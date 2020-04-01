 ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, посадовці Державної митної служби України не вжили належних заходів щодо заборони експорту товарів протиепідемічного призначення, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави. Зазначені товари транспортувалися до підприємств, зареєстрованих в Португалії та Чехії", - йдеться в повідомленні.
Службовцям митниці інкримінують неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків.
У разі доведення вини, їм загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років та штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.
Учитывая в каком режиме работает кабмин и что реально все решения утверждает преЗедент, садить нужно именно Зеленского. Если бы это чучело согласилось на пересмотр бюджета еще осенью, как ему пытались объяснить - не было бы такой жопы сейчас...
ждем, когда недоделанный ишак слиняет в свой квартал играть на пианино - и Настоящий Президент возвратится на свой пост.
Весна придет сажать будем, да?
Это было чуть - чуть реально до голосования по земле и банкам.....
И вот теперь.....
сделка...
А "Банковая" - чистая и пушистая.
http://buk.com.ua/buk-3k/
Директор говорит, что они на карантине. Тем не менее производство работает. Мудаки надеюсь получат по заслугам.