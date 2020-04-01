 49% українців підтримали б запровадження надзвичайного стану в країні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 25-30 березня 2020 року.
Оцінюючи рівень захворюваності на коронавірус в Україні за 5-бальною шкалою, 28% опитаних оцінили його як дуже високий або високий, 34% - середній, 32% - як низький або мінімальний.
"Щодо можливого введення надзвичайного стану в Україні думки респондентів розділилися: 49% – підтримали б таку ініціативу, 43% – ні", - йдеться в матеріалах "Рейтингу".
При цьому, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні. 71% – не заперечують проти можливого обмеження в’їзду та виїзду в окремі міста та області. 65% – можливого обмеження руху транспортних засобів та їх огляд, 58% – можливого оголошення комендантської години в містах. Водночас стосовно можливого надання державі права примусово вилучати майно в юридичних та фізичних осіб в умовах надзвичайного стану абсолютна більшість (80%) проти таких заходів. Лише 14% – підтримують.
Аудиторія соціологічного опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
-Хотів мейлом вислати свої пропозиції в МОЗ, КабМІН, РОНБОУ.... - пропозицію по алгоритму подоланню пандемії, який я оприлюднив вчора на своїй ФБ- сторінці...
Хотів надслати, щоб вони зорганізували її уточнення, доповнення (корекцію, самі підготовили запропоновані умови) і ЗАСТОСУВАЛИ в Україні
-ВСІ ці сволочі позакривали свої мейли.... І надіслати їм любе повідомлення стало НЕ МОЖЛИВИМ!
Так що це ще один доказ того, що цій владі - ні вірити, ні допомогти чи зарадити ВЖЕ НЕ МОЖЛИВО... а тому й - НЕМАЄ СЕНСУ...
Вони - глухі, німі,тупі і засліплені... лише наживою!
Слід змінити алгоритм дій!
Математично можна не лише прогнозувати, але й логічними діями повністю ліквідувати пандемію ,.. на протязі 25 днів... (в любій країні)
Даю приблизний алгоритм-"рецепт"...
Розпочати його застосування після того, як не буде поступлень жодних людей із-за кордону..,і абсолютно ВСІ люди будуть забезпечені і матимуть при собі по п'ять АБСОЛЮТНО надійних тест-систем на коронавірус.
-Перші п'ять днів(термін інкубації\ вірусу) абсолютно всі люди мають залишитися дома (перевірені на коронавірусмедики - на роботі . забезпечити кілька змін спальними місцями, як і працівників електростанцій та більшість енергетиків). Хоронити померлих - навіть без родичів. Перевіритись тест-системами. В кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню, їх сім'ї - на самозоляцію...
-Наступні п'ять днів (для гарантії) також - ВСІ здорові і ті що виявилися тест- позитивними і... мають залишитися дома і в лікарнях. В кого виявили коронавірус - самоізоляція сімей , а важких - в лікарню, транспортувальники -з окремим транспортом, як і похоронні команди - в ізолюючому спецодязі, (медики - також на роботі), але всі мають мати при собі вже по чотири тест-системи на коронавірус)
- Треті п'ять днів - ВСі здорові мають лишатися дома, а хто одужав в лікарнях -вернутися в домівки на транспорті здорових людей. Знову - в кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню. В кінці п'ятиденки знову перевірити поголовно всіх на трест- системах. після цього в кожного лишиться їх по три. А після третьої неділі вже можуть працювати всі підприємства (хоча й не на повну потужність) ... і здорові на протязі 15 днів люди - працювати на них. Важливо, щоб транспорт, який використовували для хворих, був виключеним з перевезень здорових...
-Четверті п'ять днів - застосувати аналогічно,.. до "залишків"...
-П'ятий тиждень Контрольний- аналогічно, але вже лиш для медперсоналу і зайнятих на транспортуванні хворих...
Втрати людей - мінімізуються. Втрати ВВП - не перевищать 8%...
Прохання до математиків, науковців - перевірте, уточніть, поправте... ПРОПОНУЙТЕ!
что выборы это не демократия выбирают и царя в демократии главное ОТЗЫВ любого посадовця по нормам права или морали,которые есть в любой стране,там дружно складывают полномочия не дожидаясь последствий от людей. Только не у совков как мы. У нас крайний тяжелый случай майдан или клоун. Пока не добьемся отзыва посадовцив по договору нас так и будут они грабить.Нанимать и увольнять громадами всех прокуроров,ментов налоговиков,судей и остовлять податки у себя в дальнейшем их распределяя и полномочия
тоже по договру ммежду громадами. Суспильный договор и Республика громад вто о чем думать полезно.
Я б ему банан в клетку кинул.
Плох был Порох. Теперь стало хорошо, просто классный ништяк.
ЗЕленые дебилы !
https://m.youtube.com/watch?v=NwaNthTa8gI
через 1-2 месяца, когда закончатся запасі еды и денег они изменят свое мнение на прямо противоположное, ЗЕленые дебилы !
барин приедет - барин рассудит...
одиннарот...
Для того щоб робити якісь висновки потрібно перш за все забезпечити проведення справжніх і якісних діагностувань людей на цю болячку.
Крім того - потрібно повністю закрити кордони і припинити всілякі переміщення транспорту між населеними пунктами (крім швидких та інших служб).
Очікуємо політичні. Для бубочки будуть "дуже приємно".