 COVID-19: у США за добу померли 912 осіб - рекордна кількість жертв з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані статистики захворювань коронавірусом Worldometers.
При цьому США вийшли на перше місце в світі за кількістю смертей за минулу добу. Так кількість заражених перевищила 188,6 тис. осіб, кількість померлих - 4 тисячі.
Всього за 31 березня у світі жертвами коронавірусу стали 4553 людини. Крім США, найбільше смертей зафіксовано в Італії (837), Іспанії (748) і Франції (499).
Нагадаємо, всього в світі станом на 1 квітня зафіксовано 859 796 випадків зараження корона вірусом випадків інфікування COVID-19. Померла 42 341 особа.
Ещё можно пить энергетики но по чуть-чуть, 0,5л. в день. это должно взбодрить организм и плюс там есть витамины.
Например в пакетиках от простуды содержится парацетамол и кофеин.
Зуб сделать - прибл 1000$. Это просто как пример. Болеть в Китае реально дорого.
Я особисто платив щомісяця чималу суму, тільки щоб дали працювати.
На фото - очередь на измерение температуры у проходной Омского НПЗ.
Руководство предприятия объяснило это дополнительными мерами контроля за состоянием здоровья сотрудников.
Вирус в **** от такого хлебосольного приёма.
но там хоть помогает гос-во мощно..., итальянцам тоже...
но и они.....
Песни на балконах под карантином в Италии закончились, у населения заканчиваются деньги и нужно на что-то жить.
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/singing-stops-italy-fear-social-unrest-mount-coronavirus-lockdown
PS Да, у меня есть этому вполне логичное объяснение. В бывших соцстранах больные диабетом и ССЗ массово просто недожили до этого дня, а в западных капстранах они благополучно живут до 90 лет и в ус не дуют.
Так если у вас симптомы легкой простуды то лучше сидите дома.
Якщо вірні цифри під новиною наведено (860 тисяч випадків і 42300 загиблих) - це майже 5%ва смертність.
Якщо вірити тому, що так чи інакше перехворіє 70%, то Україну очікують смерті більше одного мільйона людей. Якщо додати сюди неможливість надати допомогу із-за завантаження - то більше.
А тепер спробуйте довести, що від голоду в аграрній країні влітку помре хоч одна людина.
В 10000 впишутся легко, даже будет меньше 1000 в день в пик
Не стоит даже говорить, что "самоизоляция" - зверь, науке неизвестный, правовой режим ее в любой интерпретации незаконен, но на эти пустяки никто уже никакого внимания не обращает. Пока, правда, в распоряжениях губернаторов стыдливо мелькают формулировки "рекомендовать", но правоприменение будет далеко за гранью любых рекомендаций. В полиции работают люди конкретные, а потому вдаваться в семантические тонкости не будут. Гауляйтер сказал "Ферботен", значит, ферботен. Простому шуцману недосуг разбираться в деталях.Проблема в том, что незаконность всех этих мероприятий во многом вынужденная. Федеральный центр и его олицетворение - Гарант конституции - внезапно испарились, оставив вертикаль сиротливо ждать вышестоящих указаний. Которых нет. А потому губернаторы вынуждены принимать инициативу на себя. Зачинателями регионального сепаратизма стали Москва и Петербург, что естественно, теперь к ним присоединяются остальные регионы, резонно рассудив, что в случае чего всех губернаторов оптом не посадят за превышение.
по немецкому пути - 1-2% умерших от числа инфицированных.