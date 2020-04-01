 Окупанти вирішили виставити блокпост на Керченському мосту, що з'єднує півострів з Росією

Про це він оголосив 1 квітня на засіданні оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"На кримському мосту буде встановлено блокпост. Буде проведено стовідсотковий огляд всього автотранспорту. До 17:00 буде опублікований перелік вимог до громадян, які приїжджають. До вечора всі нормативні документи будуть опубліковані", - сказав Аксьонов.

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Раніше глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що Керченський міст необхідно терміново закрити для переміщення людей і транспорту, щоб уникнути "більшої біди" з поширення коронавірусної інфекції для жителів окупованого Кримського півострова.

Станом на ранок 31 березня в Криму було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом. 31 березня блокпости були встановлені на в'їзді в Севастополь.