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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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Все про:карантин (1775) Крим (8940) Аксьонов (94) блокпост (126) Керченський міст (140) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 Окупанти вирішили виставити блокпост на Керченському мосту, що з'єднує півострів з Росією

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що ухвалив рішення про встановлення блокпоста на Керченському мосту.

Про це він оголосив 1 квітня на засіданні оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"На кримському мосту буде встановлено блокпост. Буде проведено стовідсотковий огляд всього автотранспорту. До 17:00 буде опублікований перелік вимог до громадян, які приїжджають. До вечора всі нормативні документи будуть опубліковані", - сказав Аксьонов.

Також читайте: Окупаційна влада Криму хоче закрити кордон з Україною через коронавірус

Раніше глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що Керченський міст необхідно терміново закрити для переміщення людей і транспорту, щоб уникнути "більшої біди" з поширення коронавірусної інфекції для жителів окупованого Кримського півострова.

Станом на ранок 31 березня в Криму було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом. 31 березня блокпости були встановлені на в'їзді в Севастополь.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185951
 
   
 Топ коментарі
 
Взорвать мрст-спасти скрепоносніх мудаков Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией - Цензор.НЕТ 2374
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Взорвать мрст-спасти скрепоносніх мудаков Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией - Цензор.НЕТ 2374
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чисто гуманитарная акция по спасению украинских граждан в Крыму Окупанти вирішили виставити блокпост на Керченському мосту, що з'єднує півострів з Росією - Цензор.НЕТ 3651
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В США три тижні назад було 320 хворих в день.
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Шо, вірус травити будуть з лопати? Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией - Цензор.НЕТ 1034
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Дурко, я из Одессы. Чего язык показываешь,отсосать что ли хочешь? Отвали,я гетеро.
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Це щоб зрадники не драпали в Унітазію. Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией - Цензор.НЕТ 7071
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это правильно. а крысм и так много кацапни завезено. пока она там не выздыхает новых не запускать.
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если бы еще из Крыма не впускали через кпп
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только крымчане в Украину сейчас шастают туда сюда.
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))) с одной стороны моста аксёнов с блокпостом, а с другой стороны - раша с загранотрядами

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правильно, никого не выпускать, сдохните твари все и сразу
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Открытие сезона наверное...винторогий турист попрет густой толпой..
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Нежданчик.. дыру2 пмр Молдова отключила от международных платежных систем Visa и MasterCard.. На эти карты пенсы получали фуфли)) Зачётно.
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Ну нехай Красносельскій відключить москалів.
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Щеб повну блокаду цієї окупованої росіянами території з боку України і Молдови... І Молдова знову буде в цілості.
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ВС США
заблокировали патруль рф в Сирии, север. орки из рф хотели объехать, но застряли в грязи)) Боятся когда имеют дело с США!) Go WEST!
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Все правильно, но какбы пенсов жалко, в такое время.
Хотя - кацапам прогулки на свежем воздухе к банкомату не повредят.
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Правильно! И пулеметы для ведения отсекающего и заградительного огня. Что бы новые рАсияне не перли в родную хавань с вирусом.
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Коронавирус косит русскую солдатню в Сирии.
Они взывает о помощи: ...
Нас убивает коронавирус.
Трупы сжигают.
Полтыщи солдат на карантине.
Двухсотых сотни...
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Скоро такое же будет в Крыму. Назад на парашу не пустят, а начнете прорыв взорвут мост с паРаши хла.
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Саудиты договорились с эмирами ОАЭ о взаимной финансовой помощи. Перехватить пару сотен миллиардов баксов, если что-то пойдет не так. У ОАЭ $790 млрд в суверенном фонде благосостояния и $110 млрд золотовалютных резервов. Пока не исчезнит паРаша хла с карты мира.
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Галера путина_хло пошла ко дну. Капитан ихбих бАльной.
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Ливия.
Сегодня турецкие дроны уничтожили более 100 наемников Хафтара и членов банды Вагнера, 5 единиц бронированной техники и 2 самолета Су-22 на одной из авиабаз Хафтара
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Вот так надо в Крыму работать над агрессором полуострова.
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Нещодавно призначений командиром 3-ої ОМСБр «Беркут» Роман Тітов, який під час війни використовує умовне ім'я «Демонов», в ніч з 31 березня на 1 квітня віддав команду на обстріл трамвайно - тролейбусного управління в м. Горлівка на тимчасово окупованій території Донецької області. Скоро такое будет в Крыму.
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Все просто надо платить дань военным.
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Помните, как в Крыму российский бронеавтомобиль Тигр не смог бордюр переехать?
Теперь они своей проходимостью отличились в Сирии, когда попытались блок-пост США объехать по бездорожью... Но шота пошло не так. Или как раз так? Сдох...
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В оккупированном Крыму под медицинским наблюдением находятся 2620 чел, из них 2548 - под динамическим меднаблюдением на дому Не смотря на опасность, в одном из храмов Севастополя московский патриархат организовал для своих прихожан целование мощей
Последний раз заезд зараженного путина хла в Крым - это поиск где лечиться.

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