EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2097  33
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1775) ДБР (974) Державна митна служба (24) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за фактом незаконного експорту товарів протиепідемічного призначення за кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, посадовці Державної митної служби України не вжили належних заходів щодо заборони експорту товарів протиепідемічного призначення, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави. Зазначені товари транспортувалися до підприємств, зареєстрованих в Португалії та Чехії", - йдеться в повідомленні.

Службовцям митниці інкримінують неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило провадження проти глави Держмитслужби Нефьодова, - джерело

У разі доведення вини, їм загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років та штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185944
 
   
 Топ коментарі
 
Не треба все спихати на таможню - злочинці сидять на Банковій, візьміть за яйця Радуцького і він всіх бариг виведе на чисту воду.
 показати весь коментар
 
у зеленой кодлы виноват кто угодно, только не сами преступники.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не треба все спихати на таможню - злочинці сидять на Банковій, візьміть за яйця Радуцького і він всіх бариг виведе на чисту воду.
 показати весь коментар
 
 
100%
Учитывая в каком режиме работает кабмин и что реально все решения утверждает преЗедент, садить нужно именно Зеленского. Если бы это чучело согласилось на пересмотр бюджета еще осенью, как ему пытались объяснить - не было бы такой жопы сейчас...
 показати весь коментар
 
 
у зеленой кодлы виноват кто угодно, только не сами преступники.....
 показати весь коментар
 
 
Знов якогось "іншпектора" крайнім зроБЛЯТЬ, зеублюдки
 показати весь коментар
 
 
та мабуть покiйний брат єрмака на цюпосаду вже когось привiв.....
 показати весь коментар
 
Якщо включити фантазію і Портного, то можна вийти на Порошенка.
 показати весь коментар
 
 
нет, уже нельзя, проголосовал за продаж земли и получил индульгенцию продолжать в том же духе
 показати весь коментар
 
звучит обнадеживающе.
ждем, когда недоделанный ишак слиняет в свой квартал играть на пианино - и Настоящий Президент возвратится на свой пост.
 показати весь коментар
 
 
Всякий зебіл, включаючи і головного, коли одужує, автоматично стає порохоботом. Але це тебе не стосується.
 показати весь коментар
 
 
"аби не барига" і "бізнес на крові" з таким гаслами зе прийшов, і.. щось курча не працює
 показати весь коментар
 
У ЗЕ будет 5 процентов, у Пети 8, в итоге 13. Но пока на свободе. Да порохоботы, как то так и это не я выдумал.
 показати весь коментар
 
ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії - Цензор.НЕТ 2491 Kessirman 54 - ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії - Цензор.НЕТ 9625 Серьезно....?
Весна придет сажать будем, да?
Это было чуть - чуть реально до голосования по земле и банкам.....
И вот теперь.....

ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії - Цензор.НЕТ 9108
 показати весь коментар
 
 
Сделка. Его фракция поддержала закон о продаже земли. И даже Ирка Геращенко, которая громче всех кричала, ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії - Цензор.НЕТ 4093
 показати весь коментар
 
 
внесли правки, що всіх влаштовували і проголосували, закон такий потрібен, як ринок землі, але не в такому вигляді як шмаркля протягує
 показати весь коментар
 
ну так протянул же не без помощи Пепы. И Голос вроде как подсобил.
 показати весь коментар
 
НЕ время сейчас разборки устраивать.Собаке делать нечего ,она того...Сейчас надо поощрять производство средств изоляции,личной гигиены,ИВЛ и тд..А не искать врагов.Помогать ужесточать режим там,где идёт взрывной рост заразы.Превентивно блокировать счета нарушителей ввоза -вывоза.Сами прибегут.Сами пойдут в Суд.В США так.Первым долгом блокировка всего.
 показати весь коментар
 
Вот уже и "стрелочников" понаходили...
А "Банковая" - чистая и пушистая.

 показати весь коментар
 
Вот эти не отвечают на телефоны, не принимают на сайте заказы:
http://buk.com.ua/buk-3k/

Директор говорит, что они на карантине. Тем не менее производство работает. Мудаки надеюсь получат по заслугам.
 показати весь коментар
 
 
Скоро Володимир Олександрович прийде до Петра Олексійовича і скаже: "Батьку, пробач засранця! Візьми булаву, гетьмане, і врятуй Україну, як ти це вмієш!" На площах, в скверах, в квартирах почується нелюдське завивання розбитих надій і сподівань недолугих представників наріду, який втратив зв"язок з реальністю. Буде так. Крачка.
 показати весь коментар
 
 
Так шо, Радуцкому собирать тёплые вещи, а Нефедову сушить сухаои?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас идет война с вирусом. Считаю вывоз антисептиков, средств защиты и продуктов длительного хранения следует приравнять к Статье 111 - Государственная измена. ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії - Цензор.НЕТ 7214
 показати весь коментар
 
відкрилизакриливідкрилизакрили.......ДБР ви ж отрумуєте з бюджету на вашу структуру мільйони а посадок 0.Може зліквідувати армію чиновників на 90% і буде економія,все одно толку нема.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору