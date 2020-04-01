 Окупанти вирішили виставити блокпост на Керченському мосту, що з'єднує півострів з Росією

Про це він оголосив 1 квітня на засіданні оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"На кримському мосту буде встановлено блокпост. Буде проведено стовідсотковий огляд всього автотранспорту. До 17:00 буде опублікований перелік вимог до громадян, які приїжджають. До вечора всі нормативні документи будуть опубліковані", - сказав Аксьонов.
Раніше глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що Керченський міст необхідно терміново закрити для переміщення людей і транспорту, щоб уникнути "більшої біди" з поширення коронавірусної інфекції для жителів окупованого Кримського півострова.
Станом на ранок 31 березня в Криму було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом. 31 березня блокпости були встановлені на в'їзді в Севастополь.
В России за сутки 440 человек заболели COVID-19. Общий счет приближается к трем тысячам
У зливних бачків істерика
заблокировали патруль рф в Сирии, север. орки из рф хотели объехать, но застряли в грязи)) Боятся когда имеют дело с США!) Go WEST!
Хотя - кацапам прогулки на свежем воздухе к банкомату не повредят.
Они взывает о помощи: ...
Нас убивает коронавирус.
Трупы сжигают.
Полтыщи солдат на карантине.
Двухсотых сотни...
Сегодня турецкие дроны уничтожили более 100 наемников Хафтара и членов банды Вагнера, 5 единиц бронированной техники и 2 самолета Су-22 на одной из авиабаз Хафтара
Теперь они своей проходимостью отличились в Сирии, когда попытались блок-пост США объехать по бездорожью... Но шота пошло не так. Или как раз так? Сдох...
Последний раз заезд зараженного путина хла в Крым - это поиск где лечиться.