто классный ништяк.
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кроме результатов опроса, интересно бы было также узнать и мнение самих украинцев.
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через 1-2 месяца, когда закончатся запасі еды и денег они изменят свое мнение на прямо противоположное,

ЗЕленые дебилы !
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Через два месяца по пустым улицам будут носиться банды мародёров.
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І що? Ви вважаєте, що 73% на це на заслуговують?
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Я лишь констатировал факт: такова перспектива ситуации. Моральных оценок я не давал, поскольку они бессмысленны.
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а я усього на всього докупив набоїв до свого карабіну, теж без будь яких зазіхань на моральність... так, про усяк випадок
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Вже підросла в Києві кількість пограбувань!
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Он классный профессионал; просто не в моём вкусе, если честно: я не испытываю никаких чувств к звуку акустической гитары.
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Алекс Мышкевич

через 1-2 месяца, когда закончатся запасі еды и денег они изменят свое мнение на прямо противоположное, ЗЕленые дебилы !

49% українців підтримали б запровадження надзвичайного стану в країні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9904
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А не проще и честнее было бы спросить у граждан, поддерживают ли они ограничение конституционных прав.
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Подавляющее большинство вообще не знает что это такое, и зачем нужны эти права.
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эт точно...
барин приедет - барин рассудит...
одиннарот...
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Дурдом!
Для того щоб робити якісь висновки потрібно перш за все забезпечити проведення справжніх і якісних діагностувань людей на цю болячку.
Крім того - потрібно повністю закрити кордони і припинити всілякі переміщення транспорту між населеними пунктами (крім швидких та інших служб).
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А вони хоча б здогадується що то таке.
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будут поддерживать, даже когда придут изымать еду из холодильников?... разумеется, для пропитания кого-то очень нужного...
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опять байки разумкова? а как опрашивали? на улице никого нет, спалились идиоты.
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Его давно было нужно ввести. Получается что у одних карантин, а у других пьяные посиделки под окнами.
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опрос проходил среди сотрудников центра Разумкова.
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Это точно поможет борьбе с короновирусом?
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Нет, против вируса эффективна только вакцина а ее нет. Это реализуется коллективно-безсознательное стремление к рабству.
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Я поражаюсь сколько моих сограждан хотят в тюрьму и концлагеря! Сидите дома хоть до самой смерти, стройте концлагеря для друг друга! Кто вам мешает! Но почему вы всех хотите туда загнать? Рабское сословие не знающее слова Свобода и Достоинство....
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А паралельно треба запитати чи задоволені зевладою?
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эти 49% понимают последствия введения ЧП?
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Они думают что вот как раз они и будут ходить где им захочется, в том числе выгуливая собак, а вот другие будут подчиняться им.
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Враховуючи рівень розвитку розумових здібностей зевиборців + те, що сама влада постійно плутається з необхідністю введення то надзвичайного стану, то надзвичайної ситуації - нічого дивного, що отримали саме такі результати опитування...
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все эти соцопросы мы уже проходили, рисуют с потолка что им выгодно, по заказу работают
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Йдуть в сексшоп - купляють собі ділдак побільше і можуть вводи і виводити собі в дупу НС скільки хочуть ... Чого мене мають обходити їхні сексуальні ігрища ?
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А рейтинги СН и ЗЕ рисовать уже стало стремно да? 49% українців підтримали б запровадження надзвичайного стану в країні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 95
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Потому и не рисуют больше. Лепить горбатого просто больше не из чего. 49% українців підтримали б запровадження надзвичайного стану в країні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3499
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опрос проводили в МВС на Богомольця?.
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49% избирателей партии IQ73 поддержали бы введение чрезвычайного положения в стране, - опрос бомжей шатающихся между мусорниками.
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из опрошенных половина работники силовых структур
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І хто ,цим шалавам соціології,замовив таке "дослідження"?! Може Єрмак ,котрому "надзвичайний" , єдиний порятунок?! Чи Аваков котрому "свербить" побути "самим-самим"?!
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Мої предки проливали кров за цю землю, а купка якихось покидьків вночі, як злодюжки, вирішила продавати її...Давайте запровадимо НС, тоді народним обранцям буде простіше проводити свої нічні гешефти і все буде Зе і Беня!
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Когда народ начнет ******* власть ( а это произойдет неприменно), надо начать с провокаторов, кто под видом общественного мнения легализовывал геноцид и террор украинцев, рисуя левые рейтинги. Впрочем, я во время войны провокаторов, трусов и паникеров расстреливают
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Ну що ж, рейтинги рейтинга появляються... Оце - пандемічний.

Очікуємо політичні. Для бубочки будуть "дуже приємно".
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